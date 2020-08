Leserbriefe zu den Wahlen in Gossau Am 27. September wählen die Gossauer Stimmberechtigten unter anderem ihr Parlament sowie ihren Stadtrat und das Schulpräsidium. Während für den Stadtrat alle bisherigen Mitglieder zur Wiederwahl antreten, kommt es beim Schulpräsidium zur Kampfwahl.

Fachkompetenz ist die Grundlage für das Schulpräsidium

Nobert Hug, Gossau – Jedem ist klar, dass wer eine Schreinerei übernehmen möchte, etwas mehr als nur «etwas» von Holzbearbeitung verstehen muss, dass wer eine Zahnarztpraxisleitung antritt, einfach auch eine top ausgebildete Fachkraft in der Dentalmedizin sein muss. Das schafft Vertrauen. Mit dem fachlichen Rucksack von Ruth Lehner steht eine Kandidatin im Rennen um das Schulpräsidium, die genau dieses Vertrauen schafft, weil sie diese tiefe, breite Fachkompetenz mitbringt.

Es sind nicht nur unmittelbare schulnahe Fächer, die sie als lic. phil. I im Studium an der Universität Zürich abgeschlossen hat. Es kommen neben der Erziehungswissenschaft mit dem Fokus Kognitionspsychologie (Lernen und Lehren), Schulqualität und Schulentwicklung noch Medien- und Kommunikationswissenschaften mit dem Fokus Mediennutzung, Medienwirkung, Medienpädagogik und politische Kommunikation dazu.

Abgerundet wird der breit abgestützte, fachliche Hintergrund durch den Abschluss in Politikwissenschaft mit dem Fokus Meinungsbildung in der direkten Demokratie. Mit einer solchen Serie an Abschlüssen kann Ruth Lehner wohl jeder Herausforderung, der sie im Alltag als Schulpräsidentin antrifft, Rechnung tragen und profunde Lösungen entwickeln.

Persönlichkeit mit beeindruckendem Rucksack

Norbert Wenk, Gossau – Wir stehen vor der Wahl einer Person für das Schulratspräsidium in Gossau. Mir scheint es wichtig und naheliegend, Ruth Lehner für dieses Amt zu unterstützen. In verschiedenen persönlichen Begegnungen durfte ich die fachliche und menschliche Kompetenz im gesellschaftlichen und beruflichen Umfeld erfahren. Diese Kompetenz beeindruckt mich und ist für meine Wahlentscheidung massgebend.

Der Ausbildungswerdegang von Ruth Lehner, die berufliche Tätigkeit und ihr Leistungsausweis sind beeindruckend. Ruth Lehner hat als erfahrene Schulrätin, als Dozentin auf verschiedenen Ebenen des Bildungssystems und nicht zuletzt als Persönlichkeit mit dem feinfühligen politischen Sensorium die ideale Voraussetzung als Schulratspräsidentin. Darum wähle ich aus Überzeugung Ruth Lehner.

Mit Stefan Rindlisbacher kommt eine geballte Ladung an Führungs- und Sachkompetenz

Pakize Sönmez, Vorstand FDP Gossau-Arnegg – Bereits im September wählen wir Gossauer die Nachfolgerin oder den Nachfolger von Urs Blaser als Schulratspräsidenten. Die Findungskommission hat den Stimmbürgern im Mai einen Zweiervorschlag für dieses wichtige Amt vorgeschlagen. Einer dieser zwei Kandidierenden ist Stefan Rindlisbacher, der sich für die FDP Gossau-Arnegg entschieden hat und dieser Partei beigetreten ist.

Mit dem 41-jährigen Oberstufenlehrer kommt eine geballte Ladung an Führungs- und Sachkompetenz ins anspruchsvolle Amt. Er hat sich das Ziel gesetzt, die Schulen in Gossau weiterzubringen und überzeugt mit seinem Ehrgeiz, Verantwortungsbewusstsein, Engagement, Aufrichtigkeit und Verlässlichkeit. Stefan Rindlisbacher steht für die kontinuierliche Entwicklung der Schule. Genau deshalb wähle ich Stefan Rindlisbacher ins Schulpräsidium! Mich hat er überzeugt!

Ruth Lehner ist die richtige Wahl

Andreas Helfenberger, Gossau – Am 27.September findet unter anderem die Wahl für die Nachfolge von Urs Blaser als Präsident des Schulrates Gossau statt. Die Findungskommission unter Leitung von Andreas Oberholzer (SVP), hat gute Arbeit geleistet und zwei sehr wählbare Kandidaten gefunden. Mit Ruth Lehner (CVP) konnte die Findungskommission eine erfahrene und ausgewiesene Persönlichkeit als Kandidatin gewinnen. Ruth Lehner ist die Person, die über genau die richtigen Fähigkeiten für dieses anspruchsvolle Amt verfügt. Sie ist politisch so erfahren und vernetzt, dass sie auch schwierige Themen anpacken kann. Auf der anderen Seite beherrscht sie ebenso die fachliche Seite bestens und kann zusammen mit den Kollegen aus dem Lehrkörper das Schulwesen weiter entwickeln.

Für mich ist, nach Markus Sprenger und Urs Blaser, Ruth Lehner als Schulratspräsidentin für Gossau, die absolut richtige Wahl.