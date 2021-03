Neun vorübergehende Festnahmen und 60 Personenkontrollen

Die Polizei leistete in der Nacht von Freitag auf Samstag einen Grosseinsatz. Wie viele Angehörige der Stadtpolizei St.Gallen sowie der Kantonspolizeien St.Gallen und Appenzell Ausserrhoden im Einsatz standen, wird aus taktischen Gründen nicht offengelegt. Es sei ein Grosseinsatz gewesen, wird auf Nachfrage von Dionys Widmer, dem Sprecher der Stadtpolizei bestätigt.

Die Polizei nahm in der Nacht neun Personen vorübergehend fest. Sie seien nach einer Kontrolle und der Überprüfung der Identität auf dem Polizeiposten wieder auf freien Fuss gesetzt worden, sagt Dionys Widmer. Weitere 60 Personen wurden im Zuge der Ausschreitungen in der Altstadt vor Ort kontrolliert. Bei allen Überprüften wird jetzt geklärt, ob sie für die eine oder andere Straftat in Frage kommen.

Aufarbeitung wird mehrere Wochen dauern

Die Aufarbeitung der Krawallnacht wird die Stadt- und Kantonspolizei mehrere Wochen beschäftigen. Zuerst müsse man alle Fakten zusammentragen, sagt Polizeisprecher Dionys Widmer. Dabei werde man auch klären müssen, welche Personen für welche Straftaten infrage kämen und was man wem dann auch tatsächlich nachweisen könne.

Unklar ist im Moment auch noch, welche Tatbestände genau verfolgt werden müssen. Dass es mit Sicherheit um den Tatbestand der Sachbeschädigung gehen werde, sehe man auf den Videos von den Ausschreitungen, sagt der Polizeisprecher. Was sonst noch dazu komme, sei Gegenstand der weiteren Abklärungen. Angesichts eines verletzten Polizisten denkbar sind Körperverletzung oder Gewald und Drohung gegen Beamte.

Teilnehmer aus dem ganzen Einzugsgebiet der Partystadt

An der St.Galler Krawallnacht waren nach Schätzung der Polizei rund 200 Personen beteiligt. Das Durchschnittsalter liege wohl etwa bei 20 Jahren, doch habe es auch etliche Minderjährige darunter gehabt, schätzt Polizeisprecher Widmer. Viele dieser Personen sind ausserhalb der Stadt im Kanton St.Gallen wohnhaft und andere stammen aus dem Thurgau.

Der ganze weitere Einzugsbereich der Partystadt St.Gallen dürfte vertreten gewesen sein. Indiz dafür ist für die Polizei auch, dass die Ausschreitungen mit der Abfahrt der letzten, gut besetzten Züge abebbten. Die Partys auf Drei Weieren und im Bleicheli waren in den Sozialen Medien breit publik gemacht worden.

Hätte man die Ausschreitungen verhindern können?

Eine Frage, die sich nach einer Krawallnacht wie jener in St.Gallen immer stellt, ist, ob Ausschreitungen durch eine andere Polizeitaktik hätten verhindert werden können. Also ob man die jungen Leute nicht gescheiter auf Drei Weieren hätte weitab vom Stadtzentrum und örtlich begrenzt festen lassen sollen, obwohl das derzeit untersagt ist.

Dagegen, dass diese Strategie geklappt hätte, spricht bei näherer Betrachtung, dass gleichzeitig zu einer Party auf Drei Weieren und einer im Bleichli aufgerufen worden war. Zudem wurde nach Polizeiangaben in den Aufrufen zum Treffen auf dem roten Platz bereits mit Gewalt gegen die Polizei gedroht.

Auf Drei Weieren friedlich, im Bleicheli aggressiv gegen Dritte und Polizei

Auf Drei Weieren stellte sich die Frage nach Tolerierung des illegalen Fests gar nicht: Hier sei die Polizei stark präsent gewesen, habe den Zugang abgeriegelt und den Dialog gesucht. Ein Durchgreifen und Auflösen der Party sei aber gar nicht nötig gewesen, sagt Dionys Widmer. Die jungen Leute hätten hier das Feld freiwillig geräumt.

Auch auf dem roten Platz sei die Polizei von Anfang an präsent gewesen und habe die Situation beobachtet. Hier habe man ab dem Ende der Party auf Drei Weieren grossen Zulauf festgestellt, schildert Polizeisprecher Widmer. In der Folge sei von Teilen des Partyvolks der Verkehr blockiert worden. Zudem seien Gegenstände auf Autos Unbeteiligter wie auf die Polizei geworfen worden. Da habe diese durchgreifen müssen.