Illusionist Zwischen Magie und Zuckerrübenexpress: Der Thaler Kurt Lichtensteiger jongliert mit dem Zauberstab und 500’000 Tonnen Rüben Kurt Lichtensteiger alias Kuli ist Lokführer und Zauberer. Bei der TR Trans Rail AG ist er als Leiter Betriebspersonal und Oberlokführer dafür besorgt, dass der Transport zu den Schweizer Zuckerfabriken reibungslos funktioniert, als Magier bringt er die Fahrgäste im «Orient-Express» von Rail-Event zum Staunen.

Die Wagen des Continental-Express erinnern an den legendären Orient-Express. Bild: John Dierauer

Kurt Lichtensteiger hat in diesen Tagen nur Süsses im Sinn, nämlich die Zuckerrübenernte in der Schweiz. Sie beginnt jeweils Ende September und dauert achtzig bis hundert Tage. Für den Transport zu den Zuckerfabriken wird ein komplexes Logistikprojekt hochgefahren. Als Leiter Betriebspersonal ist er verantwortlich dafür, dass die Lokführerinnen und Lokführer zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind, denn als Logistikpartner der Schweizer Zucker AG transportiert die TR Trans Rail AG während der Erntezeit mit über 500 Zügen über 500’000 Tonnen Rüben zu den Zuckerfabriken in Aarberg und Frauenfeld. Lokführer sind nach wie vor sehr gesucht. Trans Rail hat laut Kurt Lichtensteiger aber einen gewichtigen Vorteil: «Als Arbeitgeber bieten wir sehr viel Abwechslung, an einem Tag muss ein Bagger transportiert werden, am nächsten Tag ist vielleicht eine historische Fahrt fällig und noch einen Tag später folgt eine Fahrt mit Zuckerrüben.»

Der Thaler ist seit vier Jahren bei der TR Trans Rail AG in Frauenfeld tätig. Davor arbeitete er als Ausbildungsleiter und Prüfungsexperte für Lokführer bei der Südostbahn. Nach seiner Lehre als Elektromonteur hat er eine Ausbildung zum Lokführer gemacht und sich gleich zwei Bubenträume erfüllt. Er steht nämlich nicht nur zuvorderst in der Führerkabine von Zügen, er steht mit Zauberstab, weissen Handschuhen und dunkelblauem Jackett vor Publikum und verblüfft dieses mit seinen Kunststücken. Dabei zieht er den Leuten das Geld buchstäblich aus der Tasche, lässt einen Diamantring verschwinden oder entpuppt sich als Meister im Kartenlesen.

Tischzauberei im nostalgischen Reisezug

Seine nächsten grossen Auftritte hat der 58-Jährige zusammen mit seinem Zauberkollegen Marcini am 8. und 9. September während der Fahrt mit dem Continental-Express. Dieser Zug im Orient-Express-Stil erinnert an die Belle Époque. Wer kennt ihn nicht, Agatha Christies Klassiker «Mord im Orient-Express», in dem der spleenige und schnauzbärtige belgische Privatdetektiv Hercule Poirot dem Mord am Kunsthändler Ratchett auf die Spur kommt? Der Orient-Express war in seiner Glanzzeit der «Goldenen Zwanziger» der Inbegriff des stilvollen Reisens in einem luxuriösen Ambiente. Die prunkvollen Innenausstattungen der edlen Wagen waren das Werk international renommierter Künstler und Handwerker.

Leidenschaftliche «Bähnler» - Kurt Lichtensteiger (links) von der TR Trans Rail AG und Daniel Wägeli von der Rail Event AG. Bild: Rudolf Hirtl

Die Rail Event AG lässt mit den drei Salonwagen des Prestige-Continental-Express diese Epoche wieder aufleben. Die Fahrzeuge waren als Speisewagen im Einsatz und wurden ab 1999 komplett umgebaut und dem Stil der legendären «Orient-Express»-Salonwagen nachempfunden. Beim Umbau wurden laut Rail-Event-Mitbegründer Daniel Wägeli viel Liebe in die Details gesteckt. So stammt der Stoff für die Salonwagen beispielsweise aus Schottland. Gleichzeitig befände sich die Technik des Rollmaterials auf einem modernen Stand. Nun stehen die Wagen «Le Salon Bleu» und «Le Rubis Noir» sowie die Pianobar «Le Diamant» für spezielle Events auf Schienen zur Verfügung.

Wow-Effekte auf Schienen

Rail Event, an der die TR Trans Rail AG seit 2021 beteiligt ist, sorgt nicht nur mit dem Prestige Continental Express für einen Wow-Effekt auf Schienen. Gelegentlich ist an den Bahnhöfen in der Region Rorschach auch der Rote Pfeil zu sehen, ein legendäres Triebfahrzeug aus dem Jahr 1935. Und auch der Dampftriebwagen UeBB CZm 1/2 mit Baujahr 1902 ist gelegentlich am Bodensee zu sehen. Diese «Legenden auf Schienen» werden dank dem Engagement von verschiedenen Vereinen der Nachwelt erhalten. Rail Event unterstützt diese der zusätzlichen Vermarkung sowie der Organisation von Events auf Schienen.

Der Rote Pfeil ist ein Publikumsmagnet. Bild: Remo Froehlicher

Kein Wunder, fühlt sich der der dreifache Familienvater aus Thal auch selbst verzaubert, bei derart viel Eisenbahnromantik. Der Gipfel ist, dass er seine Bubenträume nun mit seinen Auftritten im Prestige Continental Express sozusagen vereint. Er reiht dabei nicht einfach Kunststücke aneinander, sondern erzählt Geschichten, wobei diese auf die Lachmuskeln der Zuschauer zielen. Er sagt über sich selbst: «Ich bin ein Illusionist, kein Zauberer. Ich erzeuge in den Köpfen der Zuschauer eine Illusion.»

Keine Illusion, sondern nackte Tatsache war die Covid-19-Pandemie. Hierbei ist auch die Rail Event AG etwas aus dem Tritt geraten. Der Nostalgiebereich ist eingebrochen, der Magier-Event soll nun mithelfen, das Ganze wieder in Fahrt zu bringen. «Wir sind uns bewusst, dass wir nun Knochenarbeit leisten müssen», sagt Daniel Wägeli, und er macht auch kein Geheimnis daraus, dass achtzig zahlende Gäste nötig sind, damit der Anlass finanziell aufgeht. Er sagt, es gehe jetzt vor allem um den Aufbau, und der Zug werde daher, wenn es irgendwie tragbar sei, auch mit weniger Gästen fahren. An Ideen für weitere Erlebnisfahrten mangelt es nicht. Angedacht ist etwa ein Boogie-Woogie-Train oder eine historische Fahrt von Zürich nach Mailand mit Suppen-Halt in Göschenen, um das Reisen so zu erleben, wie es früher war.

Gemordet wird übrigens auch im Prestige Continental Express, nämlich am 20. und 21. Oktober. Der Zug fährt dann jeweils in Rorschach ab und kehrt nach einer Schlaufe über Romanshorn – Kreuzlingen – Schaffhausen – Bülach – Winterthur – Arbon wieder zurück in die Hafenstadt. Regisseur Florian Rexer und sein Ensemble werden die Passagiere während der Fahrt auf eine Zeitreise entführen.