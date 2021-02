Volksschule Laptops dürfen Ärmere nicht diskriminieren: In der Berufsschule Rorschach arbeiten Lernende mit eigenen Geräten, in den Volksschulen der Region darf dies nicht vorausgesetzt werden. In Schulen der Region Rorschach dürfen Schüler einen eigenen Laptop benutzen, sie müssen aber nicht. Das könnte sich künftig zumindest in der Oberstufe ändern. Schulpräsidenten mahnen, finanziell schwächere Familien durch «Bring Your Own Device» nicht zu benachteiligen.

Laptops werden erst in oberen Stufen der Volksschule eingesetzt. Bild: Stefan Kaiser

Am Berufs- und Weiterbildungszentrum Rorschach-Rheintal wird ab Sommer flächendeckend BYOD («Bring Your Own Device» – bring dein eigenes Gerät) eingeführt (Ausgabe vom Mittwoch). Wie sieht das bei den Volksschulen der Region Rorschach aus, ab welcher Klasse wird mit PC gearbeitet? «Die Schule Goldach hat schon 2018 ein eigenes Medien- und Informatikkonzept erarbeitet. Ziel ist es, dass die Schülerinnen und Schüler zu mündigen Mitgliedern unserer Gesellschaft heranwachsen, welche die Medien und die Informatik kritisch hinterfragen, aber auch die neuen Technologien kompetent anwenden können», sagt dazu Goldachs neuer Schulpräsident Rolf Deubelbeiss.

Rolf Deubelbeiss, Schulpräsident Goldach. Bild: Stephanie Engeler

Bereits die Kindergärten in Goldach seien mit einzelnen iPads ausgestattet, wobei die Arbeit damit nicht im Vordergrund stehe. Mit zunehmendem Alter der Mädchen und Buben werde mehr mit dem Computer gearbeitet. Ab der 5. Klasse hätten Schülerinnen und Schüler dann gezielt eine Lektion «Medien und Informatik».

Das Medien- und Informatikkonzept der Schule Goldach sieht laut Deubelbeiss eine freiwillige Variante von BYOD vor. Es bestehe die Möglichkeit, dass Schüler unter Verantwortung der Lehrperson eigene Geräte mitnähmen. Wer kein eigenes Gerät nutzen wolle oder könne, für den stünden Schulgeräte zur Verfügung. Damit seien auch die Unentgeltlichkeit des Volksschulunterrichts und die Chancengleichheit gewahrt.

«Während des Lockdowns war es hilfreich, wenn Schülerinnen und Schüler via die Plattform Teams Kontakt mit der Schule halten konnten. Wo keine oder zu wenig Geräte zu Hause zur Verfügung standen, konnte die Schule mit Geräten aushelfen», sagt Deubelbeiss. Die Rechnung 2020 weist bei der Schule für Anschaffungen rund 50000 und für Dienstleistungen Dritter 70000 Franken aus.

Guido Etterlin, Schulpräsident Rorschach. Bild: Urs Bucher

Digitale Medien werden für den Unterricht wichtiger

Auch in der Schule Rorschach kommen iPads bereits ab dem Kindergartenalter zum Einsatz. «Die verwendeten Lernspiele haben auch einen präventiven Ansatz. Bei Kindern, die schon in diesem Alter relativ viel PC- oder Handykonsum haben, wollen wir Gegensteuer geben, indem wir Eltern über die Kinder auf dieses Thema sensibilisieren. Wenn schon Tablet, dann wenigstens etwas Sinnvolles damit tun», sagt Schulpräsident Guido Etterlin. Auf eine Pflicht, einen eigenen PC mitzubringen, könne in der Volksschule nicht bestanden werden.

Bezüglich Fernunterricht stehen heute laut Etterlin in 90 Prozent der Haushalte Computer zur Verfügung. Wo dies nicht der Fall sei, helfe die Schule Rorschach aus. Im aktuellen Budget hat die Schule Rorschach 600000 Franken für Informatik vorgesehen, wobei im Fünfjahresturnus neue Geräte angeschafft werden. Digitale Medien werden für den Unterricht immer wichtiger, sagt auch Guido Etterlin. Im Zuge des Lehrplans 21 würde insbesondere ab der 5. Klasse der Umgang mit Computer oder Tablets forciert.

