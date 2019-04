Gossauer Lehrer benötigen Hilfe mit Schülern mit Förderbedarf Rund die Hälfte aller Unterstufenschüler in Gossau befindet sich in psychologischer Abklärung oder in Therapie. Dies fordert auch die Lehrpersonen. Die Schule will sie unterstützen und 50000 Franken investieren. Perrine Woodtli

Ein Kind mit einer Lese- und Rechtschreibschwäche besucht eine Legasthenie-Therapie. (Bild: Getty)

Lukas stottert und spricht das «sch» nicht korrekt aus. Lukas geht zur Logopädin. Maria ist unruhig, unsicher und ungeschickt. Maria geht zur psychomotorischen Abklärung. Fabian fällt es schwer, das Gelesene zu verstehen und verwechselt Buchstaben. Fabian geht in die Legasthenie-Therapie. So wie Lukas, Maria und Fabian geht es vielen Kindern, auch in Gossau. Dort befindet sich jeder vierte Primarschüler in Abklärungen beim schulpsychologischen Dienst. Jeder vierte ist zudem in Therapie.

Zu den sogenannten fördernden Sondermassnahmen gehören zusätzlicher Deutschunterricht sowie Psychomotorik-Therapie (Bewegungskompetenz), Legasthenie-Therapie (Lesen und Schreiben), Dyskalkulie (Rechnen) und Logopädie-Therapie (Sprechen). Diese Woche hat die Schule mitgeteilt, dass sie das Brückenangebot an Bewegungsstunden für Kinder mit psychomotorischen Schwierigkeiten verlängert (siehe Zweittext).

Therapie auch für die Wartenden Die Schule Gossau bietet schon länger Psychomotorik-Therapien an. Zwei Fachpersonen führen pro Woche 15 Einzellektionen durch. Da eine Warteliste mit langen Wartezeiten besteht, hat der Schulrat als Übergangslösung im Herbst ein Brückenangebot geschaffen für die Kinder der Warteliste, damit diese ansatzweise therapiert werden. Das Brückenangebot wird nun weitergeführt, bis sich die Wartezeit verkürzt hat. (woo)



Klassenassistenten sollen Lehrer unterstützen

Eine Untersuchung der Schule zeige nun, dass die Aufgaben im Bereich «Sondermassnahmen» zunähme und die Lehrerinnen und Lehrer der Unterstufe immer mehr gefordert seien. Früher sei es lediglich darum gegangen, Wissen zu vermitteln. Heute sollen die Kinder fürs berufliche und persönliche Leben fit gemacht werden. Zudem seien die Ansprüche gestiegen. So erwarteten auch Eltern, dass die Schule allfällige Defizite ihrer Kinder behebe. «Wir spüren, dass sich die Eltern allgemein viel mehr für die Schule interessieren», sagt Schulratspräsident Urs Blaser.

Das Betreuen der Schüler mit Förderaufwand sei für Lehrpersonen eine zusätzliche Belastung. Um sie zu unterstützen, beantragt die Projektgruppe «Unterstufe», welche die Untersuchung durchgeführt hat, mehr Mittel. Der Schulrat will nun die Klassenassistenz aufstocken. «Pro Jahr verfügt die Schule über 1200 Lektionen, in denen Klassenassistenzen beigezogen werden können», sagt Blaser. Künftig sollen es 2000 Lektionen werden.

Urs Blaser, Schulratspräsident Gossau (Bild: Ralph Ribi)

Aufgestockt soll auch in einem zweiten Bereich werden: Schüler mit Förderbedarf werden in einer Klasse doppelt gezählt. Klassen, die so auf über 24 Schüler kommen, können zusätzliche Lektionen mit einer zweiten Lehrperson fordern. Der Schulrat will noch mehr solcher Lektionen. So würden nicht nur die Lehrer entlastet.

«In einer Klasse liegt der Fokus oft auf den Schülern mit Förderbedarf. Manchmal kommen die anderen Kinder dann zu kurz.»

Damit dies nicht geschieht, soll sich eine zweite Lehrperson speziell um jene leistungsstarken Kinder kümmern. Die Kosten dieser Massnahmen werden auf 50000 Franken geschätzt. Blaser: «Ich bin überzeugt, dass es sich dabei um eine sinnvolle Investition handelt.» Die 50000 Franken werden ins Budget 2020 aufgenommen.

Kaum in der Schule, schon in Therapie?

Die Abklärungen und Therapien finden vor allem in der Unterstufe statt. «Wir wollen so früh wie möglich ansetzen, was ja auch präventiv wirkt.» Im Kindergarten seien allfällige Defizite noch schwer zu erkennen. In den ersten Schuljahren sollen diese erkannt und korrigiert werden. Ziel der Schule ist es, Defizite bis zur vierten Klasse zu beheben. «Wir machen damit sehr gute Erfahrungen. In der Regel sind die Fördermassnahmen innert zwei Jahren abgeschlossen.»

Dass Kindern schon im frühen Alter Therapien verschrieben werden, heissen nicht alle gut. So sprachen etwa schon besorgte Eltern oder Kinderärzte vom «Therapiewahn». Urs Blaser sieht dies nicht so. Die Therapien würden schliesslich von Fachleuten verschrieben. Zudem habe es lernschwache oder verhaltensauffällige Kinder schon früher gegeben. «Heute wird einfach genauer hingeschaut.»