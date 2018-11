Die kleinsten Teilnehmer am Gossauer Weihnachtslauf dürfen mit Salomé Kora trainieren In Gossau wird fleissig für den Weihnachtslauf geübt. Sprinterin Salomé Kora gab am Mittwoch wertvolle Tipps. Elena Fasoli

Die Kinder spielen «Fätzli gleit» mit Salomé Kora. (Bild: Elena Fasoli)

Die Teilnehmer, die am Lauftraining für den Gossauer Weihnachtslauf mitmachen, hatten gestern einen speziellen Gast. Sprintathletin Salomé Kora erzählte von ihren Erfahrungen und half beim Training der Kinder der Kategorie Minisprinter, die vier oder fünf Jahre alt sind. Gemeinsam mit drei Läuferinnen vom TSV Fortitudo Gossau spielte die Arneggerin «Fangis» und «Fätzli gleit» mit den Kindern.

Salomé Kora ist die Botschafterin des Weihnachtslaufes. Sie sei zwar selber nicht Ausdauerläuferin, doch trotzdem begeistert, dass Gossau so einen grossen Lauf veranstalte, sagt Kora. «Ich habe schon öfters mit Kindern trainiert, jedoch noch nie mit so jungen Läufern.» Sie fände es super, dass bereits kleine Kinder so bewegungsfreudig seien. Im Training könnten sie sich spielerisch auf den Weihnachtslauf am 1. Dezember vorbereiten.

Während die Minisprinter in der Halle trainieren, laufen die Trainingsgruppen für Kinder ab der ersten Klasse und für Erwachsene draussen, um sich auf den Lauf und alle möglichen Witterungsbedingungen vorzubereiten, wie Trainerin Fiona Ambühl sagt. «In unser Training kann man ohne Anmeldung vorbeikommen», sagt die 15-Jährige. Die Läufer trainieren immer mittwochs und samstags, jeweils 14 bis 15.15 Uhr.