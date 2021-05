LIVETICKER Velo-Initiative und 42-Millionen-Vorlage für neue Busse: Das St.Galler Stadtparlament tagt in der Olma-Halle Ab 16 Uhr tagt am Dienstag wieder das St.Galler Stadtparlament. Es tut dies pandemiebedingt wieder in der Oma-Halle 2.1. Diskutiert werden elf Traktanden. Die grössten Brocken dürften die Vorlage zur zweiten Etappe der VBSG-Flottenerneuerung und die Diskussion zur Velo-Initiative der SP werden.

17:05 Uhr

Traktandum 8: VBSG-Flottenerneuerung, 2. Etappe: Umstellung der Linien 7, 8, 9, 10 und 11 auf elektrischen Betrieb, Verpflichtungskredit.

Der erste grössere Brocken des Nachmittags steht an. Es geht um 42 Millionen Franken für die zweite Etappe der Flottenerneuerung der Verkehrsbetriebe St.Gallen.

Daniel Bertoldo, Präsident der Werkkommission, sagt, mit den Batterie-Trolleybussen würde man zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Die Kommission habe sich insbesondere mit der Frage befasst, ob der Diesel-Ausstieg für die Stadtkasse nicht eine zu grosse Belastung sei. Dieselbusse seien im Vergleich zu Batteriebussen in der Beschaffung nämlich rund 25 Prozent günstiger. Wird das CO 2 -Gesetz im Juni angenommen, würde aber ein Klimafonds eingerichtet und mit Mitteln daraus Projekte wie die Flottenerneuerung finanziell unterstützt. Die Stiftung myClimate hat bereits Unterstützung zugesichert. Und die Busse seien im Agglomerationsprogramm der 4. Generation angemeldet.

Würden nur Dieselbusse beschafft, würden die Investitionskosten nur rund 24 Millionen Franken statt wie jetzt 42 Millionen Franken betragen. Die Betriebskosten seien aber ebenfalls ein Faktor - und dort schneiden Dieselbusse deutlich schlechter ab, sagt Bertoldo.

Die vorliegende Lösung sei die beste Variante, resümiert Bertoldo. Entsprechend habe sich die Werkkommission dafür ausgesprochen.

17:04 Uhr

Das elektronische Abstimmungssystem funktioniert wieder. Mit 61 Ja ohne Nein oder Enthaltung stimmt das Parlament der Vorlage zu. Der Kunstrasen im Espenmoos kann für 750'000 Franken erneuert werden.

17:02 Uhr

Baudirektor Markus Buschor sagt an die Adresse von Kuratli, dass das Bijou Espenmoss mit 100 Prozent Bestuhlung sehr schön aussehe und dass Anlässe in der jüngeren Vergangenheit ohnehin schwierig seien.

Der Kunstrasen im Espenmoos sei wie alle andere Fussballplätze in der Stadt unentbehrlich für die Aufrechterhaltung der Sportvereine.

16:58 Uhr

Donat Kuratli spricht für die SVP-Fraktion. 2008 habe das Parlament die letzte Sanierung des Kunstrasens genehmigt. Dieser sei nun aber in einem wirklich schlechten Zustand. Das zeige, dass es besser sei, die Sanierung jetzt schon vorzunehmen und nicht erst in zwei oder drei Jahren.

Donat Kuratli, SVP-Stadtparlamentarier. Bild: PD

Kuratli sagt aber auch: «Sie kennen die Finanzlage der Stadt ganz genau.» Eine sinnvolle Massnahme hätte 2017 das Espenmoos betroffen, aber die Mehrheit habe die Sitzplätze sanieren wollen - nicht aber die SVP. Die Mehrheit habe sich verführen lassen von der Stadtverwaltung, denn viele Anlässe hätten nicht stattgefunden. «Hätten Sie damals auf uns gehört, könnten Sie diesem Antrag jetzt mit besserem Gewissen zustimmen.» Denn die sanierten Sitze hätten «noch nie einen sitzenden Zuschauer gespürt». Von links gibt's Gelächter.

Leere Besucherplätze im Espenmoos während eines Fussballspiels.

