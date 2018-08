Alkohol für Minderjährige: Mangelnder Jugendschutz am St.Galler Stadtfest Die Stiftung Suchthilfe war mit jungen Testkäuferinnen und -käufern am Stadtfest unterwegs. Das Ergebnis: Fast die Hälfte der Bier-, Wein- oder Longdrink-Bestellungen ist den Teenagern geglückt. Angezeigt werden die Standbetreiber trotzdem nicht. Seraina Hess

Prost: In 48 Prozent der Alkohol-Testkäufe waren die Jugendlichen am Stadtfest erfolgreich. (Bild: Getty)

Hier ein Shot, dort ein «Gummibärli». Jugendlichen Stadtfestbesuchern dürfte es am Wochenende ein Leichtes gewesen sein, an Alkohol zu gelangen. Und das ohne ältere Geschwister oder Kollegen, die bekanntlich gern die eine oder andere Runde übernehmen.

Die Stiftung Suchthilfe hat in der Altstadt insgesamt 44 Testkäufe durchgeführt. Geglückt sind diese den Teenagern beinahe jedes zweite Mal, insgesamt bei 21 Getränkeständen. Jürg Niggli, Geschäftsleiter der Stiftung, bezeichnet den Wert als überdurchschnittlich und «sehr unerfreulich». Die vier Jugendlichen waren am Freitag- und am Samstagabend zwischen 17 und 21 unterwegs, noch vor dem Grossandrang am späteren Abend. Während sich ein Zweierteam, bestehend aus unter 16-Jährigen, auf Bier- oder Weinkäufe konzentrierte, versuchten die beiden älteren Jugendlichen unter 18 Jahren, an Spirituosen zu gelangen; Getränke mit einem Mindestalkoholgehalt von 15 Volumenprozent. Wodka, Jägermeister, Whisky – was gerade angeboten wurde. Das Resultat fiel bei beiden Teams ähnlich aus: Die unter 16-Jährigen waren in 9 von 21 Fällen erfolgreich, die unter 18-Jährigen in 12 von 23.

Im Schnitt glücken drei von zehn Testkäufen

Gemäss Niggli zeichneten Testkäufe wie jene vom Wochenende ein realistisches Bild der Situation. Die von der Stiftung rekrutierten Jugendlichen seien intern geschult worden, um sich genau so zu verhalten, wie sie es auch privat täten. Die Ergebnisse der Käufe würden somit hauptsächlich vom Anlass abhängen. «Wenn der Veranstalter nicht gerade ein besonderes Augenmerk auf den Jugendschutz legt, erreichen die positiven Testkäufe immer einen Wert von mindestens 30 Prozent», sagt Niggli.

Bereits Post bekommen hätten die Veranstalter des St. Galler Fests, sagt Geschäftsleiter und Vizepräsident Bruno Bischof. «Bevor wir festlegen, wie wir weiter verfahren, müssen wir uns genau informieren und Kontakt mit den Betroffenen aufnehmen.» Auf den Jugendschutz hinweisen würden die Veranstalter des St. Galler Fests die Betriebe mit Bewilligung zum Alkoholausschank jedes Jahr aufs Neue. Halte sich jemand partout nicht daran, könne das notfalls zum Auschluss von der Teilnahme am St. Galler Fest führen, sagt Bischof.

Zur Anzeige fehlt die rechtliche Grundlage

Über ihren Fauxpas informiert wurden die jeweiligen Standbetreiber gleich nach dem Versuch von einem Mitarbeiter der Stiftung Suchthilfe. Ein sofortiges positives Feedback erhielten auch diejenigen, die sich keinen Fehltritt erlaubt und wie vorgeschrieben den Ausweis verlangt haben.

Neben einem mahnenden Brief der Stiftung bleibt der Schreck die einzige Konsequenz für Verkäufer, die sich nicht ans Gesetz halten. Denn zu einer Busse oder gar einer Anzeige kommt es nicht. Grund dafür ist die fehlende rechtliche Grundlage für Alkohol-Testkäufe, die von der Staatsanwaltschaft benötigt würde, um gegen die Standbetreiber vorzugehen. Immerhin: Einsicht hätten die meisten gezeigt, sagt Jürg Niggli. So sehr, dass einige Verkäufer den gerade ausgeschenkten Longdrink oder das Bier wieder zurückgenommen und den Testkäufern das Geld rückerstattet haben.