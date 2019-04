Macht dieser Zigi-Hase in Wittenbach auf Littering aufmerksam? Ein anonymer Künstler hat eine Wittenbacher Bushaltestelle mit einer speziellen Osterdekoration versehen. Die Gemeinde hofft, dass sie das Bild nicht selber entfernen muss. Johannes Wey

Osterdekoraktion aus Zigarettenstummeln in Wittenbach. (Leserbild: Heidi Pasciuti Baumgartner)

Sein Name ist Hase und er weiss von nichts. Und damit weiss er nicht weniger, als viele andere in Wittenbach. Die Osterdekoration der anderen Art ist einer Leserin an der provisorisch eingerichteten Bushaltestelle Zentrum in Wittenbach aufgefallen. Zum Naschen ist der Osterhase nicht gedacht. Er will wohl eher auf eine unappetitliche Unsitte vieler Zeitgenossen aufmerksam machen: Der Hase besteht aus Zigarettenstummeln, fein säuberlich sortiert nach Farbe. Kein süsses Häschen, sondern Zeugnis einer bitteren Tatsache.

Das Reglement ist klar

Leider ist unbekannt, welche Künstlerin oder welcher Künstler sich die Mühe gemacht hat. Statt Ostereier hat die gute Seele Zigarettenstummel zusammengesucht und liebevoll auf einen Stofffetzen geklebt.

Der Zigi-Hase in seinem natürlichen Habitat.

Lange wird das Kunstwerk kaum am Bushäuschen prangen. «Irgendwann wird jemand von der Gemeinde das Bild entsorgen müssen», sagt die Wittenbacher Kommunikationsbeauftragte Isabel Niedermann. Das verlangt das Reglement über Ruhe, Ordnung und Sicherheit. Auf der Gemeinde scheint man nicht unbedingt glücklich darüber.

«Wir mussten selber ein bisschen schmunzeln. Es ist ja eine kreative Aktion, die auch zum Nachdenken anregt.»

Trotzdem handle es sich um eine Zuwiderhandlung. Von wem das Bild stammt, weiss man auch auf der Verwaltung nicht.

Im besten Fall muss die Gemeinde im Fall des mysteriösen Zigarettenhasen gar nicht aktiv werden. «Vielleicht erledigt sich die Angelegenheit ja von selber», sagt Niedermann. Wenn der anonyme Künstler oder ein anderer Passant das Werk mit nach Hause nimmt. Sollte das nicht eintreffen, würde man bei der Gemeinde sicher eine Verwendung für das Bild finden. Etwa bei der Entsorgungsstelle am Werkhof. Dort sollen bald neue Überwachungskameras Abfallsünder entlarven. Vielleicht wäre das unter dem wachsamen Auge des Hasen gar nicht nötig.