Bild: Benjamin Manser (31. Oktober 2020)

16:54 Uhr

Traktandum 5: Sportanlage Espenmoos, Sanierung Kunstrasen; Verpflichtungskredit

Jacqueline Gasser-Beck, Präsidentin der Liegenschaften- und Baukommission (LBK), sagt, der Rasenteppich habe seine Lebensdauer erreicht. Es sei ein Wechsel vom verfüllten auf ein unverfülltes System vorgesehen, was tiefere Unterhaltskosten und einen ökologischen Mehrwert darstelle, weil kein Granulat nachgefüllt werden müsse und dieses auch nicht mehr in Gewässer gerate.

Ökologisch betrachtet wäre eine Naturrasenfläche besser. Die Dienststelle Stadtgrün habe aber aufzeigen können, dass mit einem Kunstrasen die Betriebszeit verlängert werden könne. Die LBK stimmte dem Antrag denn auch einstimmig zu.

16:52 Uhr

Jetzt wird «old school» durch Handerheben abgestimmt. Damit kauft sich das Ratspräsidium etwas Zeit, um das Problem bis zur nächsten Abstimmung zu lösen.

Das Stimmenzählen war einfach. Das Stadtparlament sagt einstimmig Ja.

16:51 Uhr

Die Abstimmung lässt auf sich warten, das System streikt offensichtlich. Es dürfte aber ohnehin eine deutliche Angelegenheit werden - eventuell sogar einstimmig?

16:46 Uhr

Baudirektor Markus Buschor ergreift das Wort. Es sei von vitalem Interesse für die Stadt als Vermieterin, dass durch die Pandemie keine Leerstände entstehen. Deshalb wolle man die Unterstützungsmassnahmen von letztem Herbst fortsetzen. Die Mittel des Bundes und des Kantons würden berücksichtigt und aufeinander abgestimmt. «So könne sichergestellt werden, dass die richtigen Gelder an den richtigen Ort fliessen.»

16:44 Uhr

Beat Rütsche spricht für die CVP/EVP-Fraktion und sagt, es sei wichtig, dass nicht nach dem Giesskannenprinzip, sondern bedarfsgerecht geholfen werde. Das sei hier der Fall. Die Vorlage sei sorgfältig vorbereitet, man berücksichtige mit vernünftigem Aufwand die individuelle Situation der Gewerbetreibenden. Die Fraktion begrüsse dieses Vorgehen und unterstütze geschlossen den Antrag des Stadtrats.

16:43 Uhr

Oskar Seger (FDP/JF) sagt, die Vorlage werde von seiner Fraktion durchgehend gutgeheissen. Es sei lobenswert, dass sich die Stadt St.Gallen als Liegenschaftenbesitzerin für die Bewältigung dieser Krise einsetze.

Auch der Freisinn wird zustimmen.

16:40 Uhr

Clemens Müller (Grüne/Junge Grüne) erinnert an das erste Paket zum Erlass von Gewerbemieten, dem das Stadtparlament vergangenen September einstimmig zustimmte. Und er schlägt in die gleiche Kerbe wie Kehl: Durch das Nein der Eidgenössischen Räte zu einer nationalen Lösung blieben Mieterinnen und Mieter auf den Goodwill der Vermieter angewiesen. Umso wichtiger sei es, dass die Stadt mit gutem Beispiel weiter vorangehe. «Mit diesem zweiten Paket ermöglichen wir die Entlastung des notleidenden Gewerbes.»

Clemens Müller von der Fraktion Grüne/Junge Grüne. Bild: PD

Einstimmige Zustimmung also auch von den Grünen und Jungen Grünen.

16:38 Uhr

Daniel Kehl spricht für die SP/Juso/PFG-Fraktion und sagt, seine Fraktion werde der Vorlage einstimmig zustimmen. Er stellt dem Stadtrat in diesem Zusammenhang ein gutes Zeugnis aus. «Er hat getan, was eine Regierung in der Krise tun muss.» Die Stadt habe eine Vorbildfunktion gegenüber Privaten. Einzelne Vermieter seien denn auch der Stadt gefolgt, eine nationale Lösung sei aber von den Bürgerlichen verhindert worden.

Daniel Kehl, SP/Juso/PFG-Fraktionspräsident. Bild: PD



Es sei richtig, dass die Stadt ihren Kurs und ihre grosszügige Haltung beibehalte. Das werde dazu führen, dass Mietverhältnisse fortgesetzt würden. «Und das nützt uns allen.»

