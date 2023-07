Laufendes Verfahren Eggersrieter Gemeindepräsident Roger Hochreutener erhält Ausnahmebewilligung von der Wohnsitzpflicht bis zu seinem Rücktritt Der Wohnsitz des Eggersrieter Gemeindepräsidenten Roger Hochreutener ist ungeklärt und Gegenstand eines laufenden Verfahrens. Um den Abschluss von Projekten und die geordnete Übergabe der Geschäfte zu ermöglichen, erteilt das Departement des Innern eine Ausnahmebewilligung von der Wohnsitzpflicht.

Der Eggersrieter Gemeindepräsident Roger Hochreutener. Bild: Urs Bucher

Für Räte von Gemeinden gilt die Wohnsitzpflicht. Das heisst, sie können ihr Amt nur ausüben, wenn sie in der entsprechenden Gemeinde ihren Wohnsitz haben. Aufgrund einer aufsichtsrechtlichen Anzeige hat das Departement des Innern festgestellt, dass in Bezug auf den Wohnsitz des Eggersrieter Gemeindepräsidenten Roger Hochreutener Klärungsbedarf besteht. Das eingeleitete Verfahren zur Feststellung des Wohnsitzes konnte aufgrund des Weiterzugs an das Verwaltungsgericht bislang nicht rechtskräftig abgeschlossen werden.

Bis nach der Bürgerversammlung im Frühling 2024 ersuchte Hochreutener um eine Ausnahmebewilligung, um Projekte abschliessen und seine Geschäfte übergeben zu können. Dabei stellte er auf spätestens Ende April 2024 seinen Rücktritt in Aussicht.

Nun teilt das Department des Innern per Communiqué mit, dem Gesuch entsprochen zu haben. Der Eggersrieter Gemeindepräsident erhält eine Ausnahmebewilligung von der Wohnsitzpflicht bis zu seinem Rücktritt beziehungsweise bis Ende April 2024.

Gerichtsverfahren dauert an

Bei der Beurteilung des Gesuchs wurden verschiedene Aspekte berücksichtigt, heisst es in der Mitteilung weiter. Der momentane Wohnsitz des Gemeindepräsidenten ist ungeklärt. Das laufende Gerichtsverfahren zu dessen Feststellung dürfte noch Monate dauern – bei einem Weiterzug an die nächste Instanz bis über die laufende Amtsdauer hinaus.

Mit der Ausnahmebewilligung bis zum Rücktritt könne sichergestellt werden, dass die laufenden Projekte und Geschäfte geordnet abgeschlossen oder übergeben werden können. Die Frist bis Ende April 2024 ermöglicht es der Gemeinde zudem, auf eine Erneuerungswahl für die verbleibende Amtsdauer von wenigen Monaten zu verzichten. (SK/nat)