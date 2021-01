Lisme gegen den Coronakoller: Boom bei Handarbeiten lässt sogar Stricknadeln knapp werden Die Pandemie schlägt aufs Gemüt. Ein Ventil dagegen ist Stricken, wie der Run auf Handarbeitsläden in der Region Rorschach zeigt. Auch die verschärften Massnahmen des Bundesrates können den Trend nicht brechen. Wer wie Erika Müller vom Wollenstübli Rorschach seine Waren auch online anbietet, profitiert sogar von der Coronakrise.

Erika Müller in ihrem Handarbeitsladen beim Marktplatz in Rorschach: «Babysachen werden aktuell besonders oft gestrickt.» Bild: Rudolf Hirtl

Es schneit unaufhörlich. Der Rorschacher Marktplatz ist in einen halben Meter Schnee gepackt und Passanten kämpfen sich durch die weisse Pracht. Auf der westlichen Seite des Platzes befreit Erika Müller Plastikplanen vom Schnee. Wollknäuel verschiedenster Farben werden in den Wühlkisten sichtbar. Die Mittagspause ist eben erst vorbei und schon drängen sich wieder zwei Kundinnen in das Wollenstübli. Andere warten geduldig draussen, denn mehr dürfen nicht aufs Mal ist den beschaulichen Laden.

Während auch in der Region Rorschach Branchen wie Gastronomie oder Kultur unter der Coronakrise leiden, freuen sich Handarbeitsläden über eine riesige Nachfrage.

«Es ist mir beinahe etwas unangenehm, doch ich profitiere tatsächlich von der Coronakrise»,

sagt Erika Müller, die den vor über 90 Jahren eröffneten Laden seit 2006 als Inhaberin führt. Die treuen Seelen Doris Lutz und Ruth Schmiedt unterstützen sie dabei seit vielen Jahren.

Mit einer Briefkastenfirma auf Erfolgskurs

Schon im Frühling im ersten Lockdown hat der Verkauf bei «Müller Handarbeiten» in Rorschach ungewöhnlich angezogen. «Was haben die Leute überhaupt noch machen dürfen? Viele wollten damals ja nur noch daheim bleiben, die Fenster und Türen möglichst noch zu», wagt Erika Müller einen Erklärungsversuch. Im Dezember, als der Bundesrat die nationalen Massnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus verstärkt hat, sei die Nachfrage nach Handarbeitsartikeln nochmals stark angestiegen. Eine Strategie gegen die durch Corona ausgelösten negativen Gefühle sei offensichtlich kreative Handarbeit.

Rechtzeitig einen Onlineshop aufgebaut

Seit heute Montag muss auch Erika Müller aufgrund des Lockdowns ihren Laden wieder geschlossen halten. Doch das war schon im Frühling kein Problem. Sie führt schon seit sieben Jahren auch einen Onlineshop und bewirtschaftet Facebook. Das virtuelle Angebot sei nun noch mehr gefragt, auch von älteren Kundinnen, die nicht mehr so mobil seien. Besonders geschätzt werde auch ihre «Briefkastenfirma», wie Erika Müller scherzend sagt. Vorbereitete, bestelle Ware kann die Kundschaft aus einem von drei Briefkästen beim Laden nehmen. «Es ist oft so, dass junge Leute, die eh schon in der Stadt sind, die Bestellungen für Eltern oder Grosseltern abholen», sagt Erika Müller. Die zentrale Lage und die nahe Tiefgarage seien dabei von Vorteil.

Zeitweise gab es keine Stricknadeln mehr

Nicht nur ältere Menschen würden sich nun an das Handwerk zurückerinnern. Auch Frauen ab 25 Jahren kauften wieder vermehrt Wolle. «Wirklich herzig sind werdende ‹Gottis›, die legen sich besonders ins Zeug, um den Kleinen etwas Schönes zu stricken», sagt Erika Müller. Bei Wolle und Garn, die vor allem aus Italien, Türkei und Bulgarien kämen, hatte sie bis anhin keine Nachschubprobleme. Lismernadeln hingegen seien zeitweise nicht mehr geliefert worden, da in Japan und China die Produktionen heruntergefahren wurden. Aktuell habe sie aber wieder genug davon. Sie werde oft von Leuten auf den Lockdown angesprochen. «Ich sage dann immer, um mich müssen sie sich keine Sorgen machen. Sie sollen wann immer möglich auch das andere Gewerbe in der Stadt unterstützen.»