In einer Woche geben sie nach 14 Jahren das Stadtpräsidium an ihre Nachfolgerin weiter. Was dominiert da - Freude oder Wehmut?

Thomas Scheitlin: Es ist natürlich beides. Auf der einen Seite Wehmut, weil man verlässt einen Job, den man mit viel Herzblut ausgeübt hat. Man hat viel Zeit investiert, viel Freizeit aufgegeben, hat viele Projekte realisiert. Anderseits Freude darüber, dass man jetzt wieder mehr Freizeit hat, seine Agenda selber bestimmen und wieder einmal etwas mit der Frau unternehmen kann.

Gehört dazu auch etwas Erleichterung, dass man ein schweres Amt los wird?

Ich hatte nie das Gefühl, dass ich ein schweres Amt ausgeübt habe. Ich habe gerne Verantwortung. Das hat mich noch nie belastet. Ich konnte während meiner Amtszeit auch immer gut schlafen. Es gab nichts, was mich an meine Grenze gebracht hätte, bei dem ich mir hätte sagen müssen, das meistere ich nicht mehr. Drum fällt mir jetzt auch kein Stein vom Herz.

Wie steht's mit dem Loslassen? Das fällt ja dem einen oder anderen frisch Pensionierten nicht ganz so leicht...

Damit habe ich kein Problem. Mit dem Ausscheiden aus dem Stadtpräsidium werde ich mich nicht mehr aktiv in die aktuelle Stadtpolitik einmischen oder mich öffentlich dazu äussern. Da gilt für mich: Wenn man seine Aufgabe als Stadtpräsident erledigt hat, soll man abtreten und seine Nachfolgerinnen und Nachfolger machen lassen

Thomas Scheitlin bleibt aber FDP-Kantonsrat und damit Politiker. Führt das nicht in eine Zwickmühle?

Als Kantonsrat habe ich mich immer für die Stadt und die Region eingesetzt, in denen ich gewählt wurde. Das wird so bleiben: Ich werde mich im Kantonsparlament weiterhin für die Interessen der Stadt einsetzen. Und ich werde das zusammen mit den anderen Kantonsrätinnen und Kantonsräten aus der Stadt tun - darunter sind auch die neue Stadtpräsidentin sowie mit Sonja Lüthi und Peter Jans zwei weitere Stadtratsmitglieder. Ich denke, wir werden uns wie bis anhin absprechen, wenn es um städtische Themen geht.

Es ist die Rede davon, dass sie Olma-Verwaltungsratspräsident bleiben sollen. Wären sie dazu bereit?

Ja, ich wäre bereit, dieses Amt weiterzuführen. Das hängt mit der speziellen Situation der Olma-Messen zusammen. Einmal haben sie eine neue Chefin und zum anderen verwirklichen wir mit der neuen Halle 1 ein Grossprojekt. Drittens stecken die Olma-Messen wegen der Coronapandemie in einer unternehmerisch schwierigen Lage; das Virus bedeutet für den Messeplatz faktisch ein Berufsverbot. Da ich als Verwaltungsratspräsident schon länger dabei bin, würde eine Übergangszeit vor der Wahl eines neuen Präsidenten sicher Sinn machen.

Der Entscheid liegt also bei der Stadtregierung, ob er sie als Olma-Präsident weitermachen lassen will?

Ja, der Stadtrat muss mich vorschlagen; der Entscheid liegt dann beim Stadtparlament. Der St.Galler Stadtregierung steht ein Sitz im Olma-Verwaltungsrat zu. Bisher nahm immer der Stadtpräsident Einsitz. Daraus hat sich die Tradition entwickelt, dass er gleichzeitig das Präsidium des Verwaltungsrats übernahm. Grundsätzlich können Stadtrat und Parlament delegieren, wen sie wollen; das muss kein Stadtrat sein. Der Olma-Verwaltungsrat konstituiert sich selber; der Stadtpräsident muss nicht zwingend Olma-Verwaltungsratspräsident werden.

Man spürt bei ihnen die Lust, bei der Olma weiterzumachen?

Ja, natürlich hätte ich Lust da weiterzumachen. Das ist ein spannendes Mandat, das ich in dieser hektischen Phase gerne weiterführen würde.

Der bisherige Stadtpräsident will das Olma-Präsidium nicht an die neue Stadtpräsidentin weiterreichen: Wollen die bürgerlichen Männer im Verwaltungsrat der Olma, also bei Wurst und Bier, unter sich bleiben?

