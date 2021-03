Parlamentssitzung Jetzt im Liveticker: Bildungspolitische Brocken und umstrittene Strassengestaltungen: Das St.Galler Stadtparlament tagt in der Olma-Halle Das Stadtparlament St.Gallen tagt pandemiebedingt erneut in der Olma-Halle 2.1. Ab 16 Uhr werden sieben Sachgeschäfte und sechs Vorstösse behandelt – und zwar «open end». Spätestens um 22 Uhr ist Schluss.

Die Sitzung des St.Galler Stadtparlaments findet coronabedingt wieder in der Olma-Halle 2.1 statt. Bild: Ralph Ribi (25. August 2020)

16:33 Uhr

Andreas Hobi, Fraktionspräsident Grüne/Junge Grüne. Bild: PD

Andreas Hobi (Grüne) sagt, er wisse vermutlich von allen Parlamentsmitgliedern als Primarlehrer in einem belasteten Quartier am besten, was in dieser Frage Sache sei. Die Situation der Schulsozialarbeit habe sich in den vergangenen Jahren verschlechtert. Es gebe immer mehr tiefgreifende Fälle, die sie stark forderten. Und das führte für Lehrpersonen zu grossen Hürden, um überhaupt auf die Schulsozialarbeit zurückgreifen zu können. Hobi erinnert an die Budgetsitzung im Dezember 2020. «Wir haben um die genau gleichen Fragen gestritten.»

Schulsozialarbeit sei Beziehungsarbeit. Lehrpersonen müssten sich überwinden, sie beizuziehen. Gerade in den Anfängen habe es Berührungsängste seitens der Lehrpersonen gegeben. Für Krisenarbeit brauche man Zeit, das könne nicht einfach die Tagesbetreuung übernehmen. Die Schulsozialarbeit ist aktuell unterdotiert. «Und wenn der GLP-Kürzungsantrag durchkommt, werden viele Fälle direkt an die Kesb gehen. Die Probleme lösen sich nicht einfach auf. Dann muss man dort wieder aufstocken.»

16:26 Uhr

Andrea Hornstein spricht für die SP/Juso/PFG-Fraktion. Bild: Regina Kühne

Andrea Hornstein spricht für die SP/Juso/PFG-Fraktion und äussert Unverständnis über das Vorgehen der Grünliberalen. Diese seien mit im Boot gewesen, als man eine Aufstockung im Rahmen der Budgetsitzung gefordert hatte. Bei der Vorlage handle es sich eigentlich um eine reine Formsache. «Dass sich die GLP jetzt dem demokratisch gefällten Entscheid im Rahmen der Budgetdebatte widersetzt, ist nicht nachvollziehbar.»

Hornstein schlägt auch den Bogen zum Homeschooling und zum Anstieg bei der häuslichen Gewalt während der Pandemie. Mit dem ersten Ausbau um 3,75 Stellen sei nur das Minimum abgedeckt. Es sei nur Brandlöschung, was man hier mache, sagt die PFG-Parlamentarierin. «Wir sind selbst nach dem Ausbau im Vergleich zu anderen Städten und allen Nachbargemeinden immer noch schlechter gestellt», gibt sie zu bedenken. Auch der Schulpsychologische Dienst sei mehr als ausgebucht, sagt sie an die Adresse der Freisinnigen.

16:24 Uhr

Karl Schimke (FDP) spricht für seine Fraktion und sagt, man habe sich die Frage gestellt, wie gross die Nachfrage für die Schulsozialarbeit wirklich sei. «Wo ist der Unterschied zwischen unabdingbar und nice to have?» Die momentane Personaldecke sei sehr dünn. Gleichzeitig mache man sich aber Sorgen um die finanzielle Situation der Stadt. Man werde deshalb den Änderungsantrag der Grünliberalen unterstützen.

16:20 Uhr

Rebekka Schmid sagt im Namen der Fraktion der Grünen/Jungen Grünen: «Der Abänderungsantrag ist ein Witz.»



Bild: Regina Kühne

Rebekka Schmid (Grüne/Junge Grüne) sagt, ihre Fraktion begrüsse diesen Ausbau. Er sei «unverzichtbar», zumal die aktuelle Situation «schockierend» sei. Den Abänderungsantrag der GLP/JGLP-Fraktion bezeichnet sie als schlechten Witz. Mit dem Ausbau schaffe es die Schulsozialarbeit nur, in den schlechtesten Leistungsstandard «aufzusteigen». Gerade während der Pandemie käme es vermehrt zu Konflikten im familiären Umfeld, umso dringender sei der Ausbau, der eigentlich eine Notlösung sei, so Schmid.