16:35 Uhr

Traktandum 4: Finanz- und Verwaltungsliegenschaften, Mietzinsreduktion der Gewerbemieten infolge Covid-19-Massnahmen

GPK-Präsident Andreas Dudli hat das Wort. Dort sei unter anderem der Gleichbehandlungsgrundsatz thematisiert worden. Die Stadt habe entgegnet, dass man mit der Ortsbürgergemeinde und einem weiteren grossen Vermieter im Austausch sei. Die Bedingungen bei Mietern, die private Liegenschaften mieten, seien aber sehr unterschiedlich. Zur Relation zwischen Stundungsgesuchen und Mietzinserlassen, sagt Dudli, habe es in der GPK geheissen, dass das Volumen ähnlich gross sei. Die GPK hat sich mit 11 Ja ohne Gegenstimme für die Zustimmung zur Vorlage ausgesprochen.

Andreas Dudli (FDP). Bild: PD

16:30 Uhr

Etrit Hasler (SP) sagt, in der Vorlage heisse es, die GPK sei im Dezember 2020 über die Bestrebungen des Stadtrats informiert worden. Traktandiert sei das aber nie gewesen - und er könne sich auch nicht daran erinnern. Er bittet den Stadtrat um Aufklärung.

Mathias Gabathuler ergreift das Wort. Er sagt: «Ein Teil des Stadtparlaments hat ein starkes Zeichen für Bildung und Musik gesetzt. Der Stadtrat hat dieses Zeichen ernst genommen, evaluiert und ist zum Schluss gekommen, das Geschäft zurückzunehmen.» Es gehe manchmal um eine Güterabwägung: Es gebe eine Sparauftrag, zu dem alle ihren Beitrag leisten müssten. «Die Mehreinnahmen wären durch die Tariferhöhung zugegeben gering gewesen.» Aber man könne in ganz vielen Bereichen so denken. Der Stadtrat müsse Verantwortung übernehmen, auch wenn es weh tue. «Wir sind der Überzeugung, dass die Tariferhöhung mit dem ausgeweiteten Ausgebot legitimiert gewesen wäre.» Jetzt gehe man nochmals über die Bücher.

Stadtrat Mathias Gabathuler, Vorsteher Direktion Bildung und Freizeit. Bild: Benjamin Manser

Zur Frage von Etrit Hasler sagt Gabathuler, seine leitenden Angestellten hätten ihm mitgeteilt, dass die Tariferhöhung in der GPK thematisiert worden sei. Weil er damals aber noch nicht im Amt war, könne er es aus eigener Erfahrung nicht mit Sicherheit sagen.

Derweil stützt Christoph Wettach (GLP) als GPK-Mitglied Haslers Version. Gabathuler solle diese Information doch nochmals überprüfen.

16:24 Uhr

Andreas Hobi spricht für die Fraktion der Grünen/Jungen Grünen und tut seine Freude über das Einlenken des Stadtrats kund. Dass zu einem späteren Zeitpunkt die Tarife trotzdem erhöht werden sollen, deute darauf hin, dass das nur ein halber Erfolg sei. Würden einkommensabhängige Tarife eingeführt, wäre es laut Hobi sinnvoll, diese nicht vom Geschwisterrabatt zu entkoppeln. Das «Wehklagen des Mittelstands» sei nur begrenzt verständlich. Einkommensabhängige Gebühren seien in diesem Bereich angezeigt und würden sich auch in die Praxis anderer Musikschulen einreihen. Gleiches gelte für subventionierte Kinderkrippen, also passe es auch gut zu den Musikschultarifen.

Andreas Hobi, Fraktionspräsident von Grünen und Jungen Grünen. Bild: PD

Dass der Stadtrat in Aussicht stellte, dereinst trotzdem die Gebühren erhöhen zu wollen, rieche nach «Hinhaltepolitik», sagt Hobi.

16:20 Uhr

Patrik Angehrn (CVP/EVP) beginnt sein Votum mit den Worten: «Wir haben Corona.» Da stehe die Erhöhung der Musikschultarife «völlig quer in der politischen Landschaft», sagt der Fraktionspräsident. Während Familien mit den Folgen der Pandemie kämpften, wolle der Stadtrat die Tarife erhöhen. Seine Fraktion verschliesse sich einer Tarifüberprüfung nicht, aber der Zeitpunkt sei falsch.

Patrik Angehrn, CVP/EVP-Fraktionspräsident.