Nein, damit hat's rein gar nichts zu tun. Entsprechende Diskussionen sind viel älter als die Kandidatur und die Wahl von Maria Pappa ins St.Galler Stadtpräsidium. Nicht zuletzt aufgrund von Kritik von aussen ist man sich in den Olma-Gremien einig, dass der Stadtpräsident - oder die Stadtpräsidentin - das Olma-Verwaltungsratspräsidium nicht mehr innehaben sollte. In den vergangenen Jahren wurde die Problematik von Interessenkonflikten wegen des Doppelmandats mehrfach öffentlich thematisiert - etwa beim Projekt des Olma-Hotels und jetzt wieder bei den Corona-Überbrückungshilfen.

Im Wahlkampf war in diesem Herbst immer wieder zu hören, es brauche endlich einen Stadtrat, der nicht nur solide verwalte, sondern die Zukunft aktiv gestalte. Was sagen sie zu dieser Kritik gerade auch aus bürgerlichen Kreisen?

Dieser Kritik würde ich deutlich widersprechen. Wenn ich die Liste der Projekte anschaue, die während meiner Amtszeit aufgegleist und realisiert wurden, habe ich einen dezidiert anderen Eindruck. Dass die Wahrnehmung entstehen konnte, mag damit zusammenhängen, dass ich das Amt des Stadtpräsidenten nicht als das eines Marktschreiers verstanden habe, der mit Pauken und Trompeten durch die Gassen marschiert und sich selber lobt. Wir haben zurückhaltend kommuniziert, manchmal vielleicht auch zu zurückhaltend.

Was ist denn aus ihrer Sicht die wichtigste Entwicklung, die in den vergangenen Jahren angestossen wurde?

Ich denke, dass wir wichtige Entwicklungen angestossen haben. Beim Amtsantritt habe ich mir vorgenommen, dass sich die Stadt in eine neue Richtung bewegen müsse. Wir wollten Anreize für die Jungen schaffen, hier zu bleiben. Wir wollten dafür auch neue und vor allem zukunftsträchtige Arbeitsplätze ansiedeln. Dieser Prozess ist natürlich nicht abgeschlossen, aber wir haben in den vergangenen Jahren wichtige Impulse für die wirtschaftliche Entwicklung setzen können. So haben wir gemeinsam mit dem Kanton und anderen Partnern das «Startfeld» geschaffen; es ist heute ein Motor für die Gründung neuer Unternehmen. Wir haben mit «IT St.Gallen rockt!» ein Netzwerk für diese Branche geschaffen; es umfasst heute 98 Unternehmen bis ins Rheintal hinauf. Und wir sind daran für den Gesundheitsbereich mit «St.Gallen Health» etwas Ähnliches aufzubauen. Wir sind heute eine Stadt, die einen Fuss in Wirtschaftszweigen hat, die Zukunft haben. Ein anderes sehr wertvolles Netzwerk, das wir schaffen konnten, war die Regio St.Gallen-Bodensee, in der heute 46 Gemeinden in drei Kantonen zusammenarbeiten.

Der Erfolg solcher Konzepte und Netzwerke ist wenig greifbar.

Da gibt es durchaus konkrete Zahlen. Wenn man den Wirtschaftsstandort anschaut, sind wir heute bei rund 83'000 Arbeitsplätzen - das sind 5'000 bis 6'000 mehr als damals, als ich angefangen habe. Die Bevölkerungszahl ist von 75'000 auf 80'000 gewachsen. Als Wirtschaftsstandort und Wohnort haben haben eine stetige, nachhaltige Entwicklung durchgemacht. Der Stadtrat hat nicht viele spektakuläre, schlagzeilenträchtige Aktionen lanciert und der Bevölkerung das Blaue vom Himmel versprochen. Wir haben die Situation analysiert, wir haben Massnahmen getroffen und deren Umsetzung dann hartnäckig verfolgt. Und das zeigt jetzt Wirkung.

Kommt die Kritik am verwaltenden Stadtrat allenfalls daher, dass es zu wenig konkrete Projekte gab in ihrer Amtszeit?

