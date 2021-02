Lebensmittelverschwendung «Das Granola entstand aus Zufall»: Ein St.Galler und eine Degersheimerin retten Früchte vor dem Kübel Der St.Galler Sivarjos Koc und die Degersheimerin Corina Koster verkaufen selbstgemachtes Granola. Die Idee dazu entstand zufällig – um Lebensmittel zu retten.

Sivarjos Koc und Corina Koster zeigen ihre selbstgemachten Müeslimischungen. Derzeit gibt es zwei Sorten, wobei die Zusammensetzung regelmässig ändert. Bild: Rita Bolt

«Gib alles, aber niemals auf»: Auf jedem 300-Gramm-Glas «Handmade Granola» klebt am Glasboden ein Sprüchlein, das Sivarjos Koc und Corina Koster ausgesucht haben. Sie selber geben nicht auf. Im Gegenteil: Sie geben alles, wehren sich mit ihren Müeslimischungen gegen Food Waste. Auf einem anderen Glas steht: «Always fight for the things you love.» Auf Deutsch: Kämpfe immer für die Dinge, die du liebst.

Der St.Galler und die Degersheimerin – sowie mittlerweile viele andere – lieben das selbst hergestellte Granola, mit dem sie bereits in verschiedenen Läden in St.Gallen und Umgebung vertreten sind. «Wir stehen zwar noch am Anfang, aber die Bestellungen häufen sich und wir haben bereits Produktionsräume gemietet», sagt Sivarjos Koc. Diese befinden sich im Steigcenter in Herisau. Derzeit würden zudem verschiedene Dörrautomaten getestet, danach werde der Raum funktionell eingerichtet. Jetzt sei immer noch alles Handarbeit und aufwendig, sagt Koster. Deshalb sei ihr Granola nicht ganz günstig, dafür aber regional und nachhaltig produziert. Zurzeit werden die Produkte nur über den Instagram-Account Cherry.Granola vertrieben. Die zwei arbeiten an einem Online-Shop, der bald online gehen soll.

Früchte bleiben in Shisha-Lounges übrig

Angefangen hat alles Anfang des vergangenen Jahres. Sivarjos Koc führt in Herisau seit sieben Jahren die Shisha-Bar Cherry Lounge mit 220 Sitzplätzen. Seine Schokolade-, Candy-, Nacho- oder Fondue-Shishas sind aussergewöhnlich und schweizweit beliebt, denn sie sind mit vielen Früchten üppig garniert. Für den 37-jährigen gebürtigen Aramäer bedeutet eine Shisha zu rauchen Entspannung pur. In der «Cherry Lounge» wolle er seinen Gästen ein besonderes Erlebnis bieten. Diese Wasserpfeifen-Erlebnisse bietet der Unternehmer auch im Zürcher Nachtclub Vior an.

Corina Koster studiert in St.Gallen Betriebswirtschaft und wird voraussichtlich 2022 mit dem Master abschliessen. An den lernfreien Abenden besucht sie Koc oft im «Vior» und hilft ihm, Früchte zu schnipseln für die Shisha-Garnituren. «Und das will gelernt sein», erzählt sie und lacht. Denn ihr Geschäftspartner Sigi – so nennt sie ihn – lege Wert auf gleich grosse Früchtewürfel, egal ob es Ananas, Mango, Kiwi, Bananen, Erdbeeren, Melonen oder Äpfel sind.

Bei den Äpfeln muss das Bitzgi und ein Teil des Fruchtfleisches entfernt werden. Denn der Tabak wird in die Apfel-Öffnung gefüllt und der Apfel oben auf die Shisha gesteckt. Die Äpfel-Abschnitte und jene Früchte, die übrig blieben, nimmt Corina Koster jeweils gerne mit nach Hause. Sie möchte nicht, dass diese im Abfall landen – und isst deswegen kiloweise Früchte. So lange, bis ihr Magen rebelliert. Es muss eine andere Lösung her für die Früchteverwertung. Koster sagt:

«Das Granola entstand aus Zufall.»

Die beiden überlegten, kauften zwei Dörrgeräte und dörrten in ihrer Wohnung Früchte. Im Backofen hat die 30-Jährige dann Nüsse, Haferflocken, Kerne, Sprossen sowie Samen geröstet und alles mit den knackig gedörrten Früchten gemischt. Die beiden füllten Mischungen ab und verschenkten diese an Bekannte und Familienmitglieder. Es dauerte nicht lange, da verlangten die Beschenkten nach mehr. Was nun? Koc und Koster kauften neue Gläser, kreierten Etiketten, sammelten Sprüche, kauften Dörrautomaten und starteten mit der Produktion. Inzwischen sind Koc und Koster Geschäftspartner. Auf der Etikette ist der Kopf von «Sigi» als Karikatur abgebildet.

Bis zu 15 Tonnen Äpfel

Derzeit gibt es zwei Mischungen, «The Original» und «Super Vegan». Auf beiden 300-Gramm-Gläsern steht auf dem Etikett: «Food Waste – auf keinen Fall.» «Unsere Philosophie ist es, nur übrig gebliebene Früchte zu verwenden», sagt Corina Koster.

«Wir kaufen keine Früchte dazu.»

Die Folge: Die Müeslimischung erhält nicht immer die gleichen Früchte. «Je nach dem, was in den Sisha-Lounges übrig bleibt», sagt der 37-jährige Koc. Er nennt einige Zahlen. Für seine Shisha-Garnituren benötige er jährlich zwischen 12 und 15 Tonnen Äpfel sowie 3700 Ananas. Dazu noch saisonales Obst und saisonale Beeren. Die beiden könnten sich gut vorstellen, künftig auch Früchte von Bauernbetrieben oder Lebensmittelläden, die nicht mehr gebraucht werden, für ihre Mischungen zu verwerten.