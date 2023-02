Leitartikel Hafenplatz und Hafengebäude verdienen ein Ja: Rorschachs touristische Visitenkarte sollte nicht länger brachliegen Am 12. März entscheiden die Rorschacher Stimmbürgerinnen und Stimmbürger über einen 5,9-Millionen-Franken-Kredit für den Neubau Hafengebäude und die Neugestaltung des Hafenplatzes. Ausgaben, die sich für Stadt und Region lohnen.

Rorschachs Hafenplatz soll mit Gebäude und Stillwasserfläche aufgewertet werden. Bild: PD

Rorschach entscheidet über die Zukunft seines Hafenplatzes: Soll er als Hafeneingangsportal mit einem Restaurant glänzen und Gäste willkommen heissen oder in seiner heutigen Form als nutzbarer Eventplatz frei bleiben? Am Sonntag, 12. März, haben die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger das letzte Wort.

Heute haben die Häuser an der Hafenmeile in Rorschach freie Sicht auf den See. Bis zum Abbruch im Jahr 2004 war das nicht der Fall; standen dort der Güterschuppen und ein altes Zollgebäude. Nach dem Abbruch wurde der Platz, in altem Stadtplänen noch als Kabisplatz bezeichnet, als Autopark- oder gar Autoshowplatz von Posern «missbraucht». Mit der Eröffnung des Parkhauses Hafen wurden die Parkplätze auf dem Hafenplatz im Frühling 2019 aufgehoben.

Ein paar lose verteilte Parkbänke, garniert mit Pflanzenkübeln, können die Kahlheit des grossen Platzes seither nicht kaschieren. Vielleicht ist diese Offenheit aber auch die Stärke dieser Fläche, eingebettet zwischen dem Wahrzeichen Kornhaus und dem Musikpavillon am Seepark.

Projekt hat Befürworter und Gegner

Der ursprünglich als Provisorium aufgestellte, in die Jahre gekommene hölzerne Pavillon soll nun weg. Die Stadtregierung hat ein Hafengebäude mit Restaurant sowie Hafenmeister-, Zoll- und WC-Räumen ausarbeiten lassen und legt es zur Abstimmung vor. Die Rorschacher Stimmberechtigten haben im Jahr 2013 den Baukredit für ein Hafengebäude knapp abgelehnt. Was hat sich in der Zwischenzeit geändert? Das Restaurant ist nicht mehr auf einen Ganzjahresbetrieb ausgelegt und neu ist die Kombination mit der Neugestaltung des Hafenplatzes. Der Baukredit für die Neugestaltung des Hafenplatzes und den Neubau des Hafengebäudes beträgt 5,9 Millionen Franken.

Veranstalter lehnen das Projekt ab, sie fordern, der grösste Platz der Stadt sollte als freie Fläche erhalten bleiben und nicht durch ein Gebäude verstellt werden. Sie befürchten Einschränkungen beim Aufstellen ihrer Infrastruktur und mahnen an, dass sich das Klima nachweislich ändere und Tribünen oder Zelte je nach Bodenbeschaffenheit nicht mehr ausreichend gesichert werden können. Sie sehen es als sinnvoller an, das bestehende Restaurant beim Pavillon auszubauen und den bestehenden Baumbestand als Biergarten zu nutzen, was eine klare Aufwertung für die Stadt Rorschach wäre.

Nach dem Nein zu einem Kredit für ein neues Hafengebäude 2013 meldete sich die Vereinigung «Rorschach Plus» zu Wort und lancierte eine Initiative, die den Stadtrat beauftragte, bis Dezember 2015 eine neue Abstimmung durchzuführen. Der erneute Anlauf bezüglich Hafengebäude dauerte bekanntlich etwas länger. Der Standpunkt von «Rorschach Plus» hat sich in der Zwischenzeit nicht geändert. Die Vereinigung ist der Meinung, das moderne Hafengebäude erfülle die Anforderungen an eine zeitgemässe Infrastruktur. Auch die Strahlkraft eines öffentlichen Platzes sei bekannt, wobei dieser der Stadt und der Region nutze. Ein überzeugtes Ja zum Projekt Hafengebäude und Hafenplatz sei daher die logische Folge.

Gut investiertes Geld

Fakt ist: An Spitzentagen kommen an der Hafenfront bis zu 3500 Personen mit dem Schiff an. Nach wie vor werden Gäste, die Rorschach besuchen, aber mit der Tristesse eines Kiesplatzes begrüsst. Rorschach will sich aber als gastliche Hafenstadt etablieren und mit anderen Bodensee-Destinationen gleichziehen. Das vorliegende Projekt bietet einen mit Bäumen eingerahmten Platz, eine moderne Hafeninfrastruktur sowie ein Gastronomieangebot, ergänzt mit Stillwasserflächen.

Beinahe sechs Millionen Franken sind viel Geld. In diesem Fall sind sie aber gut investiert. Mit einem attraktiven Angebot am Hafen werden Besucherinnen und Besucher zum Verweilen animiert und ziehen nicht gleich weiter zu den nahen Touri-Hotspots. Der Stadtrat darf aber bei der Optimierung des Hafenareals die Anliegen der Veranstalter nicht ausser Acht lassen. Nur wenn der Hafenplatz als Begegnungs- und Eventort funktioniert, kann er den angepeilten Mehrwert für Stadt und Region bringen.