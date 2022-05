Kleinkunstbühne Bevor die Abrissbagger auffahren: Letzte Töne in der Kleberei Heimweh-Rorschacher Frank Heer tritt in der ehemaligen Stickereifabrik Feldmühle auf. Stellt sich die Frage, ob es einer der letzten Anlässe sein wird, ehe Bagger auffahren.

Im weissen Gebäude vorne rechts gibt es noch bis zum Abriss vielfältige Kultur in der Kleberei. Bild: Tino Dietsche

«Die Vorfreude steigt», schreibt Richard Lehner, Projektleiter vom Kulturverein nebelfrei in Rorschach. Er spricht damit den Umstand an, dass die Veranstaltungsreihe «Kultur in der Feldmühle» Anfang Juni in ihre bereits dritte Saison geht. Am Sonntag, 19. Juni, kann auf einem geführten Rundgang das historische Gelände erkundet werden. «Die insgesamt fünf Rundgänge in diesem Jahr bieten wohl letztmals die Gelegenheit, das gesamte Gelände mit einmaligen Bauten und Details aus der Rorschacher Industriegeschichte zu besichtigen», so Richard Lehner.

Weitere Einsprachen sind möglich

Er spricht damit den Umstand an, dass auf dem Areal eine Überbauung mit Wohn- und Gewerberäumen geplant ist. Einige Teile der Fabrik werden umgebaut, andere Gebäude entstehen neu. Fertiggestellt werden sollten diese gemäss Grundeigentümer spätestens 2025. Wann die Bagger für den Abriss tatsächlich auffahren, ist momentan aber mehr als ungewiss, denn gegen das Planverfahren für das Areal sind zwei Einsprachen eingegangen. Laut Ronnie Ambauen, Leiter Bau und Stadtentwicklung der Stadt Rorschach, läuft aktuell das Genehmigungsverfahren beim Kanton St.Gallen. Doch auch wenn die Prüfung des Planverfahrens durch den Kanton positiv ausfalle, besteht die Möglichkeit von Rekursverfahren beim Kantonalen Bau- und Umweltdepartement gegen die Entscheide des Stadtrates. Deshalb sei es derzeit nicht möglich, einen ungefähren Zeitpunkt für den Baustart zu nennen.

Mit Kassettenrekorder und Tanzmomenten

Eröffnet wird die neue Saison auf der Bühne der Kleberei am Donnerstag, 2. Juni, 19.30 Uhr. Der Heimweh-Rorschacher Frank Heer sorgt mit seinem neuen Roman «Alice», einem Kassettenrekorder und Schauspieler und Drummer Jürg Plüss gleich zum Auftakt für ein unterhaltsames Spektakel. Für ausgelassene Tanzmomente garantieren am Freitag, 3. Juni, The Slacks mit Soul und Funk und am Samstag, 18. Juni, zünden The Robots ein elektronisch-musikalisches Feuerwerk. Am Sonntag, 19. Juni, ab 14 Uhr, lädt Kati Zünd (NähWas) zum bereits traditionellen Kleidertausch.

Die Kleberei ist dank ihrer unmittelbaren Nähe zum Bahnhof Rorschach-Stadt mit Bushof hervorragend mit den öffentlichen Verkehrsmitteln sowie lokal zu Fuss und mit Zweirädern bequem zu erreichen.