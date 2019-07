Stadtparlament: Linke fordern gendergerechte Sprache in der Zivilschutzvereinbarung Die SP/Juso/PFG-Fraktion hat zwar nichts gegen eine neue Zivilschutzregion – sie vermisst aber weibliche Bezeichnungen in der Vereinbarung. Beinahe wäre der Antrag des Stadtrates deshalb gescheitert.

Der Zusammenschluss zur Zivilschutzregion löst im Parlament kaum Diskussionen aus – die Formulierungen in der Vereinbarung hingegen schon. (Bild: Andrea Stalder)

Der Sachverhalt an sich wirbelte kaum Staub auf: Ab 2020 soll die Stadt St.Gallen zusammen mit 15 Gemeinden eine einzige Zivilschutzregion St.Gallen-Bodensee bilden. Der Kanton reduziert von insgesamt 20 Zivilschutzorganisationen auf neu acht; damit sinkt die Zahl der Angehörigen des Zivilschutzes von 5300 auf 3600.

Zwar hinterfragte die CVP/EVP-Fraktion an der gestrigen Stadtparlamentssitzung die Sparübung. Grundsätzlich sprachen sich aber alle Fraktionen für die Vereinbarung über die Zusammenarbeit im Bereich Bevölkerungsschutz aus. Sauer aufgestossen ist die Vereinbarung lediglich den Linken. Nicht wegen des Inhalts, sondern aufgrund der gewählten Sprache. Die SP/Juso/PFG-Fraktion protestierte, weil in der Schrift weder neutrale Funktionsbezeichnungen wie «Stellvertretung» noch Doppelformen wie «Direktorin oder Direktor» zu finden sind. Stattdessen wurde stets die männliche Form gewählt und in der Fussnote darauf hingewiesen, sämtliche Personenbezeichnungen meinten beide Geschlechter.

SP-Parlamentarierin Alexandra Akeret hielt fest: «Die Zeit, in der sich Frauen mitgemeint fühlen müssen, ist endgültig vorbei.» Die Stadt müsse als gutes Beispiel vorausgehen und auch Frauen ansprechen. Akeret reichte einen Änderungsantrag ein, der den Stadtrat zwar ermächtigen soll, die Vereinbarung abzuschliessen – allerdings unter der Voraussetzung, diese gendergerecht zu formulieren.

Die Bürgerlichen wehrten sich vehement dagegen. Allen voran Manuela Ronzani im Namen der SVP-Fraktion: Sie bezeichnete die Antragsteller als «Gender-Sprachpolizei» und das Anliegen als etwas, «das nur Geld kostet und überhaupt nichts bringt». Sogar die Grünen befürworteten den Antrag des Stadtrates. Nicht, weil gendergerechte Sprache unwichtig sei, sondern weil der Änderungsantrag das Reorganisationsvorhaben verzögern würde.

Darauf beharrte denn auch Stadträtin Sonja Lüthi. Fast alle Partnergemeinden hätten die Vereinbarung bereits unterzeichnet. Aufwendig sei nicht die Umformulierung; allerdings müssten 15 Gemeinden ­erneut über die Vereinbarung ­beschliessen. Die männlichen Bezeichnungen dienten allein der leichteren Verständlichkeit.

Trotz der Einwände wäre es den Linken beinahe gelungen, ihr Anliegen durchzusetzen: Der Antrag der Stadt und der Änderungsantrag der Linken lagen mit je 27 Stimmen bei einer Enthaltung gleich auf. Zünglein an der Wage war eine Frau: Stadtparlamentspräsidentin Barbara Frei fällte den Stichentscheid zu Gunsten des Stadtrates.