Bild: Nik Roth

Man anerkenne die Bemühungen, den städtischen Finanzhaushalt im Lot zu halten. Dieser Versuch sei aber gescheitert. Entsprechend dankt Angehrn dem Stadtrat für sein Rückkommen auf den Entscheid. Wolle man die Tarife aber progressiv nach wirtschaftlichen Möglichkeiten der Eltern ausgestalten, wäre das ein Richtungswechsel, den seine Fraktion nicht mittragen wolle, sagt Angehrn.

16:18 Uhr

Barbara Frei (FDP) sagt, ihre Fraktion habe die Interpellationsantwort «mit Bedauern und Unverständnis» zur Kenntnis genommen. Man müsse Massnahmen gegen das strukturelle Defizit der Stadtfinanzen treffen, und das betreffe alle Direktionen. Dass in der Direktion Bildung und Freizeit weniger Spielraum vorhanden sei, sei zwar nachvollziehbar. Aber: «Die geplante minimale Anhebung der Tarife sowie die Aussetzung des Geschwisterrabatts wäre massvoll gewesen», sagt Frei.

Barbara Frei spricht für die FDP/JF-Fraktion. Bild: Michel Canonica

Auch die Leistungsverbesserung begrüsse die FDP/JF-Fraktion. Man unterstütze die Überarbeitung sämtlicher Tarifstrukturen. «Sorge bereitet uns die Tatsache, dass jeder vorgeschlagenen Anpassung sofort harsche Opposition erwächst.» Das Parlament stehe in der Verantwortung.

16:15 Uhr

Remo Wäspe spricht für die SVP-Fraktion. Diese sei vehement der Meinung, dass Gebührenerhöhungen keine Sparmassnahme seien. Die SVP begrüsse, dass der Stadtrat davon abgekommen sei. Die geplanten Tariferhöhungen seien «wenig sensibel» gewesen. Ratsam wäre eine Diskussion in der GPK, der zuständigen Kommission, gewesen. Eine offene und klare Kommunikation wäre besser als der zurzeit gewählte Weg, schliesst Wäspe.

Remo Wäspe (SVP). Bild: PD

16:12 Uhr

Crottogini weiter: Es sei irritierend, dass der Stop des Stadtrats nur vorübergehend vorgesehen sei. «Sparen ist zwar angesagt, aber nicht bei der Bildung. Die Zitrone Musikschule ist ausgepresst.» Hat der Stadtrat die Zeichen der Zeit erkannt? Crottogini setzt ein Fragezeichen. Wolle man das Tarifsystem überarbeiten, müssten laut der SP-Politikerin auch die wirtschaftlichen Möglichkeiten der Eltern berücksichtigt werden. Die dafür notwendigen Abklärungen müssen sorgfältig sein, wolle man dafür eine Mehrheit schaffen. «Zum zweiten Mal innert kurzer Zeit hat der Stadtrat mit einer Sparübung im Bildungsbereich Schiffbruch erlitten», erinnert Crottogini an die versuchte Streichung der Kunst-und-Handwerk-Kurse.

Die Signale seien klar: «Die SP und die Öffentlichkeit wollen ein hochstehendes und bezahlbares Bildungsangebot», schliesst Crottogini ihr Votum. Man solle deshalb beim Sparen nicht mehr auf die Bildung schielen. Denn das sei «heute und morgen» ein No-Go.

16:07 Uhr

Traktandum 3: Dringliche Interpellation SP/Juso/PFG-Fraktion, Fraktion Grüne/Junge Grüne, CVP/EVP-Fraktion: Keine Erhöhung der Musikschultarife auf Kosten der Familien; Beantwortung.

Die Interpellantinnen und Interpellanten zeigen sich mit der stadträtlichen Antwort zufrieden, wünschen trotzdem Diskussion. Eva Crottogini (SP) dankt dem musikpädagogischen Verband für die Petition, die über 1000 Unterschriften zusammenbrachte. Sie dankt auch dem zuständigen Stadtrat Mathias Gabathuler, der «Grösse gezeigt» habe, indem er noch einmal auf den Entscheid zurückgekommen sei.