Man diskutiere heute einerseits über Geld, andererseits aber über Schicksale. Letzteres käme zu kurz im Status Quo. «Wie die Grünliberalen diesen Kürzungsantrag vor sich selbst rechtfertigen können, ist uns ein Rätsel.»

16:18 Uhr

Gisela Keller spricht für die CVP/EVP-Fraktion. Den Antrag der GLP/JGLP-Fraktion werde man ablehnen, sagt Keller. Der Vergleich zwischen der Tagesbetreuung und der Schulsozialarbeit hinke. Der Vorlage des Stadtrats werde die Fraktion hingegen zustimmen.

16:15 Uhr

Remo Wäspe von der SVP. Bild: PD

Remo Wäspe (SVP) hat das Wort. Er sagt, einige Fraktionskollegen sähen den Bedarf an zusätzlichen Stellen in der Schulsozialarbeit. Sie werde als wirkungsvolles Mittel angesehen, da man sowohl präventiv und kooperativ handeln würde. Allerdings gab es aus den Reihen der SVP auch Kritik. Die Schulsozialarbeit sei kein Allheilmittel gegen Missstände, man könne die elterliche Verantwortung nicht der Schule übertragen. Auch zum Zeitpunkt der geplanten Aufstockung seien kritische Fragen aufgetaucht, sagt Wäspe.

Dem Abänderungsantrag der GLP/JGLP hätte man gerne in der Kommission besprochen, sagt Wäspe. Seine Fraktion hat Stimmfreigabe beschlossen. Heisst: Einige Mitglieder werden dem Antrag zustimmen, andere der Vorlage. Und wieder andere dürften beides ablehnen.

16:09 Uhr

Yves Betschart spricht für die Fraktion von Grünliberalen und Jungen Grünliberalen. Bild: PD

Yves Betschart spricht für die GLP/JGLP-Fraktion. Als Sozialpädagoge erachte er die Tätigkeit der Schulsozialarbeit als essenziell. Sie übernehme wichtige Aufgaben für die Gesellschaft und begleite Kinder in heiklen Lebensphasen.

Die aktuelle Zahl von 2500 Kindern pro 100 Stellenprozent sei zu hoch, trotzdem wünsche sich seine Fraktion eine kreativere Lösung vom Stadtrat. «Die Vernetzung der zahlreichen Angeboten sollte gestärkt werden.» Seine Fraktion hätte einen Ausbau in kleineren Schritten begrüsst, sagt der Junge Grünliberale. Das hätte eine schrittweise Erfolgskontrolle ermöglicht. Deshalb stellt die GLP/JGLP-Fraktion einen Änderungsantrag. Der erste Ausbauschritt soll um zwei Stellen erfolgen, nicht wie vom Stadtrat vorgesehen um 3,75 Stellen. Es gehe um finanzielle Nachhaltigkeit, sagt Betschart.

16:02 Uhr

Eva Crottogini (SP), Präsidentin der Bildungskommission. Bild: PD



Traktandum 1: Ausrichtung und Weiterentwicklung der Schulsozialarbeit. Konkret sieht der Stadtrat vor, auf Kindergarten- und Primarstufe per Sommer 2021 um 3,75 Stellen aufzustocken. Eva Crottogini, Präsidentin der Bildungskommission, hat das Wort. In der Bildungskommission sei die Frage aufgekommen, ob ein Elterngespräch die Schulsozialarbeit in gewissen Fällen nicht ersetzen könne. Man habe die Antwort erhalten, dass das bereits heute schon so geschehe. Manchmal verlange eine Situation aber nach tiefergehenden Abklärungen.

Auch der Grund des Ausbaus sei in der Kommission hinterfragt worden. Der Bedarf nehme zu, lautete die Antwort, sagt Crottogini. Zudem hätten die Verantwortlichen gegenüber der Bildungskommission bekräftigt, dass die Schulsozialarbeit sowohl dezentral vor Ort als auch zentral arbeiten solle.

Die Bildungskommission spricht sich laut Crottogini mit grosser Mehrheit für die Zustimmung zur Vorlage aus.