«Die Schule Thal verzichtet auf den allgemeinen Einsatz von BYOD. Zeitlich begrenzter Gebrauch von privaten Geräten kann durch die Lehrperson erlaubt werden. Das Vorhandensein eines privaten Gerätes darf allerdings nicht Bedingung für die Teilnahme am Unterricht oder für die Zusammenarbeit im Schulteam sein», sagt Schulratspräsidentin Miriam Salvisberg. Die Tendenz, dass Schülerinnen, Schüler und Lehrpersonen private Geräte fürs Lernen und Arbeiten nutzen wollten, sei jedoch deutlich erkennbar.

Miriam Salvisberg, Schulratspräsidentin Thal. Bild: Jolanda Riedener

Auch die Schule Thal setze auf die Vorteile von mobilen Arbeitsgeräten, da diese flexibel an unterschiedlichen Orten einsetzbar seien. Innerhalb des Schulareals könne damit auf die Ressourcen und den Internetanschluss der Schule zugegriffen werden. «Im Kindergarten wird im Unterricht vorwiegend mit Tablets gearbeitet. Auf den anderen Schulstufen werden Tablets ergänzend zu Laptops eingesetzt. Bei der Wahl der Peripheriegeräte wird darauf geachtet, dass sie den qualitativen Anforderungen für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen genügen», so Miriam Salvisberg. Im Lockdown vom vergangenen Frühling habe die Schule 40 Geräte für den Fernunterricht abgegeben. In Thal wird mit jährlichen Informatikkosten von 230000 bis 300000 Franken gerechnet.

Wirtschaftlich Schwächere nicht diskriminieren

Andreas Favazzo,Schulpräsident Tübach. Bild: Jolanda Riedener

In der Schule Tübach werde «Bring Your Own Device» nicht angewandt, da dies finanziell schwächere Familien benachteiligen würde. Auf dieser Schulstufe sei es wichtig, dass alle Schülerinnen und Schüler auf gleichwertige Schulmittel zurückgreifen könnten, sagt Schulpräsident Andy Favazzo. Ob in Zukunft auf der Stufe 5./6. Klasse andere Strategien sinnvoll seien, werde in der Überarbeitung des Medienkonzeptes geprüft. «Lehrmittel in Mathematik, Deutsch, Französisch und Englisch werden in Kombination – Druck und Online-Plattform – angeboten oder sind im Aufbau. Schülerinnen und Schüler müssen somit zu Hause Zugang zu einem Computer mit Internet haben. Ansonsten müssen sie in Randzeiten mit den Schulgeräten arbeiten. Von dieser Möglichkeit macht momentan aber niemand Gebrauch.» Die Kommunikation, vor allem im Krankheitsfall, erfolge vermehrt über Teams. Künftig würden jedoch auch mehr Aufträge im normalen Schulalltag über Teams erteilt. In den vergangenen drei Jahren hat Tübach rund 45000 Franken in den Ausbau der Hardware investiert, zusätzlich gegen 5000 Franken in das Outsourcing von IT-Aufgaben.

Markus Fässler, Schulpräsident Rorschacherberg. Bild: PD

«Grundsätzlich stehen die Tablets allen Schülern zur Verfügung und werden auch von allen Klassen eingesetzt. Die Lernziele sind im Lehrplan definiert», sagt Markus Fässler, Schulpräsident in Rorschacherberg. Mehrere Klassensätze von Tablets und in der Oberstufe zusätzlich ein gut ausgestatteter Informatikraum stünden Schülerinnen und Schülern zur Verfügung. Auch Markus Fässler betont, dass BYOD wirtschaftlich schwächere Schülerinnen und Schüler diskriminiere und deshalb nicht gefordert werde. «In naher Zukunft werden wohl ab einer gewissen Schulstufe alle Schülerinnen und Schüler mit einem persönlichen Tablet ausgestattet, das sie dann auch mit nach Hause nehmen können. Digitale Medien werden heute so selbstverständlich genutzt wie Hefte und Bücher.» Für Informatik und Wartung würden zirka 300000 Franken pro Jahr ausgegeben.