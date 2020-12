Bruggen 1937. Im Hintergrund Gaiserwald und rechts der Bodensee. Bild: Stadtarchiv OBG SG Sammlung Foto Gross

Das Zentrum von Bruggen 1937. Gut zu erkennen sind die neue katholische Kirche (Bildmitte links) und die evangelische Kirche (rechter Bildrand). Bild: Stadtarchiv OBG SG Sammlung Foto Gross

1933 an der Verzweigung der Zürcher- mit der Fürstenlandstrasse. Bild: Stadtarchiv OBG SG Sammlung Foto Gross

Der Blick geht nach Osten, also stadteinwärts. Gut zu erkennen sind vorne die alte katholische Kirche (gebaut 1783/84, abgebrochen 1936) und hinten rechts die evangelische Kirche (gebaut 1903 bis 1906). Direkt an der Verzweigung und vor der katholischen Kirche ist das alte Gemeindehaus Straubenzell zu erkennen; es wurde 1964 abgebrochen. Hier befindet sich heute die Post Bruggen. Wohn- und Geschäftshäuser an der Zürcher-, Blumen und Stationsstrasse rund das Bild ab.

1931 vor der Verzweigung Zürcher- und Fürstenlandstrasse. Bild: Stadtarchiv OBG SG Sammlung Foto Gross

Bruggen, wie es nicht mehr steht: Der Blick stadteinwärts zeigt die alte katholische Kirche St.Martin (gebaut 1783/84, abgebrochen 1936), das ehemalige Gemeindehaus und das ehemalige Restaurant Löwen.

1931 etwas weiter westlich an der Zürcher Strasse. Bild: Stadtarchiv OBG SG Sammlung Foto Gross

An erster Stelle links an der Strasse steht der Laden von «Ed. Honegger Gahlinger Konfektion- & Manufakturwaren». Gleich daneben im Haus Zürcher Strasse 276 befindet sich damals die Schmiede von Wilhelm Koger-Egger. Rechts an der Zürcher Strasse stehen Arbeiterhäuser. Im Hintergrund sind die Türme der alten katholischen und der evangelischen Kirche zu erkennen.

1941 an der eben fertiggestellten Fürstenlandbrücke. Bild: Stadtarchiv OBG SG Sammlung Foto Gross

Das Bild wird natürlich von der eben erst eingeweihten, 1937 bis 1941 gebauten Strassenbrücke dominiert. Vor der Brücke gut zu erkennen ist die Brauerei Stocken (gebaut 1910/11) links neben ihrem Hochkamin. Links neben der Brauerei steht das Restaurant Stocken mit Baujahr 1834. In der Bildmitte ist zudem der Tramwendeplatz Stocken zu erkennen; das letzte St.Galler Tram verkehrte 1957.

Restaurant und Brauerei Stocken in einer Flugaufnahme vom Ende der 1950er- oder Anfang der 1960er-Jahre. Bild: Sammlung

Reto Voneschen

Blick auf die alte und die neue katholische Kirche 1936. Bild: Stadtarchiv OBG SG Sammlung Foto Gross

Die alte Kirche St.Martin um 1900. Bild: Sammlung Reto Voneschen

Aus zwei mach' eins: Das Bild zeigt links die alte katholische Kirche St.Martin (gebaut 1783/84, abgebrochen 1936) und rechts die neue katholische Kirche St. Martin (gebaut 1935/36). Vor dem Abbruch des alten Gotteshauses standen die beiden Kirchen noch kurz Zeit miteinander an der Verzweigung der Zürcher- und Fürstenlandstrasse.

1933 zurück an der Fürstenlandstrasse. Bild: Stadtarchiv OBG SG Sammlung Foto Gross

Bruggen als Wohnquartier: Zu erkennen sind auf diesem Bild die Wohnhäuser an der Fürstenland-, Haggen-, Blumen-, Disteli- und Rittmeyerstrasse; die damalige Haggenstrasse heisst heute Straubenzellerstrasse. Im Hintergrund vor den Hügeln ist der Bahnhof Haggen, eine Lagerhalle der Debrunner & Cie sowie die Mosterei Haggen zu erkennen.