16:00 Uhr

Es geht los: Parlamentspräsidentin Alexandra Akeret läutet die Glocke und eröffnet damit die Sitzung. Sie gibt den Rücktritt von Guido Berlinger-Bolt (SP) bekannt. Das wird die letzte Sitzung des Sozialdemokraten, der nach rund zweieinhalb Jahren abtritt. Der Rat quittiert mit einem Abschiedsapplaus.

15:44 Uhr

Die Interpellation zur 5G-Mobilfunktechnologie dürfte Diskussionen auslösen. Bild: Martial Trezzini / KEYSTONE

Ebenfalls traktandiert sind die stadträtlichen Antworten zu sechs Interpellationen. Etwas Wirbel und leicht längere Diskussionen könnten dabei die kritischen Fragen von Marlene Bodenmann und Doris Königer (beide SP) über 5G-Mobilfunk sowie die Interpellation der SVP mit dem Titel «Parkiergebühren in der Stadt - Was hat das mit Luftreinhaltung zu tun?» auslösen.

15:40 Uhr

Die zwei grossen Brocken der Parlamentssitzung vom Dienstag dürften die Sanierungs- und Neugestaltungsvorlagen für die St.Leonhard-Strasse und die Kolumbanstrasse werden. Da ist eine Grundsatzdebatte über die künftige Richtschnur für solche Strassenbauvorlagen in den Startlöchern. Für die erste Vorlage liegt ein Rückweisungsantrag mit Auftrag zur Überarbeitung vor, fürs zweite Geschäft gibt's einen Abänderungsantrag.

Wie soll die Kreuzung Kolumban-, Heimat- und Kolosseumstrasse künftig aussehen? Als eine von vielen Fragen in Zusammenhang mit zwei Strassenbauvorlagen dürfte das Thema im Stadtparlament eine heftige Debatte auslösen. Bild: Sandro Büchler (9. März 2021)

Bei beiden Vorlagen scheint es um viele kleine Details zu gehen. Der Eindruck ist aber falsch: Da steht ganz Grundsätzliches zur Debatte. Nämlich die Frage, nach welchen Prinzipien die Stadt St.Gallen künftig ihre Strassen sanieren soll. Mitgliedern der Fraktionen der Grünliberalen, der Grünen sowie der SP, Juso und PFG geht die Stadt dabei mit Blick auf den Langsamverkehr (Velo, Fussgänger) und die Lebensqualität noch nicht genügend weit.

Die St.Leonhard-Strasse zwischen Gäbris- und Kornhausstrasse. Pro Velo hat detaillierte Vorschläge für Veloverbesserungen (grüne Kästchen mit Zahlen). Plan: Pro Velo

Mit einem Brief an die Parlamentsmitglieder hat sich am Montag nun auch noch Pro Velo in die Diskussion um die Strassensanierungen eingebracht. Der Verband beurteilt beide Strassenprojekte skeptisch: Die Planungen für die St.Leonhard- und die Kolumbanstrasse verfehlten die Ziele zur Förderung einer velofreundlichen Stadt St.Gallen. Dies sei schade, weil beide Vorhaben in dieser Beziehung grosses Potenzial hätten.

15:35 Uhr

Werfen wir bis dahin schon einmal einen Blick auf die Traktandenliste der heutigen Open-End-Sitzung. Im ersten Block dürften Schulvorlagen etwas zu reden geben: Die Weiterentwicklung der Schulsozialarbeit könnte sogar zu einer längeren Diskussion darüber führen, wie viel Mittel die Stadtkasse in ihrer prekären Lage derzeit dafür einsetzen soll.

Das Stadtparlament beschäftigt sich an der Sitzung vom Dienstag gleich mit mehreren schulpolitischen Brocken.

Bild: Benjamin Manser

Die neue Schulraumstrategie hingegen scheint unbestritten, könnte aber etwas zu reden geben, weil sie wegweisend ist. Keine Aufreger sind die Abgabe im Baurecht des ehemaligen Kindergartengebäudes an der Schlosserstrasse 22 sowie die Sanierungen der Mehrzweckhalle Schönenwegen und des Hauptgebäudes der Badi Rotmonten.

15:30 Uhr

Herzlich willkommen zum Liveticker aus der Olma-Halle 2.1, wo das St.Galler Stadtparlament abermals coronabedingt tagt. Publikum ist zugelassen, es gilt aber eine strikte Maskenpflicht, von der nur Votantinnen und Votanten ausgenommen sind. Um 16 Uhr geht's los.