Eva Crottogini, SP-Stadtparlamentarierin. Bild: PD



Auch Kritik sei aber notwendig, sagt Crottogini. Denn in der Interpellationsantwort seien Sachverhalte verschwiegen worden, die dringend hätten erwähnt werden müssen. So zum Beispiel beim Vergleich der Tarife mit anderen Gemeinden und Städten. «Mit Städten anderer Kantone können wir St.Gallen nicht vergleichen. Da herrschen teilweise völlig unterschiedliche Lohnstrukturen.» Ausserdem komme es darauf an, wie viele Lektionen man für welches Geld bekomme. Im Appenzeller Vorder- und Mittelland seien es beispielsweise 40 Lektionen pro Jahr, in St.Gallen nur deren 39.

16:06 Uhr

Die Wahlgeschäfte sind schnell durch: Marlène Schürch sitzt neu in der Werkkommission, Gabriela Eberhard wird dritte Stimmenzählerin.

16:03 Uhr

Die Glocke läutet, Stadtparlamentspräsidentin Alexandra Akeret eröffnet die Sitzung. Sie begrüsst Neo-Stadtparlamentarierin Marlène Schürch. Man habe eigentlich für Stadtrat Peter Jans, der heute Geburtstag feiert, singen wollen. Dank FDP-Stadtparlamentarier Werner Kühne habe man aber noch gemerkt, dass das aufgrund der aktuellen Situation ja verboten sei.

Stattdessen gibts für den Direktor der Technischen Betriebe Applaus. Er verneigt sich zum Dank.

15:45 Uhr

Marlène Schürch sitzt neu für die SP im Stadtparlament. Bild: PD

Es gibt auch ein neues Gesicht in den Reihen der SP/Juso/PFG-Fraktion. Für den Ende März zurückgetretenen Guido Berlinger-Bolt ist Marlène Schürch nachgerückt. Die 26-jährige Juristin arbeitet bei der Staatskanzlei des Kantons St.Gallen und nimmt heute Nachmittag an ihrer ersten Parlamentssitzung teil.

Gleich zu Beginn sind aufgrund dieser Rochade zwei Ersatzwahlgeschäfte traktandiert: Schürch soll Berlinger-Bolt als Mitglied der Werkkommission beerben. Als neue Stimmenzählerin schlägt die SP/Juso/PFG-Fraktion Gabriela Eberhard vor.

15:40 Uhr

Weitere Geschäfte, die zu reden geben dürften, sind die Antworten des Stadtrats auf eine dringliche Interpellation zur Tariferhöhung für die Musikschule und die Umteilung einer Wiese auf Notkersegg in die Wohnbauzone. Ebenfalls auf Interesse stossen dürfte zudem der Kredit von 750'000 Franken zur Sanierung von Kunstrasen-Spielfeldern im Espenmoos. Diskutiert werden zudem Postulatsberichte über die schulische Integration von Kindern ohne Deutschkenntnisse und die virtuelle Teilnahme an Sitzungen des Stadtparlaments.

15:35 Uhr

Der von der finanziellen Bedeutung her grösste Brocken ist die Vorlage zur Flottenerneuerung bei den Verkehrsbetrieben. Da hat das Parlament über die Beschaffung von 30 neuen Bussen für 42 Millionen zu befinden.

Der neue Batterie-Trolleybus von Hess bei der ersten Ausfahrt. Geht es nach dem Stadtrat, sollen mit der zweiten Etappe der Flottenerneuerung weitere Modelle folgen. Am Dienstagnachmittag berät das Stadtparlament über die entsprechende Vorlage. Bild: Michel Canonica (4. Januar 2021)

Das umstrittenste Geschäft ist die Velo-Initiative. Sie verlangt einen Rahmenkredit von 15 Millionen und die Erhöhung des Veloanteils am Gesamtverkehr auf 15 Prozent. Der Gegenvorschlag des Stadtrats sieht auch 15 Millionen vor, will aber den Anteil des Velos am Gesamtverkehr nur «deutlich erhöhen». Welche Variante obsiegt ist offen.

15:40 Uhr

Herzlich willkommen aus der Olma-Halle 2.1. In Kürze startet hier die vierte Sitzung der Legislaturperiode 2021-24 des St.Galler Stadtparlaments. Der Diskussion harren elf Traktanden; drei Geschäfte (Spiki-Überprüfung, Feuerwehreinsätze wegen Bienen und Wespen, Postulat für mehr Frauen-Strassennamen) sind noch nicht behandlungsreif und daher verschoben.

Gäste sind zugelassen, es gilt Maskenpflicht – ausser für Votantinnen und Votanten.