Leserbriefe zu den Wahlen in Gaiserwald Am 27. September wählen die Gaiserwalder Stimmberechtigten unter anderem ihren Gemeinderat und ihre neuen Schulpräsidenten. Es kommt zu Kampfwahlen.

In Gaiserwald kommt es unter anderem beim Schulpräsidium zu Kampfwahlen: Es kandidieren Raphael Franke (CVP) und Donat Ledergerber (SP). Ralph Ribi

Donat Ledergerber fasst das Wesen einer guten Schule perfekt zusammen

Clemens Müller, St.Gallen, Stadtparlamentarier Grüne – Als Stadt-St.Galler geht mich die Neubesetzung des Schulpräsidiums in Gaiserwald nichts an; es liegt mir ferne, mich hier einzumischen. Im Interview mit dem Kandidaten Donat Ledergerber sind jedoch Aussagen anzutreffen, die meines Erachtens generelle Gültigkeit beanspruchen dürfen, und auf die man in den Diskussionen um die Schule nicht gerade auf Schritt und Tritt trifft.

Herr Ledergerber fasst das Wesen einer guten Schule perfekt zusammen: Schule ist das geordnete Zusammenspiel von Menschen – den Kindern und ihren Eltern, dem ganzen Schulhauspersonal und natürlich der Lehrpersonen. Für einen gelungenen Unterricht, der den jungen Menschen in ihrer Vielfalt dient und sie ihr unterschiedliches Potenzial entfalten lässt, ist die vertrauensvolle persönliche Beziehung zwischen Lehrpersonen und Schulkindern das A und O.

Alles andere, kosteneffiziente Strukturen und mittelverschlingende Technik, folgt mit sehr weitem Abstand. Wenn eine Schulleitung mit dieser Einstellung handelt und diese Haltung bei allen Beteiligten zum Tragen bringen kann, kommt es gut. Die Verwirklichung eines solchen Anspruchs ist nicht nur den Gaiserwaldern, sondern allen Schulgemeinden zu wünschen.