Nein. Denn in der Mitte eines Kreisels ist immer eine erhöhte Plattform. Ja, solange die Kreuzung mit der blauen Tafel mit den weissen Pfeilen signalisiert ist. Nein, da waren Vandalen am Werk. Ja, solange sich die anderen Autos wie in einem Kreisel verhalten.

Nein. Denn in der Mitte eines Kreisels ist immer eine erhöhte Plattform. Ja, solange die Kreuzung mit der blauen Tafel mit den weissen Pfeilen signalisiert ist. Nein, da waren Vandalen am Werk. Ja, solange sich die anderen Autos wie in einem Kreisel verhalten.