Auch dem Punkt müsste ich widersprechen. Wir haben im Gegenteil viel investiert im vergangenen Jahrzehnt. Augenfällig ist die Umgestaltung des öffentlichen Raums in der Altstadt oder der neue Bahnhofplatz. Wir haben beispielsweise auch viel Geld in Modernisierung und Ausbau des öffentlichen Verkehrs gesteckt. Wir haben aber auch ein neues Naturmuseum gebaut, das heute ein Publikumsmagnet ist. Und das sind nur einige wenige Beispiele...

Im diesjährigen Wahlkampf haben gewisse bürgerliche Verbände nicht mit Kritik zurückgehalten und dabei kein gutes Haar an der Stadt gelassen. Wieso hat der Stadtrat darauf nicht dezidierter reagiert?

Diese Wahrnehmung ist nicht ganz korrekt: Der Stadtrat hat durchaus mit einer Medienmitteilung reagiert, als der Hauseigentümerverband von der Stadt als «Steuerhölle» geschrieben hat. Und wir haben das Thema mit den Verbänden auch am alljährlichen «Wirtschaftsgipfel» thematisiert. Es ist schon so, dass da die Stadt teils systematisch schlecht geredet wurde. Der Stadtrat konnte diese Strategie nie nachvollziehen: Wenn etwa der Hauseigentümerverband öffentlich ständig von zu hohen Steuern, schlechten Arbeitsplätzen, schlechtem ÖV und so weiter redet, schreckt er die Leute ab, nach St.Gallen zu ziehen. Was sich angesichts mangelnder Nachfrage langfristig negativ auf den Wert von Liegenschaften auswirken wird.

Dann war diese Kritik nur Wahlkampfgetöse?

Das war einerseits sicher Wahlkampf, ist anderseits aber auch Politik. Ich gehe davon aus, dass sich das jetzt etwas beruhigen und die Argumentation wieder in ordentliche Bahnen zurückkommen wird. Ausser vielleicht, wenn politische Akteure finden, angesichts eines nach links gerutschten Stadtparlaments müsse man weiterhin mit der grossen Kanone anrichten. Wirklich zielführend ist das aber nicht.

Apropos Politik: Das Stadtparlament - mit Ausnahme der SVP - hat ja fürs Budget 2021 einen tauglichen Kompromiss gefunden, statt sich einen nicht wirklich sinnvollen Kampf bis aufs Messer zu liefern. Das ist doch ein gutes Signal für die neue Legislatur?

Ja, das war ein gutes Signal. Dass der Kompromiss gelungen ist, rechne ich den Fraktionspräsidenten, die dahinter standen, hoch an. Die Einsicht in die schwierige finanzielle Situation der Stadt ist da. Das ist eine gute Basis zur Bewältigung unserer sowieso grossen, durch die Coronapandemie noch verschärften Finanzprobleme. Die Stadt muss zu ausgeglichenen Budgets zurückkommen. Das wird aber keine einfache Aufgabe sein.

Die zweite Hälfte ihrer Amtsdauer als Stadtpräsident war geprägt durch Probleme der Stadtkasse. Ursache dafür waren immer wieder Reformen bei Bund und Kanton. Dagegen ist man machtlos. Ist das für den städtischen «Finanzminister» nicht frustrierend?

Bund und Kanton haben tatsächlich grosse Finanzbrocken an uns weitergereicht. Immer wieder standen wir deswegen vor dem Problem, zu einem ausgeglichenen Budget zu kommen. Dafür mussten wir auch sparen. Die gute Entwicklung der Stadt hat uns aber geholfen, trotz steigender Kosten ausgeglichene Rechnungen zu präsentieren. Dafür mussten wir nie den Steuerfuss nie erhöhen. Am Anfang meiner Amtszeit lag dieser bei 159, jetzt beträgt er 141 Prozent.

Wieso traf das vor allem die St.Galler Stadtkasse? Bei einigen Nachbargemeinden ist der Steuerfuss seit Jahren im Sturzflug.

Das ist eines der Probleme, das den Stadtrat im vergangenen Jahrzehnt auch immer wieder bewegt hat. Schuld daran waren neben Kosten, die wir von oberen Ebenen übernehmen mussten, allerdings auch eigene hohe Investitionen, die via Abschreibungen stark auf die Rechnung drücken. Gerade durch den Ausbau der Tagesbetreuung haben wir uns ein grosses Kostenpaket aufgeladen. Sie fallen bei den umliegenden Gemeinden niemals so hoch aus wie in der Stadt. Wir müssen damit leben, dass der Investitionsbedarf aufgrund unserer Strukturen höher ist als bei den Nachbarn. Ein anderes Beispiel ist etwa die Auswirkung einer Steuergesetzrevision bei den Juristischen Personen: Als Standort vieler Unternehmen treffen Steuerausfälle in diesem Bereich die Stadt viel stärker als die Nachbargemeinden. Das Ganze ist allerdings kein Phänomen, das nur St.Gallen betrifft: Alle grösseren Schweizer Städte kämpfen mit solchen Fragen.

