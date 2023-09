Leichtathletik Der St.Galler Stadtlauf hat sich nach vier Durchführungen etabliert: 1200 Läuferinnen und Läufer rannten durch die Altstadt – 20 Prozent mehr als letztes Jahr Simon Schönenberger vom LC Brühl brauchte für die 10 Kilometer 33 Minuten und zwei Sekunden. Er gewann.

Läufer in der Multergasse. Hier hatte es am Sonntag viel Publikum, das die Athletinnen und Athleten anfeuerte. Bild: Michel Canonica

Rund 1200 Athletinnen und Athleten haben am Sonntag am vierten St.Galler Stadtlauf teilgenommen; das sind rund 20 Prozent mehr als im Vorjahr, wie Projektleiterin Ladina Caluori am Sonntagabend zufrieden Bilanz zog.

Die Rennen durch die Altstadt haben bei sehr hohen Temperaturen ohne nennenswerte Zwischenfälle stattgefunden. Das Organisationskomitee rief die Läuferinnen und Läufer immer wieder dazu auf, genügend zu trinken, wie Caluori sagt.

Rund 5000 Franken für Beeinträchtigte gesammelt

Zum ersten Mal wurde in diesem Jahr ein Promi-Charity-Lauf ausgetragen. Daran nahmen beispielsweise Matthias Hüppi, Präsident des FC St.Gallen, oder Christine Bolt, Direktorin der Olma Messen, teil, aber auch weitere Prominente aus Wirtschaft, Politik, Kultur und Gesellschaft. Gemäss Ladina Caluori kamen bei diesem Spendenlauf rund 5000 Franken zusammen, die an den Förderverein von Special Olympics Switzerland in St.Gallen fliessen; der Verein wird von Tranquillo Barnetta präsidiert.

Der Stadtlauf hat zum vierten Mal stattgefunden. Tausende Zuschauer säumten die Gassen. Der Stadtlauf hat den Altstadtlauf abgelöst, der 2009 eingestellt wurde. Seit gestern darf gesagt werden: Der Stadtlauf St.Gallen hat sich etabliert.