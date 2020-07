Video Löwenbabys im Walter Zoo: Die ersten tapsigen Schritte der Jungtiere in der Aussenanlage Das Rudel im Gossauer Zoo hat Ende April Nachwuchs erhalten. Nun erkunden die beiden Fellknäuel auch den Aussenbereich und lernen den Zooalltag kennen. Die Zoodirektorin und der Revierleiter erzählen, wie sich die Kleinen einleben.

20 Bilder 20 Bilder Bild: Ralph Ribi

Sie sind die grosse Attraktion im Walter Zoo seit Wiedereröffnung nach dem Lockdown: die Löwenbabys. Viele Besucher strömen eigens wegen des Nachwuchses in den Zoo. Sie waren bisher nur über einen Livestream aus der Höhle zu beobachten. Bereits bei der Ankunft am Löwengehege sieht man die Tiere, die von ihrem hohen Felsen aus die Lage beobachten. Man hört Schaulustige rufen: «Oh wie süss!» Von dem Ganzen scheinen die Kleinen noch nicht viel mitzubekommen. Der eigene Schwanz oder die herumfliegenden Spatzen scheinen da viel interessanter zu sein.

Die Zoodirektorin Karin Federer ist stolz auf den ersten Wurf der Löwen. Bild: Remo Künzler

Die Zoodirektorin des Walter Zoos Karin Federer erzählt stolz: «Es ist natürlich auch ein riesiges Highlight für uns. Einige haben vielleicht das Gefühl, dass Jungtiere in einem Zoo Alltag sind. Wir haben immer mal wieder Jungtiere, aber bei den Löwen ist es wirklich ein spezielles Erlebnis.» Sie finde es schön zu sehen, wie sich die Löwen entwickeln und auch immer mutiger werden. Federer fügt an, dass man als Besucher nicht davon ausgehen soll, die Löwen immer zu sehen. Der Zoo habe keinen Einfluss darauf, wann und wohin sich die Löwen zurückziehen wollen. Während sie dies sagt, wandern die Tiere hinter ihr durch und setzen sich direkt vor einen Beobachtungspunkt. Die Fotografen sind sichtlich erfreut und sagen: «Die sind aber gute Models.»

Löwinnen kümmern sich gut um die Babys

Laut Zoodirektorin Karin Federer kümmert sich Mutter Lin sehr gut um den Nachwuchs. Und nicht nur sie: Die Mitarbeitenden stellten fest, dass sich auch Jumina als Tante gut mit den Jungen verstehe. Sie sei jedoch etwas verspielter als ihre Schwester. Obwohl Lin aktuell ihren ersten Wurf grosszieht, sei ihr Mutterinstinkt gut wahrnehmbar.

Zum aktuellen Zeitpunkt sind die Babys noch stark abhängig von der Mutter. Sie folgen ihr Schritt auf Schritt. Das Hauptnahrungsmittel ist immer noch die Muttermilch. Es sei jedoch zu beobachten, dass die jungen Löwen sich immer mehr für Fleisch interessieren und auch schon von der Mutter ein Stückchen Fleisch bekommen haben.

Revierleiter Armin Leuenberger schaut, dass es den Löwen an Nichts fehlt. Bild: Remo Künzler

Der Revierleiter Armin Leuenberger sagt: «Sie werden immer aktiver, dennoch benötigen sie nach wie vor sehr viele Ruhephasen.» Das gleiche Bild bekommt man als Besucher vermittelt. Zuerst genehmigen sich die kleinen Löwen ein Schläfchen auf dem «Löwenfelsen». Dann folgt eine Spielrunde untereinander. Nach kurzer Zeit kehrt wieder Ruhe ein und die Löwen geniessen die wärmenden Sonnenstrahlen des Ostschweizer Sommers. Karin Federer erzählt schmunzelnd:

«Die aktuelle Lieblingsbeschäftigung der Kleinen ist die Jagd auf Spatzen. Dies gehört natürlich zum Entwicklungsprozess eines Löwen, aber sie werden dann schnell merken, dass die Spatzen für sie zu schnell sind.»

Der Zoo kann zu zwei Informationen noch keine Auskunft geben: Namen und Geschlecht. Man wolle bei der zweiten Impfung, die bald stattfinden soll, feststellen, welches Geschlecht die beiden Jungtiere haben. Federer hat bereits eine Vermutung, will sie aber noch nicht verraten. Wenn das Geschlecht sicher ist, wird der Zoo sich um die Namensgebung kümmern.

Die neue Zusammensetzung des Rudels

Das Rudel besteht nun aus einem Männchen, zwei Weibchen und den zwei Babys. Die Löwinnen Lin und Jumina sind drei Jahre alt und stammen aus dem Zoo Neuwied in Deutschland. Der Vater Atlas, der aus einem Pariser Zoo in die Ostschweiz zog, darf mit seinem Nachwuchs aktuell noch keine Zeit verbringen. Bei den ersten Versuchen sei Atlas zwar interessiert gewesen, er habe jedoch die Kleinen für sich beansprucht. Dies hätte die Entwicklung der Jungtiere stören können. So wurde er vom Rest des Rudels separiert. Bald soll aber ein neuer Versuch gestartet werden, um das Rudel zu vereinen.

Zur Zukunftsplanung sagt die Zoodirektorin: «Die Babys werden mindestens zwei Jahre bei uns bleiben. Dann kommt es ganz darauf an, wie sich die Eltern und die Tante verhalten.» Es sei auch möglich, dass die Jungtiere vom Rudel ausgeschlossen werden. Spätestens dann müsste man die Jungtiere an andere Zoos abgeben.

Das Löwenprojekt im Walter Zoo trägt Früchte

Im August 2018 siedelte der Walter Zoo nach zehn Jahren Abwesenheit wieder ein Rudel von Löwen an. Nicht zuletzt ist die Löwenanlage für die Zoofamilie Federer auch eine emotionale Angelegenheit. Denn Löwen sind die ersten Tiere gewesen im Walter Zoo, der 1963 gegründet wurde. Federer sagt zum Zuwachs:

«Jungtiere sind sicher ein Zeichen für eine gute Haltung. Es ist schön zu sehen, dass das Gehege den Tieren eine gesunde Entwicklung ermöglicht.»

Besonders für die weltweite Population von Berberlöwen sind die Jungtiere ein Erfolg. In der freien Wildbahn sind die Tiere, die ursprünglich aus dem Atlasgebirge stammen, ausgestorben. Heute leben diese Tiere ausschliesslich in Zoos. Die Anzahl der Berberlöwen beläuft sich in Europa auf rund 150 Exemplare. Federer sagt dazu: «Der ursprüngliche Lebensraum der Berberlöwen ist noch nicht intakt, was eine Auswilderung momentan unmöglich macht.»