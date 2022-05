Lieferung Der Paketlieferdienst Quickpac hat einen neuen Standort in St.Gallen Das neue Depot von Quickpac ist am Donnerstag im Osten der Stadt St.Gallen offiziell eröffnet worden. Dort werden nun täglich durchschnittlich 2000 Pakete etikettiert, sortiert, beladen und anschliessend mit Elektroautos ausgeliefert.

Die Zustellerinnen und Zusteller etikettieren und sortieren die Pakete für ihre nächsten Touren. Bild: Rita Bolt

Gut 20 beladene grasgrüne Elektroautos sind am späteren Donnerstagnachmittag laut hupend aus dem Depot gesurrt, um ihre Ladungen zu verteilen. «Jetzt sind wir bis spät abends unterwegs», sagt eine Zustellerin lachend. St.Gallens Stadtpräsidentin Maria Pappa hatte kurz zuvor das Band durchgeschnitten und damit das neue Depot des Paketlieferdienst Quickpac an der Martinsbruggstrasse eröffnet.

Das St.Galler Depot ist nach Winterthur, Hägendorf und Dietikon das vierte – und das erste in der Ostschweiz. Es ist bei der Emil Egger AG eingemietet. «Wir sind hier an einem super Standort, auch wenn es etwas eng ist», sagte Milo Stössel, Verwaltungsratsmitglied von Quickpac und CEO der MS Direkt Group AG an der Eröffnung. Er sprach damit die Nähe zum Autobahnanschluss an. Vom St.Galler Standort aus werden die Stadt, auch die ländlichen Gebiete, beide Appenzell und Thurgau beliefert. Im Depot stehen derzeit 23 Elektroautomobile. «Mittelfristig werden es 35 sein», sagt Christof Lenhard, Geschäftsführer von Quickpac und Quickmail AG.

Grüne Autos, grüne Shirts

Grün sind nicht nur die Elektroautos, sondern auch die Shirts der Frauen und Männer, die im Zustelldienst arbeiten. Sie bereiten die Pakete am Förderband für ihre Touren vor. Der Code des Pakets wird eingescannt, dann wird eine Etikette gedruckt und aufgeklebt, auf der Informationen wie Tour, Paketstopps und Anzahl Pakete ersichtlich sind. Die Päckli werden anschliessend in Gitterwagen verstaut. «Bevor ich mein Auto belade, scanne ich nochmals alle Pakete, um zu sehen, ob die Ladung komplett ist», erklärt ein Zusteller.

Anhand der Etiketten sieht er, wie er sein Auto beladen muss, damit er die Pakete bei der Kundschaft nicht suchen muss. «Dieses Sortiersystem ist zum Patent angemeldet», sagt Peter Weigelt, Mitglied des Verwaltungsrates der Quickpac/Quickmail AG. «Im Depot St.Gallen werden täglich durchschnittlich 2000 Pakete etikettiert, sortiert und beladen», erklärt Bernard Germanier, Geschäftsführer von Quickpac.

In den Migros-Filialen abholen

Quickpac setzt für die Zustellung von Paketen ausschliesslich auf Elektrofahrzeuge unter dem Motto «Zustellung am gleichen Tag». Zwei Stunden bevor das Paket zugestellt werde, erhalte der Kunde eine SMS, 15 Minuten bevor der Zusteller am Ziel eintreffe, werde nochmals eine SMS versandt. Und wenn der Kunde nicht zu Hause ist? Dann versuche es der Zusteller später ein zweites Mal oder erkundige sich, ob ein Deponierungsauftrag vorhanden sei, sagt Lenhard.

Einen dritten Versuch gebe es allerdings nicht. Dem Kunden werde eine Abholeinladung hinterlassen und das Päckli könne am nächsten PickMup-Standort – in den meisten Fällen sind dies Migros-Filialen – abgeholt werden. Lenhard ist zwischendurch selber als Zusteller unterwegs. Sein Sohn sei Zusteller und wenn dieser Ferien habe, übernehme er die Tour, erzählt er. Das mache ihm Spass.

Lieferungen werden fast vollständig elektronisch verteilt

Seit der Pandemie hat der Online-Versandhandel stark zugenommen und man geht davon aus, dass er weiter wachsen wird. Im Juli werde ein Depot in Bern und im Herbst eines in Luzern eröffnet. Ihr wäre es zwar lieber, wenn in der Stadt direkt eingekauft würde, sagte Stadtpräsidentin Maria Pappa. Aber wenn schon online einkaufen, dann soll die Lieferung mit Elektroautos sein.

Quickpac stellt Pakete von Versandhäusern und Onlineshops aus der Schweiz und dem angrenzenden Ausland zu. Gemäss eigenen Angaben verfüge das Unternehmen heute über die Kapazität, bis zu 25‘000 Pakete pro Tag zuzustellen. Die Post verteile ihre Pakete immer noch zu 95 Prozent mit Diesel-Fahrzeugen, während Quickpac die Lieferungen seit dem Start 2019 fast zu 100 Prozent elektrisch verteile, betonte Weigelt.