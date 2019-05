«Manche schweigen das Sterben tot» – Die Präsidentin des Forums Palliative Care Tannenberg über das Ende des Lebens

Am Dienstag, 5. Mai, findet der zweite Vortrag der Reihe «Demenz und Palliative Care» statt. Matthias Mettner spricht im Pfarreizentrum Waldkirch zum Thema «Mehr Leben als du ahnst – Annäherung an die Lebenswirklichkeit demenzkranker Menschen». Mettner ist Studienleiter von «Palliative Care und Organisationsethik». Am 16. Mai halten Cristina De Biasio Marinello und Ursula Steffen in der alten Turnhalle Engelburg einen Vortrag darüber, wie Angehörige demenzkranke Menschen begleiten. Er beginnt um 19 Uhr.

Das Forum Palliative Care Tannenberg wurde im Jahr 2015 gegründet. Es ist eine Untergruppe von Palliative Ostschweiz – einem Netzwerk von Spezialisten im Gesundheits- und Pflegebereich.