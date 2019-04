Maitlisek Gossau kann auf Los-Entscheide verzichten - kein Wirbel wie an der Flade St. Gallen Aufatmen bei der Schulratspräsidentin der Maitlisek Gossau: Im Gegensatz zur Flade St. Gallen kann sie alle Schülerinnen aufnehmen. Kommendes Schuljahr bringt aber einige Neuerungen. Roger Fuchs

Ab dem Schuljahr 2019/20 werden an der Maitlisek auch Realschülerinnen unterrichtet. (Bild: Benjamin Manser (4. Mai 2018))

Während an der Flade in St. Gallen 40 Prozent der angemeldeten Jugendlichen auf der Sekundarstufe abgewiesen werden müssen, sieht die Situation an der Maitlisek Gossau anders aus: 34 der total 80 in die Oberstufe übertretenden Mädchen aus Gossau und der Schulgemeinde Andwil-Arnegg haben sich auf kommendes Schuljahr hin für diese Schule angemeldet. Das bedeutet: Alle können aufgenommen werden.

Hätten über 50 Prozent der künftigen Oberstufenschülerinnen in die Maitlisek eintreten wollen, wäre auch hier zum ersten Mal das Los zum Zug gekommen. Dass dem nicht so ist, lässt Birgit Berger-Cantieni, Schulratspräsidentin der Maitlisek Gossau, aufatmen:

«Natürlich haben wir die Diskussionen rund um die Flade in St. Gallen verfolgt und alle drei Vertragspartner sind froh, dass es bei uns keinen so grossen Wirbel gibt.»

Auch wenn in jedem Einzelfall die Emotionen nachvollziehbar wären, so sei es doch auch so, dass man sowohl an der Flade als auch der Maitlisek auf der Basis eines Vertrages handle und die Spielregeln bekannt seien. An der Maitlisek hätten sie nun das Glück, niemanden enttäuschen zu müssen. Ob dies auch künftig so bleibt, ist nicht vorhersehbar. «Das Wahlverhalten der Schülerinnen lässt sich im Vorfeld kaum abschätzen», sagt Birgit Berger. Dabei spielten immer verschiedene Faktoren mit.

Aufgeschlüsselt nach Schulgemeinden

Die Öffnung der Maitlisek für alle Oberstufenschülerinnen − Real- und Sekstufe − geschieht heuer zum ersten Mal. Dazu ist Anfang 2019 eine neue Leistungsvereinbarung mit der Stadt Gossau und der Schulgemeinde Andwil-Arnegg in Kraft getreten. Wie sich nun zeigt, sind unter den 34 Angemeldeten 23 Sekundarschülerinnen und 11 Realschülerinnen. Folglich komme es an der Maitlisek mit zwei Drittel Sekschülerinnen und einem Drittel Realschülerinnen zu einer Verteilung, die dem kantonalen Schnitt an der öffentlichen Volksschule entspreche, so Birgit Berger. Von den 23 Sekschülerinnen wohnen 15 in Gossau und 8 in Andwil, die 11 Realschülerinnen setzen sich zusammen aus 3 Andwilerinnen und 8 Gossauerinnen.

Dem Entscheid, sich für die Realschülerinnen zu öffnen, ist eine längere politische Diskussion vorausgegangen. Konkret angefangen hat es vor dreieinhalb Jahren, als man sich daran machte, zusammen mit den genannten Schulgemeinden einen neuen Vertrag auszuarbeiten. Nebst der finanziellen Regelung war dabei die Durchmischung der Schülerinnen ein Thema. Die Maitlisek habe von Beginn weg ihre Offenheit signalisiert. «Eine Durchmischung mit Real- und Sekundarschülerinnen entspricht der heutigen Zeit», sagt die Schulratspräsidentin.

Mit typengemischtem Unterricht in die Zukunft

Die Ausweitung auf die neue Zielgruppe wird die Maitlisek dahingehend verändern, dass man fortan ein grösseres Leistungsspektrum an der Schule vorfindet. Weiterhin im Fokus stehen soll dabei eine gute, individuelle Förderung − für die Sekundarschülerinnen wie die Realschülerinnen.

Um dies in die Tat umzusetzen, wird ab dem kommenden Schuljahr mit dem typengemischten Unterricht auch auf ein neues pädagogisches Konzept gesetzt. In anderen Kantonen wird gemäss Berger dieses Modell schon länger angewendet. Auch im Kanton St. Gallen ist die Durchlässigkeit der Schultypen auf der Oberstufe aufgrund des Kantonsratsbeschlusses vom letzten Sommer vermehrt möglich. Konkret bedeutet es, dass die Schülerinnen in Jahrgangsteams eingeteilt werden und je nach Stärken begleitet und betreut werden sollen.

Das St. Galler Bildungsdepartement hat der Maitlisek im November 2017 die Bewilligung für diese Neuausrichtung erteilt. Letztlich soll mit der neuen Leistungsvereinbarung die langfristige Existenz der einst von Ingenbohler Schwestern gegründeten Institution gesichert werden.