LC Brühl Handball-Weltmeister zu Besuch beim Bruder in St.Gallen: Daumendrücken in der Berlin Der Däne Lasse Andersson ist einer erfolgreichsten Handballspieler weltweit. Sein Bruder Nicolaj ist Trainer des Frauenrekordmeisters LC Brühl.

Dänemarks Superstar Mikkel Hansen (links) und Lasse Andersson im olympischen Halbfinal 2021 gegen Spanien. Sieger Dänemark Bild: Sergei Grits

Der 28-jährige Lasse Andersson gewann 2021 mit der dänischen Nationalmannschaft den WM-Titel und Silber an den Olympischen Spielen in Tokio. Der Aufbauer aus dem linken Rückraum spielt seit 2020 für die Füchse Berlin in der Bundesliga. Von 2016 bis 2020 lief Lasse Andersson für den FC Barcelona auf, mit dem er zahlreiche Titel gewinnen konnte.

Lasse Andersson (mit Mütze) im Kreis der Brühler Equipe. Rechts von ihm sein Bruder Nicolaj. Bild: PD

Lasse Andersson war bereits im Februar in der Schweiz. Er gastierte mit Berlin in der Gruppenphase der European League bei Pfadi Winterthur. Die Brühler NLA-Equipe nutzte den Event für einen Teamausflug und besuchte das Spiel. Die Idee war eigentlich, dass Lasse Andersson die Brühlerinnen am Mittwoch bei ihrem Gastspiel in Winterthur bei Yellow im Rahmen der NLA-Finalrunde besuchen wollte. Daraus wurde wegen der coronabedingten Absage der Partie nichts. Lasse Andersson liess es sich aber nicht nehmen, dennoch bei den Brühlerinnen vorbeizuschauen.

Daumendrücken in der Berlin

Sein Trainingsbesuch in dieser Woche war eine Überraschung für die Brühler Spielerinnen. Nebst einem lockeren Austausch hatte der hochdekorierte Nationalspieler auch den ein oder anderen handballerischen Tipp für die Brühlerinnen parat. Dem Team seines sechs Jahre älteren Bruders Nicolaj wünscht Lasse Andersson für den weiteren Saisonverlauf viel Erfolg und er versprach, von Berlin aus die Daumen für die anstehenden Titelentscheidungen zu drücken.