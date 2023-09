HÄGGENSCHWIL Oldtimer-Traktoren, Feuerwehrautos und historisches Handwerk zum Anfassen: Landwirtschaftsmuseum Ruggisberg öffnet seine Türen Am Sonntag lädt das Landwirtschaftsmuseum Ruggisberg in Häggenschwil zum Tag der offenen Tür. Besucherinnen und Besucher können dabei nicht nur sehen, wie die eigenen Vorfahren lebten und wirtschafteten, sondern sich in verschiedenen Workshops auch ganz praktisch in den traditionellen Handwerkstechniken üben.

Gabriela Moser vom Landwirtschaftsmuseum Ruggisberg demonstriert eine Maschine der historischen Getreideverarbeitung. Bild: Trudy Krieg / zvg

«Es ist uns wichtig, dass das Wissen über die Lebensweise früherer Generationen nicht verloren geht», sagt Gabriela Moser, Leiterin des Häggenschwiler Landwirtschaftsmuseums. Heute schwinde dieses Wissen bei den Jungen stark. Daher wende sich das Museum mit dem Tag der offenen Tür vom kommenden Sonntag gerade an die junge und jüngste Generation.

Für alle von Interesse versprechen die Live-Demonstrationen historischer Handwerkstechniken – so der Weberei, der Stickerei oder des Korbflechtens – zu werden. Unter Anleitung fachkundiger Experten können Interessierte hier auch selbst Hand anlegen und so quasi am eigenen Leib erfahren, wie sich der Alltag einer Häggenschwiler Bäuerin vor 200 Jahren angefühlt haben mag. Eine traditionelle Manufaktur aus der Region demonstriert, wie man mit Leinsamen nach Ururgrossmutters Methode Heilpräparate herstellt – und ermöglicht den Jüngsten, auch gleich eine selbst gebastelte Kostprobe mit nach Hause zu nehmen.

Schädlingsbekämpfung vor 200 Jahren

Tatsächlich sind die Türen des Museums nicht ganzjährig offen: Freien öffentlichen Zutritt gibt es sonst nicht, Einzelpersonen und Gruppen können sich jedoch bei der Museumsleitung für eine Führung oder eine selbstständige Besichtigung anmelden. Landwirtschaftliche und handwerkliche Geräte der letzten Jahrhunderte gibt es im Museum, historische Webstühle etwa, oder mannigfaltige Geräte der Milchwirtschaft zu Gotthelfs Zeiten. Der Clou: All diese Gegenstände stammen tatsächlich aus der näheren Region.

Besonders stolz ist Moser auf einen Neuerwerb des Museums: Eine historische Maikäferspritze. Was das sei, wüssten wohl die meisten nicht, lacht sie und erklärt: Im 19. Jahrhundert habe in der Schweiz eine Maikäferplage gewütet, der grosse Waldflächen zum Opfer fielen. Die Maikäferspritzen sind ein Relikt davon, eine frühe Form der Schädlingsbekämpfung. Mithilfe der Spritzen wurden Bäume mit starken Pestiziden besprüht, um die Käfer von weiteren Beschädigungen abzuhalten. Die Strategie ging auf – und man konnte einen grossen Teil der Wälder retten.

Respekt für Natur und Vorfahren vermitteln

Mit Geschichten wie diesen möchte das Museum einen Beitrag dazu leisten, die junge Generation für einen respektvollen Umgang mit der Umwelt zu sensibilisieren. Die Bedeutung der Natur und ihrer Ressourcen sei den Vorfahren noch direkter einsichtlich gewesen – ein besseres Verständnis für das Leben in früheren Zeiten gehe so Hand in Hand mit mehr Respekt für die Umwelt, meint Moser. Um Respekt und Verantwortung geht es auch beim Beitrag der Häggenschwiler Feuerwehr zum Tag der offenen Tür. Zusammen mit Kindern aus der Umgebung stellten die Feuerwehrleute ein actionreiches Showprogramm zusammen, an dem Jung und Alt erkennen sollen, wie man sich im Brandfall verhalten sollte. Passend dazu werden dann auch die historischen Feuerwehrautos aufgefahren, ebenso wie eine Reihe von Oldtimer-Traktoren aus der Umgebung.