Konzerte Livemusik am Seeufer: Konzertreihe in Rorschach bietet im Sommer vielfältiges Programm Am Wochenende ist Kultur im Pavillon am See in die neue Saison gestartet. Bis Ende August finden in Rorschach knapp 30 Konzerte statt. Zu hören gibt es Rock, Pop, Blues, Latin, Jazz oder Volksmusik.

Die Coverband Gripped spielte zum Auftakt der Konzertreihe in Rorschach am Freitag, 18.Juni. Bild: Michel Burtscher

Monatelang mussten Kulturinteressierte und Musikliebhaberinnen ohne Livekonzerte auskommen, jetzt hat das Warten ein Ende – zumindest in Rorschach. Dort ist Kultur im Pavillon am See am Freitag in die neue Saison gestartet. Den Startschuss machte die Coverband Gripped. Die Ostschweizer waren schon mehrmals im Pavillon zu Gast. Am Samstag trat eine Combo der SBB-Liveband auf und spielte bekannte Nummern aus Pop, Soul, Latin und Jazz. Gestern gehörte die Bühne der Blaskapelle d’Seehofer.

Doch dieses Wochenende war bloss der Anfang. Bis Ende August treten bei Kultur im Pavillon am See insgesamt 27 Musikerinnen, Bands und Formationen auf. Das Programm ist bunt gemischt. So gibt es nächsten Samstag, 26. Juni, beispielsweise Pop und Rock von der Band What Else?! Groovigen Blues wiederum hören die Besucherinnen und Besucher dann am 2. Juli von der Band Vintage Groove aus St.Gallen.

Weiter auf dem Programm zu finden sind unter anderem die Kapelle Alpsteebuebe, die traditionelle und neue Appenzeller-Musik mitbringt, The Straights, die Rock- und Pop-Covers spielen oder die Blasmusikformation Blechbrothers. Die Saison abschliessen wird am 22.August die Stadtmusik Rorschach. Die Anlässe finden immer am Freitag und Samstag ab 19 Uhr sowie am Sonntag ab 11 Uhr statt – und zwar bei jeder Witterung. Der Eintritt ist gemäss Mitteilung gratis. (pd/woo)