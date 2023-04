Leihbibliothek Ein Dorf teilt sich den Hausrat: Macherinnen der Bibliothek der Dinge in Steinach ziehen erste Bilanz Seit letztem Dezember gibt es in Steinach eine Bibliothek der Dinge. Die beiden Verantwortlichen verraten, welche Gegenstände besonders beliebt sind und welche noch auf dem Wunschzettel stehen.

Karin Siegrist (links) und Karin Etter haben in Steinach im Dezember 2022 die Bibliothek der Dinge eröffnet. Bild: Judith Schönenberger / St.Galler Tagblatt

Fast jeder und jede besitzt ihn: einen Haushaltsgegenstand, den man teuer gekauft hat und selten benutzt. Zum Beispiel den Akkubohrer für den Umzug oder die Stanzmaschine für die Taufeinladung. Damit Menschen solche Dinge nicht extra anschaffen müssen, haben Karin Etter und Karin Siegrist in Steinach im Dezember 2022 die Bibliothek der Dinge eröffnet.

Seitdem ist es möglich, in der Steinacher Bibliothek neben Büchern auch 40 Gegenstände auszuleihen. Solche, die nicht täglich gebraucht werden, wie eine Transportbox für Katzen oder Kaninchen, eine Nähmaschine oder eine Polaroidkamera. «Am beliebtesten sind das Reisebett und das Waffeleisen», sagt Karin Etter.

Gemeinsam mit Karin Siegrist hat sie das Projekt auf die Beine gestellt. Die beiden bilden mit zwei weiteren Frauen das Bibliotheksteam. Es entscheidet, welche Dinge neu in die Bibliothek der Dinge aufgenommen werden. «Wir sind offen für Vorschläge, erfüllen aber nicht jeden Wunsch», sagt Etter.

Keine Spielsachen, dafür Küchenmaschinen

Bis jetzt noch nie ausgeliehen worden seien der Kärcher-Fensterreiniger und der Racletteofen für Käsehälften. Solche Gegenstände seien eben saisongebunden, sagt Siegrist. Rund die Hälfte der 40 Dinge in der Bibliothek hätten sie nicht selbst gekauft, sondern von Privatleuten gespendet bekommen. «Manchmal hören wir: ‹Oh, einen Marroniofen hätte ich auch noch im Keller gehabt›», so Etter.

Für weitere Spenden an die Bibliothek der Dinge sind Etter und Siegrist offen. «Falls jemand zum Beispiel einen Beamer, Kindertragerucksack oder Schneeschuhe - gut erhalten - zu Hause hat, würden wir die schon nehmen», sagt Siegrist. Der jüngste Neuzugang ist ein Schokoladenbrunnen.

Generell seien Küchengeräte beliebt, sagt Karin Siegrist, «zum Beispiel für Geburtstage». Dafür ist man in Steinach ausgerüstet: Zum Leihsortiment gehören unter anderem eine Glace-, eine Hotdog-, eine Waffel-, eine Pasta-, eine Dörr- und eine Zuckerwattemaschine. Spielsachen gibt es in der Bibliothek in Steinach nicht. «Wir wollen keine Konkurrenz für Ludotheken sein», sagt Siegrist.

Beamer und Schneeschuhe wären willkommen

«Uns geht es um die Nachhaltigkeit», sagt Etter. Die Bibliothek der Dinge sei ein Gegenentwurf zur Konsumgesellschaft. Das Angebot richtet sich nicht nur an Bibliotheksmitglieder und Steinacherinnen und Steinacher. Auch Auswärtige und Nichtmitglieder können Dinge ausleihen. Wer keine Bücher, sondern nur einen Gegenstand ausleihen möchte, kann dies mit einem Einzelabo tun. Für wertvollere Dinge muss zusätzlich ein Depot von 50 Franken hinterlegt werden.

Wer einen Gegenstand mit nach Hause nimmt, muss zuerst die allgemeinen Geschäftsbedingungen unterschreiben. «Diese zu erstellen, war anspruchsvoll», sagt Karin Siegrist. «Es war aber auch spannend, etwas Neues auf die Beine zu stellen», sagt Etter. Als sie Anfang 2022 in der Zeitung von der Bibliothek der Dinge in St.Gallen gelesen habe, sei für sie klar gewesen: «So etwas brauchen wir hier in Steinach auch.»

Karin Etter und Karin Siegrist haben das Projekt neun Monate lang vorbereitet, dafür auch der Bibliothek in St.Gallen einen Besuch abgestattet und bei der Bibliotheksförderung des Kantons St.Gallen ein Gesuch eingereicht. Diese übernahm zwei Drittel der Kosten.

Nun soll das Angebot bekannter werden. Dafür präsentieren Karin Siegrist und Karin Etter am Samstag, dem 29. April, vor dem Gemeindehaus in Steinach das Sortiment ihrer Bibliothek der Dinge.

In St.Gallen hat sich Angebot etabliert

«Es freut uns natürlich, wenn wir andere mit unserem Projekt inspirieren können», sagt Susanne Galliker. Sie leitet die Stadtbibliothek Katharinen in St.Gallen, wo es seit Januar 2022 eine Bibliothek der Dinge gibt. Mittlerweile habe sich das Angebot etabliert und funktioniere gut.

Die Leute fänden es praktisch, selten benötigte Gegenstände ausleihen zu können, statt kaufen zu müssen. Als typisches Beispiel für einen solchen Gegenstand nennt Galliker die Dörrmaschine. Auch Karin Etter und Karin Siegrist berichten, dass die Reaktionen auf die Bibliothek der Dinge in Steinach durchwegs positiv seien.