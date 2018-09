Video Video: Die Testfahrt durch den neuen Ruckhaldetunnel Am Mittwochmorgen fuhr der «Tango», der neue Zug der Appenzeller Bahnen, durch den neuen 700 Meter langen Ruckhaldetunnel zwischen St.Gallen und Teufen. Im Video können Sie diese Fahrt nochmals miterleben - inklusive Vollbremsung. Video: Raphael Rohner, Text: Rossella Blattmann

Der neue Ruckhaldetunnel ersetzt die berühmte Zahnradstrecke und damit die engste Zahnradkurve der Welt. Zudem verbindet der Tunnel die bis anhin getrennten Linien der Trogenerbahn und der Strecke St.Gallen-Appenzell. Neu verkehrt die Bahn auf dieser Strecke im Viertelstundentakt zwischen Trogen und Teufen. Die Fahrzeit Teufen-Spisenentor verkürzt sich um zehn Minuten, jene zwischen Speicher und der neuen Haltestelle Riethüsli um elf Minuten.

Bild: Urs Bucher Bild: Urs Bucher Bild: Urs Bucher Bild: Urs Bucher Bild: Urs Bucher Bild: Urs Bucher Bild: Urs Bucher Bild: Urs Bucher Bild: Urs Bucher Bild: Urs Bucher Bild: Urs Bucher Bild: Urs Bucher Bild: Urs Bucher Bild: Urs Bucher Bild: Urs Bucher Bild: Urs Bucher 16 Bilder Testfahrt der neuen Tango-Züge der Appenzellerbahnen

Kosten von 90 Millionen Franken

Die Kosten des neuen Tunnels belaufen sich auf 63 Millionen Franken. Die gesamten Infrastrukturmassnahmen kosten 90 Millionen Franken.

Am 6. Oktober wird der neue Tunnel feierlich eingeweiht. Tags darauf wird der erste Zug fahrplanmässig die ersten Passagiere befördern. Ab Fahrplanwechsel am 9.Dezember verkehren die neuen «Tangos» auf der ganzen Durchmesserlinie. Der Vierstelstundentakt tritt ab Februar 2019 in Kraft.