Lesung St.Galler Literaturgespräch: Twitterin trifft auf Soziologen und was Punk mit Literatur zu tun hat Die eine twittert für Tausende von Followern, der andere vertickt seine Kurzgeschichten auf der Strasse für einen Franken: Die St.Galler Autorin Claudia Vamvas und der Kreuzlinger Soziologe Manuel Güntert erzählen im Literaturgespräch über ihr Schreiben.

Literaturgespräch im St.Galler Café Denkbar: Autorin Claudia Vamvas (Mitte), Soziologe Manuel Güntert und Moderatorin Ruth Erat. Bild: Julia Nehmiz

Wie bringt man das, was man geschrieben hat, zum Publikum? Die beiden Gäste des achten Literaturgesprächs haben ganz eigene Wege gefunden, ihr literarisches Schaffen publik zu machen. Das St.Galler Literaturhaus Wyborada, noch immer ohne eigenes Domizil und somit zu Gast im Café Denkbar im Klosterbezirk, hatte für das Literaturgespräch die St.Galler Autorin, Lektorin und Korrektorin Claudia Vamvas angefragt. Als Wunschpartner hatte Vamvas den Thurgauer Soziologen und Publizisten Manuel Güntert eingeladen.

In der kleinen «Denkbar» finden sich am Mittwochabend 15 Gäste ein. Ein lockerer, ungezwungener Rahmen, alle sitzen um kleine Tische herum, nah dran an Claudia Vamvas, Manuel Güntert und Schriftstellerin Ruth Erat, die den Abend moderiert. Niemand referiert abgehoben auf einer Bühne im Scheinwerferlicht. Vielleicht ist es gerade diese Nähe, die einen unmittelbar in fremde literarische Welten eintauchen lässt.

Nie geschrieben, nicht einmal Tagebuch

Claudia Vamvas berichtet, wie sie vor elf Jahren zu Twitter fand und dort in einen Kreis kreativer Leute geriet. «Heute würde mir das nicht mehr passieren», sagt Vamvas, Twitter sei sehr politisch geworden, es dominiere ein teils gehässiger Tonfall. Sie entdeckte die literarische, poetische Kraft des Kurznachrichtendienstes. Sie habe zuvor nie geschrieben, nicht einmal Tagebuch.

«Plötzlich gab es einen Ort, an dem ich mich mitteilen konnte. Und es gab Leute, die das interessierte.»

Ihre Kürzestgeschichten, anfangs waren Twitter-Nachrichten auf 140 Zeichen beschränkt, fanden rasch ein Publikum. Heute folgen Vamvas über 14'000 Menschen auf Twitter. Vamvas' skurrile Alltagsbeobachtungen führten einem vor Augen, wie seltsam wir doch sind, so Ruth Erat einleitend. Vamvas liest einige ihrer Miniatur-Beobachtungen vor, aus ihrem Buch «Sitze im Bus» sowie aus einem Notizbuch.

Manuel Güntert veröffentlicht seine Kurzgeschichten in dünnen, schwarzen Heften, in guter alter Punk-Tradition, wie er erklärte. Wie früher Punk-Fanzines, selbstgemachte Fanmagazine, die an Konzerten anderen Fans verkauft wurden, so vertickt er seine Kurzgeschichten für einen Franken an andere Literaturfans. Er nutzte auch schon Lesungen berühmter Autoren, um seine Hefte zu verkaufen.

In der «Denkbar» liest Güntert dann gleich zwei seiner Geschichten, das eigentliche Gespräch über Literatur gerät ins Hintertreffen. Man wünschte sich ein beherzteres Moderieren, denn Claudia Vamvas kommt fast gar nicht mehr zu Wort. Ach, das sei doch gut so, sagt Vamvas nach dem Applaus. Sie hätte schon viele Veranstaltungen gehabt in St.Gallen, Manuel Güntert noch keine. Dass Vamvas derzeit an einer «längeren» Kurzgeschichte arbeitet, wie nur kurz anklang? Vielleicht erfährt man darüber mehr an einer nächsten Veranstaltung. Oder auf Twitter.