Bei der Lösung solcher Fragen wäre die Kantonspolitik gefordert. Kantonsrat Thomas Scheitlin wurde von linker Seite immer wieder kritisiert, er vertretet zu wenig die Interessen der Stadt und halte sich zu stark ans Parteibüchlein. Ihre Reaktion darauf?

Das würde ich klar verneinen. Bei der Arbeit im Kantonsrat gibt es zwei Seiten. Da ist zum einen die Vorbereitung von Geschäften, bei der man als Stadtpräsident gegenüber dem kantonalen Finanzdirektor die Interessen der Stadt vertritt und versucht, eine möglichst gute Lösung zu erreichen. Kommt das Geschäft in den Kantonsrat, sind viele Fragen bereits diskutiert, Vorentscheide gefallen und Kompromisse geschlossen. Angesichts des Stadt-Land-Grabens geht's im Rat mehr darum, das Ausgehandelte über die Runden zu bringen, statt zusätzliche Zugeständnisse zu erreichen. Angesichts der Mehrheitsverhältnisse nützt es nichts, als Stadtvertreter im Rat lautstark zu fordern - man riskiert einzig, bereits Erreichtes zu verlieren.

Aber wie erreicht die Stadt so, dass Nachbargemeinden, die von städtischen Leistungen profitieren und nichts daran zahlen, sich daran finanziell beteiligen müssen?

Der «Horizontale Finanzausgleich», wie er der SP im Kantonsrat vorschwebte, löst dieses Problem nicht: Je nach Ausgestaltung geht man das Risiko ein, dass die Stadt am Schluss weniger Geld vom Kanton bekommt als heute. Ich kann so ein Modell nicht vertreten, bevor ich seine Ausgestaltung und damit alle Konsequenzen kenne. Angesichts der heutigen Mehrheitsverhältnisse im Kantonsrat ist in meiner Wahrnehmung der Spielraum für Lösungen zugunsten der Stadt (und regionaler Zentren) sehr beschränkt.

Es ist also hoffnungslos, dass die Stadt für die Abgeltung ihrer Leistungen vom Kanton oder von den Nachbargemeinden mehr Geld bekommt?

Wenn schon muss man einen horizontalen Ausgleich finden, der sich an den Zentrumslasten orientiert und jene einbezieht, die speziell stark von städtischen Leistungen profitieren. Das müsste man eigentlich anstreben. Die Alternative wäre ein alternatives Steuersystem. Eines, bei dem Pendlerinnen und Pendler nicht nur am Wohnort Steuern zahlen, sondern einen Anteil ihrer Steuern auch am Ort abliefern, an dem sie ihr Geld verdienen. Das wäre vermutlich die gerechteste Lösung.

Nicht abschliessen konnten sie die Verwirklichung des Konzept «Drei Museen - drei Häuser». Sanierung und Ausbau des Kunstmuseums ist um mindestens fünf Jahre aufgeschoben. Das tut weh?

An sich ist die Strategie umgesetzt. Wir haben die drei Museen verselbständigt, jedes hat seine eigene Stiftung als Trägerschaft, jedes hat sein eigenes Haus, in dem es für sich selber funktionieren kann. Was wir noch auf einen gute Weg bringen müssen, ist die Sanierung des Kunstmuseums. Ich glaube, dieses Projekt kommt. Das müssen wir machen. Der Sanierungsbedarf des Kunklerbaus im Stadtpark ist bekannt. Jetzt muss ein Projekt entwickelt werden, das politisch mehrheitsfähig ist. Dafür müssen wir auf einer guten, realistischen Ebene bleiben. Hätten wir das aktuelle Projekt gebracht, dessen Kosten im Laufe der Jahre von 25 auf über 40 Millionen gestiegen sind, hätten wir in der aktuellen Finanzlage genauso Schiffbruch erlitten wie mit dem Projekt fürs Hallenbad Blumenwies.

In der zweiten Hälfte ihrer Amtszeit gab's immer wieder einmal Kritik an der Kulturpolitik.

