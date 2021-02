Lieferengpässe nach Veloboom «Es fehlt überall ein bisschen»: Die Velohändler zwischen Gossau und Rorschach bereiten sich auf den Frühling vor Wegen der Pandemie sind die Kosten für die Seeschifffahrt explodiert. Das spüren auch die Velohändler in der Region. Doch sie haben vorgesorgt.

Velofahrer während der Bodenseerundfahrt im September 2019. Bild: Ralph Ribi (7. September 2019)

Noch liegt Schnee, die Temperaturen sinken weit unter den Gefrierpunkt. Doch die Velohändler in der Region zwischen Gossau und Rorschach denken bereits an die Frühlings- und Sommersaison. Vergangenes Jahr erlebte die Schweiz einen regelrechten Veloboom. Jetzt kommt es aber zu Lieferengpässen. Zwar läuft die Produktion in den asiatischen Ländern wieder an. Aber der Import von neuen Fahrrädern in die Schweiz harzt, weil die Transportkosten auf dem Seeweg mit der Pandemie in die Höhe geschnellt sind.

Markus Gätzi, Inhaber Gätzi Sport in Gossau. Bild: PD

«Für einige sind die Lieferschwierigkeiten eine schwierige Situation», sagt Markus Gätzi. Der Inhaber des Gossauer Velo- und Sportartikelgeschäfts Gätzi Sport spricht von Glück: «Wir konnten im vergangenen August eine grosse Velobestellung aufgeben.» Die vor einem halben Jahr georderten Velos kommen nun nach und nach an. Aber auch so könne er einige Modelle womöglich erst im Sommer an die Kunden übergeben, sagt Gätzi.

«Andere Velohändler, die zurückhaltender bestellt haben, stehen nun ohne Velos da.»

Glücklicherweise könne er auch auf ein grosses Lager mit Ersatzteilen zurückgreifen. «So können wir unseren Stammkunden weiterhin einen bestmöglichen Service bieten.» Bei einzelnen Komponenten gebe es aber Engpässe. «Es gibt aber meist nicht nur einen Hersteller.» Gätzi sagt, die Lieferschwierigkeiten betreffen nicht nur die Velohändler, sondern auch andere Wirtschaftszweige:

«Gartenmöbel, Swimmingpools, Autokomponenten – es fehlt überall ein bisschen.»

Gätzi und sein siebenköpfiges Team blicken auf das laut eigener Aussage strengste Jahr seit der Gründung des Geschäfts vor 21 Jahren zurück. Teils bis zu 65 Reparaturen pro Tag hätten sie angenommen. «Oftmals kamen Kunden nicht mit einem, sondern gleich drei oder vier Velos, die wieder fahrtauglich gemacht werden sollten.» Deshalb leistete das Team Überstunden, um den vielen Aufträgen nachzukommen.

Christof Bischof in Rorschach: «Jeder Veloverkauf puscht auch den Servicebereich»

Christof Bischof, Besitzer Bischi Bikes Rorschach. Bild: Rudolf Hirtl



«Seit dem Beginn der Pandemie dürften es 20 Prozent mehr sein», sagt Christof Bischof auf die steigende Nachfrage bei Velos angesprochen. Laut dem Besitzer von Bischi Bikes in Rorschach sind sportliche E-Mountainbikes ebenso gefragt, wie gemütlichere Citybikes mit Körbchen. Bei den letztgenannten Velos mit aufrechter Sitzposition würden heute übrigens vorwiegend breite Mountainbikereifen aufgezogen, weil deren Besitzer auch mal den einen oder anderen Schleichweg zum Fünfländerblick benutzen wollten.

Bischof bestätigt, dass die Veloverkäufe aufgrund der Pandemie regelrecht explodiert seien. «Das führt dazu, dass wir bezüglich Veloservice schon weit vor dem Frühling gut ausgelastet sind, denn jedes verkaufte Velo puscht natürlich auch unseren Servicebereich.»

Er und sein Team würden den direkten Kundenkontakt vermissen. Verkaufsgespräche dürfen nämlich aktuell nur am Telefon oder online stattfinden.

«Wenigstens dürfen wir Velos vor den Laden stellen, damit Kunden eine Probefahrt machen können.»

René Ries in Goldach: «Lockdown hat Nachfrage nochmals stark angekurbelt»

René Ries, Bikeshop Ries in Goldach. Bild: PD

Wie Christof Bischof bestätigt auch René Ries vom gleichnamigen Bikeshop in Goldach, dass es schon vor der Covid-19-Pandemie einen stabilen Aufwärtstrend bezüglich Velonutzung gab. Allerdings hätten die Lockdowns die Nachfrage nochmals stark angekurbelt, wobei auch bei ihm vor allem E-Bikes in sportlicher und gemütlicher Form am besten laufen. Dass auch Citybikes mehrheitlich mit breiten Pneus ausgestattet seien, bringe klare Vorteile.

«Früher konnte man kaum die Hand ausstrecken, um einen Richtungswechsel anzuzeigen, weil E-Bikes mit den dünnen Reifen zu schlottern begannen. Nun mit den breiten Reifen sind die Velos viel stabiler und das Geben von Handzeichen ist kein Problem mehr.» Er stelle zudem fest, dass die Leute den Service der Velos sehr viel ernster nähmen, seit die Intervalle dafür bei den Fahrradcomputern angezeigt würden.