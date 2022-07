Lehrermangel «So dramatisch wie diesen Sommer war es noch nie»: Der Rorschacher Schulpräsident Guido Etterlin hat die letzte freie Lehrerstelle erst in letzter Minute besetzt Es gibt aktuell zu wenig Lehrerinnen und Lehrer. Landauf, landab sind die Schulleiterinnen und Schulleiter daran, Pädagogen für das Schuljahr 2022/2023 zu suchen. In der Region am See konnten die Stellen besetzt werden – in letzter Minute und oft mit viel Kreativität.

Das Pestalozzi-Schulhaus in Rorschach. Auch hier beginnt nach den Sommerferien wieder der Unterricht. Alle offenen Stellen konnten mit Lehrerinnen und Lehrern besetzt werden. Michel Canonica

Guido Etterlin ist erleichtert. Er konnte am Mittwoch die noch letzte freie Stelle für das Schuljahr 2022/2023 besetzen. «So dramatisch wie diesen Sommer war es noch nie mit dem Lehrerinnen- und Lehrermangel», sagt der Rorschacher Schulpräsident. Er ist seit mehr als 15 Jahren im Rorschacher Stadtrat. Der Sozialdemokrat politisiert auch im St.Galler Kantonsrat und fällt dort regelmässig mit Voten zur Bildungspolitik auf.

Seit über 15 Jahren Schulpräsident und Stadtrat in Rorschach: Guido Etterlin (SP). Urs Bucher

«Es war zäh in diesem Jahr, alle Stellen besetzen zu können», sagt Etterlin. Und: «Wir mussten kreativ sein.» Beispielsweise sei die Stelle einer Heilpädagogin mit einer erfahrenen Lehrerin besetzt worden, oder die 100-Prozent-Stelle einer Kindergärtnerin teilen sich im nächsten Schuljahr drei in Teilzeit angestellte Frauen. Etterlin erinnert sich: «Es gab eine Phase in den 2000er-Jahren, da gingen auf die Ausschreibung einer Kindergärtnerinnenstelle circa 120 Bewerbungen ein.» Das sei heute diametral anders, sagt der Rorschacher Schulpräsident. Er ist Chef von rund 120 Lehrerinnen und Lehrern, die in gut 50 Klassen vom Kindergarten bis zur Oberstufe 900 Kinder und Teenager unterrichten.

Aus zwei machen einen

Worauf führt Etterlin den aktuellen Lehrerinnen- und Lehrermangel zurück? Es seien in Rorschach überdurchschnittlich viele Lehrpersonen pensioniert worden, sagt er. Diese hätten grösstenteils eine Vollzeitstelle gehabt. Für solche Abgänger brauche es heute in der Regel zwei oder drei Lehrpersonen als Ersatz. Der Grund: Jüngere Kolleginnen und Kollegen, die in den Beruf einsteigen oder sich verändern, wollten nicht Vollzeit arbeiten. Etterlin hat Verständnis dafür und hält wenig von der Aussage des St.Galler Bildungsdirektors Stefan Kölliker (SVP), wenn alle in Teilzeit angestellten Lehrkräfte ihr Pensum erhöhen würden, wäre das Problem des Lehrerinnen- und Lehrermangels von alleine gelöst. Gemäss Etterlin macht gerade die Vereinbarkeit von Beruf und Familie die Arbeit in der Schule attraktiv. Doch nicht nur Pensionierungen sind das Problem. Etterlin hat in Gesprächen mit anderen Schulpräsidentinnen und -präsidenten gehört, dass nicht wenige Lehrerinnen und Lehrer ihren Beruf an den Nagel hängen, wie er sagt. Die Gründe dafür seien unterschiedlich.

Viele Projekte am Laufen

Der Goldacher Schulpräsident Rolf Deubelbeiss (FDP) sagt, der Lehrerinnen- und Lehrermarkt sei aktuell unruhig. Die Anforderungen an Lehrpersonen seien gestiegen. Und es laufe viel. Deubelbeiss nennt den Lehrplan und die Digitalisierung als Beispiele. Es gebe viele Projekte.

Rolf Deubelbeiss (FDP) ist Schulpräsident und Gemeinderat in Goldach. PD

Auch er konnte für das Schuljahr 2022/2023 alle offenen Stellen besetzen, wie er auf Anfrage sagt. Allerdings: Auch in Goldach war das alles andere als einfach. Viele Pensionierungen und junge Lehrerinnen und Lehrer, die sich eine Auszeit gönnen und reisen wollen, waren für die Schulleitungen eine Herausforderung, wie Deubelbeiss sagt. Er ist wie sein Rorschacher Pendant Etterlin erleichtert, keine Vakanzen zu haben. Mit einer Ausnahme: Seit dem Frühling 2021 ist die Stelle einer Schulleitung offen.

Auch in Rorschach hatte man in diesem Sommer Mühe, die Stelle einer Schulleiterin, die Mutter wurde, wieder zu besetzen. Jetzt kehrt die Frau in Teilzeit zurück an den Arbeitsplatz und teilt sich das 100-Prozent-Pensum mit drei Kolleginnen und Kollegen. «Das geht», sagt Guido Etterlin.

Es sind Wellenbewegungen

Rolf Deubelbeiss spricht von Wellenbewegungen, was den Lehrerinnen- und Lehrermangel angeht. Er erinnert sich an das Jahr 2003. Damals hatte er gerade sein Studium zum Sekundarlehrer abgeschlossen. Deubelbeiss: «Damals lief das ungefähr so: Man ging mit der Schulleitung oder dem Schulpräsidenten dick zum Mittagessen, mit allem drum und dran, und am Nachmittag unterschrieb man den Arbeitsvertrag.» Auch vor knapp 20 Jahren herrschte demnach ein grosser Lehrerinnen- und Lehrermangel.

Wie Etterlin hält auch Deubelbeiss nichts von der Forderung, wonach die Lehrkräfte, die in Teilzeit angestellt seien, ihre Pensen erhöhen sollen. «Bringt nichts», sagt der Goldacher Schulratspräsident und Gemeinderat. In Goldach unterrichten im Schuljahr 2022/2023 rund 130 Lehrerinnen und Lehrer in rund 50 Klassen gegen 1000 Schülerinnen und Schüler und Teenager. Die Verhältnisse sind etwa gleich wie in der Stadt Rorschach.

Die Schulgemeinde Rorschacherberg ist etwas kleiner. Auch hier konnten sämtliche offenen Stellen besetzt werden, wie Enrik Hippmann, Vizepräsident der Bildungskommission, auf Anfrage sagt. Es seien weniger Bewerbungen eingegangen als in den vergangenen Jahren, sagt Hippmann. Die Qualität der Bewerbungen seine indessen gut gewesen und es habe keine Probleme gegeben, die vakanten Positionen wieder zu besetzen.