Für mich ist auch das grundsätzlich eine Erfolgsgeschichte: Mit dem ersten Kulturkonzept haben wir viele verschiedene Institutionen mit mehr Mitteln ausstatten können. Mit dem zweiten Kulturkonzept wollen jetzt ganz bewusst die freie Kulturszene fördern. Das war mir von Anfang an wichtig.

80'000 Einwohnerinnen und Einwohner waren ein anderes Ziel von Stadtpräsident Thomas Scheitlin. Es ist erreicht. Aber wieso ist diese Zahl so wichtig?

Nicht die Grösse an sich ist wichtig. Wichtig ist das Gefühl, dass wir uns weiterentwickeln. Und dafür sind magische Grenzen wie eben die Bevölkerungszahl 80'000 wichtig. Wenn man sie erreicht, ist das ein Zeichen dafür, dass die Stadt immer noch wachsen kann. Das ist ähnlich, wie wenn ein Sportler auf einen Schweizer Rekord hin trainiert und ihn dann erreicht. Das ist eine Bestätigung für ihn, dass er es gut gemacht hat. Und das ist wohl auch der wichtigste Aspekt der Bevölkerungszahl 80'000 für St.Gallen: Wir sind fähig uns zu entwickeln!

Die nächste Grenze, 100'000 Einwohnerinnen und Einwohner bis 2030, wird erheblich schwieriger zu erreichen sein...

...das ist sicher so. Und trotzdem ist es richtig, diese Schwelle stehen zu lassen. Wenn wir sie stehen lassen, ist das Ansporn an zwei Dingen zu arbeiten: Das ist zum einen eine Strategie der inneren Entwicklung (etwa bei Bauordnung und Zonenplan), die die Stadt in Richtung der 100'000 führt. Zum anderen bin ich der Überzeugung, dass es in der Region irgendwann ohne Zusammenschlüsse nicht mehr gehen wird. Die Bevölkerungsentwicklung weist in diese Richtung. Ein anderer Faktor wird der Fachkräftemangel in der Verwaltung sein. Früher oder später werden wir an Zusammenschlüssen nicht vorbei kommen.

Was raten sie dem Stadtrat vor diesem Hintergrund?

Ich rate ihm, die 100'000er-Marke stehen zu lassen. Und ich rate ihm, alles daranzusetzen, mit der Entwicklung nach Innen und nach Aussen im kommenden Jahrzehnt in die Nähe dieser Grenze zu kommen.

Welches ist für sie persönlich denn die wichtigste Errungenschaft ihrer Amtszeit?

Das ist eine schwierige Frage, weil der Stadtrat ja viele Themen gemeinsam vorangetrieben hat. Für mich persönlich ist es das Umdenken auch in der Stadtverwaltung hin zum aktiven Gestalten und hin zu einer Vermarktungsstrategie als Standort. Wir wollen als Stadt mit zukunftsgerichteten Ideen, Strategien und Jobs wahrgenommen werden. Dieser Wandel ist gestartet. Er muss jetzt, etwa mit der Schaffung eines Innovationsparks, weiter vorangetrieben werden. Dass es gelungen ist, diese Entwicklung anzustossen, daran habe ich am meisten Freude.

Auf was hätten sie während ihrer Amtszeit am liebsten verzichtet?

Es gibt in meiner Arbeit als Stadtpräsident eigentlich nichts, was mir so zuwider war, dass ich darunter gelitten hätte. Was ich mir wünschen würde, wäre allerdings, dass wir St.Gallerinnen und St.Galler aufhören würden, schlecht über unsere Stadt zu reden. Wörter wie «peripher» oder «Steuerhölle» sollten wir aus unserem Vokabular streichen. Sie sind schlicht falsch in Zusammenhang mit der Stadt.

Man kommt nicht darum herum: Stichwort Corona...?

Die Pandemie war einerseits sicher das, was sich niemand gewünscht hat. Sie belastet unsere Wirtschaft zusätzlich, sie bringt aber auch zusätzliche Probleme in den Finanzhaushalt hinein. Anderseits ist diese Krise auch eine Herausforderung: Sie ist nicht alltäglich, durch sie kamen ständig neue Themen aufs Tapet und sie hat vom Stadtrat viel Flexibilität in der Führung verlangt. Es war für den ganzen Stadtrat eine Situation, in der seine Mitglieder viel gelernt, viele neue Erfahrungen gesammelt haben.