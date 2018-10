Kein Glück im Abtwiler «Säntisblick»: Das Pächterpaar gibt auf

Gastspiel Noch kürzer als das Gastspiel im «Säntisblick» hoch oben am Abtwiler Sonnenberg ist jenes im «Sicilia» an der Hauptstrasse. Im September 2017 eröffneten Mimoza und Vincenzo Curseri in der ehemaligen «Sonne» ein italienisches Restaurant. Der Start war viel versprechend, doch schon ein halbes Jahr später wurde im Amtsblatt der Konkurs publik. Vincenzo Curseri, der von seiner Frau vor die Tür gestellt worden war, nannte «private Gründe» als Ursache.



Inzwischen ist der 56-Jährige wieder regelmässig im Restaurant, wie die Abtwiler wissen. Er helfe aus, wenn Not am Mann sei, sagt er. Lange wird das nicht mehr der Fall sein, denn das Restaurant ist auf der Webseite der Gemeinde ausgeschrieben. Für 3900 Franken pro Monat kann man das «Ristorante mit Fernsicht» mieten. Das Kuriose daran: Niemand weiss etwas vom Inserat. «Ich habe nicht gewusst, dass das Restaurant ausgeschrieben ist», sagt Liegenschaftsbesitzer Fredi Brändle, der eigentlich zuständig ist für die Suche nach einem Wirt. Auch Vincenzo Curseri hat «keine Ahnung, wer das Inserat aufgegeben hat». Und die zuständige Kontaktperson einer Immobilienfirma aus Volketswil ist derzeit in den Ferien.



Einerlei, wer Auftraggeber des Inserats ist: Fredi Brändle hat den bisherigen Wirten auf Ende Oktober gekündigt, wie er auf Anfrage sagt. Gemäss Vincenzo Curseri sind zwei Monatsmieten ausstehend. Fredi Brändle betont, er habe bereits «zwei gute Nachfolger» zur Hand.