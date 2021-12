Stadtparlament St.Gallen Jetzt live: Stadtparlament St.Gallen debattiert über das Budget 2022 In der letzten Sitzung des Jahres wird es hoch hergehen. Das Parlament berät in der Olma-Halle 2.1 das Budget für das kommende Jahr. «Tagblatt online» berichtet in einem Liveticker über den Fortgang der Finanzdebatte.

16:06 Uhr

Die Budgetberatung beginnt mit einer allgemeinen Diskussion. Das Wort bekommt Andreas Dudli, Präsident der GPK. Die Mitglieder der GPK stimmten überein, dass das Budget nicht erfreulich sei. Einige Mitglieder seien sogar der Auffassung, dass der Stadtrat die Stadt mit dem Budget sehendes Auge an die Wand fahre. Die GPK habe drei Kürzungsanträge erarbeitet.

16:04 Uhr

Mit den Geschenken, dem Sternenbären, dem St.Galler Pfeffer und den bunten Schokokugeln, wünscht Akeret den Parlamentarierinnen und Parlamentariern einen guten Jahresabschluss und ein gepfeffertes 2022. Das Parlament applaudiert verhalten.

16:01 Uhr

Parlamentspräsidentin Alexandra Akeret eröffnet die 12. Sitzung der Amtsdauer 2021-2024. Sie bittet mit Mitglieder, die Maske während der gesamten Sitzung zu tragen.

15:58 Uhr

Noch offen ist, ob von den Fraktionen in der sogenannten Eintretensdebatte weitere grundsätzliche Sparanträge kommen. In der anschliessenden Detailberatung ist allerdings mit Anträgen aus dem Plenum zu einzelnen Positionen des Budgets zu rechnen.

15:56 Uhr

Das Budget 2022 der Stadt St.Gallen rechnet mit einem Defizit von erneut rund 25 Millionen. Zudem wird ein ziemlich mickriger Selbstfinanzierungsgrad bei den Investitionen prognostiziert, der eine massive Neuverschuldung von rund 69 Millionen auslösen wird. Seitens der Geschäftsprüfungskommission liegen Anträge für Kürzungen an drei Stellen im Budget im Wert von knapp zwei Millionen vor. Der grösste Brocken ist ein Abstrich beim Strassenunterhalt um 1,5 Millionen.

15:53 Uhr

Der Samichlaus ist auch in der Olma-Halle vorbeigekommen. Bild: Julia Nehmiz

Ob der Stadtrat eine verschärfte Debatte heute fürchtet? Und sein Parlament milde stimmen möchte vorab? Möglich wäre es. Im Vorraum der Halle 2.1 läuft sanfte Popmusik. In Debattiersaal liegt auf dem Platz eines jeden Parlamentsmitglied ein Samichlaus-Päckchen, Schokolade in buntem Staniolpapier. Und, damit die Debatte nicht lahm verläuft, eine Mischung St.Galler Pfeffer. Ob die Rute auch noch irgendwo versteckt ist, werden wir bald herausfinden.

15:50 Uhr

In den vergangenen Jahren waren die Budgetsitzungen oft turbulent. Einmal wurden die stadträtlichen Sparmassnahmen vom Parlament umgekrempelt. Ein anderes Mal stand eine Senkung des Steuerfusses im Zentrum der Diskussionen. Hauptgesprächsthema in diesem Jahr dürfte das schlechte Resultat des Budgets 2022 sein. Damit gekoppelt sind die düsteren Aussichten für die Stadtkasse in den kommenden Jahren und ein stadträtliches Sparprogramm namens «Fokus 25».

15:45 Uhr

Herzlich willkommen zur letzten Sitzung des Stadtparlaments in diesem Jahr. Traditionellerweise wird in der Dezembersitzung jeweils das Budget für das kommende Jahr verhandelt. So auch heute. Um 16 Uhr startet die Debatte, die coronabedingt in der Olma-Halle 2.1 stattfindet. Publikum ist zugelassen, es gilt Maskenpflicht. Hier im Live-Ticker werden wir die Finanzdebatte für Sie begleiten.