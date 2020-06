Kolumne Lokalspitz Gossau.ch als Vorbild oder wo das Ideal an Grenzen stösst. Jedenfalls: Gossau ist der Zeit voraus.

Gossau sorgt mit seinem Spuckverbot landesweit für Schlagzeilen. Reto Martin

Was hat die Schweiz gelacht, als das Städtchen Gossau vor elf Jahren ein Spuckverbot verhängte. Die Juso veranstalteten aus Protest ein Chriesi-

stein-Wettspuken und der damalige Stadtparlamentspräsident Bruno Damann musste mit dem «Rostigen Paragrafen» einen Schmähpreis entgegennehmen.



Die Aufregung legte sich, so schnell sie gekommen war. Und Gemeinden im ganzen Land zogen nach, ohne dass ein Hahn danach krähte. Nun zeigt sich in der Coronapandemie, dass Gossau seiner Zeit um Jahre voraus war.

Dicke Speuztropfen ziemen sich spätestens im Angesicht der Gefahr durch Tröpfcheninfektionen nicht mehr. Und jetzt fragt auch SVP-Nationalrätin Yvette Estermann in einem Vorstoss den Bundesrat, wie er es mit dem Spuckverbot halte.

Das Gossauer Vorbild macht also Schule. Was bedeutet das für die Zukunft? Wenige Jahre nach dem Spukverbot kam bekanntlich die Zentrumsgestaltung. Wird der Verkehr im Bareggtunnel schon bald mit Punkten und Wohnzimmerlampen beruhigt? Und mit Blick auf die Aussenbecken-Abstimmung: Entscheiden wir vor der nächsten Kampfjet-Abstimmung, ob wir überhaupt selber über Kampfjets entscheiden wollen?

Gossau stösst als Vorbild für die nationale Politik offensichtlich schnell an seine Grenzen. Man stelle sich vor, der Bundesrat liesse das Bundesblatt in Österreich drucken.