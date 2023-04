Leben retten Die Stadt Gossau überprüft Defibrillatoren-Standorte und plant neue, permanent zugängliche Aussengeräte Flig-Stadtparlamentarier Matthias Ebneter hat sich über öffentlich zugängliche Defibrillatoren in Gossau erkundigt. Er hatte in einem Vorstoss für mehr «Defis» an öffentlichen Standorten plädiert. Nun reagiert die Stadt Gossau.

In Gossau stehen mehrere Defibrillatoren zur Verfügung. Bild: Lydia Lippuner

Jede und jeder hofft, dass er nie einen einsetzen muss. Und doch sind alle froh, wenn es einen in der Nähe gibt. Die Rede ist von einem Defibrillator. In der Schweiz stehen Tausende sogenannte Defis zur Verfügung. Sie sind einfach zu bedienen und können in einem Notfall Leben retten. Auch in Gossau gibt es Defibrillatoren. Einsehbar sind die Standorte auf www.defikarte.ch.

Von den Defibrillatoren, die in Gossau bereit stehen, sind aber lediglich zwei Standorte während 24 Stunden zugänglich. Denn die Defibrillatoren der Stadt befinden sich teilweise in Schulhäusern und anderen öffentlichen Gebäuden. Dabei zählt bei einem Herznotfall jede Sekunde.

Dass viele Defibrillatoren nicht immer zugänglich sind, sei ein Problem, findet Matthias Ebneter. Der Flig-Stadtparlamentarier hat eine einfache Anfrage mit dem Titel «Defibrillatoren hinter verschlossenen Türen» eingereicht. Nun liegt die Antwort des Stadtrats vor.

Stadtrat ist für eine möglichst breite Abdeckung

Ebneter wollte in seinem Vorstoss wissen, ob der Stadtrat bereit sei, die bestehenden «halböffentlichen» Defibrillatoren während 24 Stunden zugänglich zu machen. Darauf antwortet dieser nun, dass das Versetzen der zwölf eingeschränkt zugänglichen Defibrillatoren auf städtischen Anlagen an Aussenstandorten Kosten von 30’000 Franken nach sich ziehen würde. Deshalb sehe man davon ab.

Matthias Ebneter, Flig-Stadtparlamentarier Gossau. Bild: Tobias Garcia

Der Parlamentarier wollte zudem erfahren, ob der Stadtrat bereit sei, in Gossau eine möglichst breite Abdeckung von öffentlichen Defibrillatoren zu schaffen. Diese Frage bejaht der Stadtrat. Deshalb habe die Projektgruppe «24h Defibrillatoren» bereits im Januar 2022 die Defibrillatoren-Standorte überprüft.

Der Stadtrat habe den Betrag von 60’000 Franken aus dem Budget 2023 ins Budget 2024 verschoben. Damit können an den zwölf Standorten mit Inhouse-Geräten zusätzlich permanent zugängliche Aussengeräte sowie an drei neuen Standorten Aussengeräte installiert werden.

Fachstelle prüft Informationsmassnahmen

Auf die Frage, ob der Stadtrat bereit sei, Anreize zu schaffen, dass auch Firmen und Private öffentlich zugängliche «Defis» beschaffen, schreibt dieser, es bestehe keine gesetzliche Vorschrift zur Installation von Defibrillatoren. «Der Stadtrat begrüsst es, wenn Firmen oder Private das Netz permanent zugänglicher Defibrillatoren ergänzen. Entsprechende Kampagnen fallen nicht in den Aufgabenbereich der Kommunen.»

Ebneter wollte von der Stadt zudem wissen, ob diese die Bevölkerung zusätzlich über Standorte informieren könne. Die Standorte der Defibrillatoren müssen mobil abrufbar sein, heisst es in der Antwort. Dies sei mit der Defikarte erfüllt. Die Fachstelle Alter und Gesundheit werde geeignete Informationsmassnahmen prüfen.