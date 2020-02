Live aus der Kirche Rotmonten: Am Sonntag wird der Gottesdienst im Fernsehen übertragen

Am Pfingstsonntag, 31. Mai, wird wiederum ein Gottesdienst aus der katholischen Kirche Rotmonten auf SRF 1 übertragen. Dabei wird der Jesuitenpater Saju George tanzen. Er ist ein weltweit gefeierter Meister des Bharata Natyam, der klassischen südindischen Tanzkultur. Zudem singt eine Kantorengruppe unter der Leitung von Maja Bösch. Am ersten Advent, am Sonntag, 29. November, singt der Projektchor Ost, wiederum unter der Leitung von Maja Bösch. Beide Gottesdienste beginnen jeweils um 10 Uhr.

Die Kirche Rotmonten hat Platz für mehr als 400 Personen. Wer den Gottesdienst diesen Sonntag direkt vor Ort erleben will, der soll sich bis spätestens um 9.45 Uhr in der Kirche einfinden. Denn das Fernsehteam wird vor der Liveübertragung Regieanweisungen geben. Empfohlen wird die Anreise zu Fuss oder dem ÖV. (sab)



www.rotmonten.kathsg.ch