Lindengrün wie früher: Das Pfarrhaus in Abtwil wurde saniert Lange hat das katholische Pfarreihaus in Abtwil auf seine Renovation gewartet. Nun erstrahlt es in neuem Glanz. Laura Widmer

Die Küchen sind modern und verfügen alle über eine Kochinsel. (Bilder: Lisa Jenny)

Bereits von weitem sticht die Veränderung ins Auge. Das Pfarrhaus in Abtwil präsentiert sich in einem hellen Grün, mit frisch gestrichenen Läden und glänzenden Regenrinnen. Sanierungsbedürftig war bei dem über hundertjährigen Gebäude vieles.

Die letzte Renovation war 1961, Heizung und Isolierung entsprachen nicht mehr dem neusten Stand. Aufwendig waren vor allem Brandschutzmassnahmen, die beispielsweise im Treppenhaus umgesetzt werden mussten.

Am Montag wurden die oberen beiden Wohnungen im Pfarreihaus in Abtwil bezogen. Der neue Pfarrer Roman Signer hat den Bestehenden den Vortritt gelassen. Deshalb zog nun Vikar Innocent Udeafor ein, der bis jetzt in Engelburg tätig war. In die Maisonettewohnung zügelte der Mesmer.

Die ursprünglichen Farben wurden verwendet

Betritt man eine der drei Wohnungen im Pfarrhaus, das direkt neben der katholischen Kirche liegt, wird man von der Mischung aus alt und neu überrascht. Allen gemeinsam ist das Lindengrün, das an den Wänden und in den Bädern dominiert. Auch die modernen Küchen mit Kochinseln und integrierter Dampfhaube ähneln sich. Jede Wohnung hat aber auch Besonderheiten: In der Wohnung im Erdgeschoss sind es etwa die getäferten Wände und Decken.

Das Farbkonzept sei nicht einfach aus der Luft gegriffen, sagt Peter Artho. Er ist im Kirchenverwaltungsrat der katholischen Kirchgemeinde Abtwil-St.Josefen für die Liegenschaften zuständig. «In Zusammenarbeit mit dem Denkmalschutz hat man recherchiert, welche Farben ursprünglich verwendet wurden.» Die Farben Lindengrün, Ockergelb und Bordeauxbraun sind nun im ganzen Haus zu sehen.

Die grössten Arbeiten standen im Dachstock des Pfarrhauses an. Wo vorher ein Estrich war, befindet sich heute eine Maisonettewohnung. Mit 5,5-Zimmern ist sie die grösste Wohnung im Haus. Die beiden Stockwerke in der Wohnung sind über eine Wendeltreppe miteinander verbunden. «So wird der Raum optimal ausgenützt», sagt Artho.

Die Dielen im Fischgrätenmuster wurden erhalten. Um den Brandschutzanforderungen zu genügen, mussten sie jedoch herausgenommen werden, damit ein neuer Unterboden eingebaut werden konnte. Danach wurden die Dielen abgeschliffen und wirken dadurch nun moderner.

So sieht das frisch renovierte Pfarreihaus aus:

Auch die Aussenanlage wurde umgestaltet. Alte Bäume und Sträucher mussten weichen, stattdessen wurden kleinere Beete und ein Rasen angelegt. Hinter dem Haus führt eine moderne Holztreppe in den Garten. Im gleichen Stil sind auch die Pergola und der Carport.

Im zweiten Anlauf hat es geklappt

Bereits vor über zehn Jahren wurde an der Kirchbürgerversammlung über eine Sanierung abgestimmt. Die Stimmbürger bemängelten damals aber unter anderem die Wirtschaftlichkeit und Notwendigkeit des Projekts und lehnten dieses ab. 2018 klappte es im zweiten Anlauf dann doch und der Baukredit in der Höhe von rund 2,5 Millionen Franken wurde gutgeheissen.

«Der Zeitpunkt hat gestimmt», sagt Artho. Mit dem Rücktritt des Pfarrers im letzten Jahr sei das Haus sowieso beinahe leergestanden. Die dritte Wohnung im Parterre ist noch nicht vermietet. Vor drei Wochen fand eine öffentliche Besichtigung statt. Laut Artho gibt es bereits einige Interessenten.