Laternenparken Weil Tiefgaragenplätze leer bleiben: Tübach verdreifacht Gebühren für Nachtparken Neu kostet Nachtparkieren in der ganzen Gemeinde Tübach

150 statt wie bis anhin 50 Franken. Insbesondere an der Aachstrasse haben Mieterinnen und Mieter auf gebührenpflichtige Plätze in Tiefgaragen verzichtet und ihr Fahrzeug dafür «gratis» auf weissen Parkfeldern entlang der Strasse abgestellt.

Die Parkplätze beim Mehrzweckgebäude in Tübach sind zu oft von Laternenparkern belegt, daher werden die Gebühren markant erhöht. Bild: Rudolf Hirtl September 2022)

Die Parkplätze rund um das Mehrzweckgebäude in Tübach sollen in erster Linie von Leuten genutzt werden können, die sich im Gebäude aufhalten, etwa von Vereinsmitgliedern und Besucherinnen und Besuchern von Veranstaltungen. Laut Gemeindepräsident Michel Götte war dies in jüngster Vergangenheit aber nur noch beschränkt möglich, weil Nachtparkerinnen und Nachtparker ihre Autos dort abstellen und die meisten Parkfelder bereits belegt sind.

«Das Problem an der Aachstrasse hat zuletzt markant zugenommen, weil immer mehr Bewohnerinnen und Bewohner der umliegenden Mehrfamilienhäuser die öffentlichen Parkplätze genutzt haben, da diese günstiger sind als Tiefgaragenplätze», sagt Götte. Bei Kontrollen sei festgestellt worden, dass viele Plätze in Tiefgaragen nicht besetzt seien.

Laternengebühr wird in Rechnung gestellt

Der Gemeinderat habe daher beschlossen, das Reglement über Ruhe, Ordnung und Sicherheit in der Gemeinde Tübach anzupassen, da das Problem nur durch Gebühren gelöst werden könne. Nachtparkieren in der ganzen Gemeinde Tübach kostet daher neu 150 statt 50. Parken unter der Laterne ist also nicht mehr attraktiver. Die Anpassung des Reglements unterlag vom 1. Dezember bis 9. Januar dem fakultativen Referendum, das nicht ergriffen wurde, weshalb die Reglementanpassung seit dem

1. Februar in Kraft ist.

Laut Michael Götte werden insbesondere die Mieterinnen und Mieter der Aachstrasse 5/5a/7/7a auf diese Änderung aufmerksam gemacht. Das Reglement gelte aber für das ganze Gemeindegebiet. Wer glaubt, diese sogenannte Laternengebühr «sparen» zu können, wird zur Kasse gebeten. «Es werden Kontrollen durchgeführt und Nachtparkerinnen und -parkern auf öffentlichen Parkplätzen die 150 Franken pro Monat in Rechnung gestellt», sagt Götte, der bei seinem Joggingtouren um fünf Uhr morgens die geparkten Fahrzeuge ebenso im Auge hat, wie Gemeinderatsschreiberin Lea Rutishauser und weitere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Gemeindehauses. Die neuralgischen Punkte im Dorf seien bekannt.

Erweiterte blaue Zone sichert Gebühren

Es gebe nur wenige Fahrzeughalterinnen und Fahrzeughalter, welche die Gebühr für das Nachtparken «freiwillig» zahlen würden, in der Regel müsse die Gemeinde eine Rechnung schicken. Auch in der Nachbargemeinde Goldach gilt für Parkplätze auf öffentlichem Grund eine Gebührenpflicht. Gemäss Reglement kostet die Anwohnerkarte blaue Zone 100 Franken – pro Jahr. Ein Schnäppchen im Vergleich zu Tübach, wo die Jahresgebühr bei 1800 Franken liegt. «Das ist tatsächlich so, wir sind in dieser Hinsicht um einiges günstiger», sagt Goldachs Gemeinderatsschreiber Lukas Länzlinger mit einem Schmunzeln, nachdem er sich zuerst intern erkundigt hat, ob die auf der Website der Gemeinde angegebenen Gebühren stimmen.

Demnach zahlen Laternenparker in Goldach pro Woche fünf und pro Monat zehn Franken. Ob Goldach die Gebühren anpassen wird, kann Länzlinger nicht sagen. Fakt ist, aufgrund der niedrigen Nachtparkgebühren könnte man schon von einem Standortvorteil sprechen. Nicht nur Anwohner, auch Auswärtige bezahlen deutlich weniger als in Tübach. Die Jahreskarte in Zentrumsnähe kostet in Goldach 500 Franken.