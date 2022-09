Landwirtschaft «Es ist ein Dorffest für alle»: Die Viehschau-Saison in der Region St.Gallen startet schon bald – in Mörschwil gibt's ein Jubiläumskalb zu gewinnen Kühe bestaunen ist dieses Jahr wieder ohne Coronaeinschränkungen möglich: Bald finden in der Region St.Gallen die Viehschauen statt. Den Anfang machen Mörschwil, Gossau und Häggenschwil am 17. September. In Mörschwil ist der Anlass dieses Jahr speziell.

Am 17. September stehen in Mörschwil wieder Kühe im Mittelpunkt. Bild: Michel Canonica (19. September 2020)

Die Vorfreude auf den Anlass ist gross bei Heini Stricker, auch wenn er deswegen gerade viel Arbeit hat: Der Landwirt und Gemeinderat ist OK-Präsident der Mörschwiler Viehschau, die in knapp zwei Wochen stattfindet. Es wird eine spezielle sein, denn der Viehzuchtverein wird 125 Jahre alt – und dieses Jubiläum soll am 17. September gefeiert werden. Am Vormittag werden alle Bauern mit geschmückten Kühen durchs Dorf zum Schauplatz Paradies ziehen. Es ist eine Attraktion, die man letztmals beim 100-Jahr-Jubiläum erleben konnte. Stricker sagt:

«Das mag im Oberland teilweise noch Tradition sein. Bei uns ist die Auffuhr mit geschmückten Kühen ein spezielles Ereignis.»

Speziell in diesem Jubiläumsjahr ist zudem die Kinderschau, an dem Kinder mit ihren Kälbern einen grossen Auftritt haben werden, und das Jubiläumskalb, das an einer Verlosung gewonnen werden kann. Wie immer wird eine «Miss Mörschwil» – also die schönste Kuh – gekürt. Diesmal erhält der Gewinner aber nicht den Wanderpreis, sondern kann die Glocke behalten. Zehn Mörschwiler Bauernbetriebe werden an der Viehschau rund 250 Kühe aufführen.

OK-Präsident Heini Stricker auf seinem Hof in Mörschwil. Bild: Johannes Wey

Ein Fest für die ganze Bevölkerung

Die Viehschau sei aber nicht nur ein Anlass für Landwirte, sondern für die ganze Bevölkerung, betont Stricker. «Es ist ein Dorffest für alle.» Die Bauern schätzten es, dass sie an diesem Tag mit den Menschen in Kontakt kommen können. Es sei eine Chance, um der Bevölkerung die Landwirtschaft näherzubringen. Und dabei vielleicht das eine oder andere Vorurteil aus der Welt zu schaffen und die Dinge «ins rechte Licht» zu rücken, wie Stricker sagt. Für die Kinder gibt es wie immer eine Strohburg und einen Streichelzoo. «Wir wollen ihnen etwas bieten.»

Für ihn als Landwirt sei der Reiz der Viehschau, dass er seine Kühe mit den Tieren anderer Landwirte vergleichen könne: «Sonst sehe ich ja meistens nur meine eigenen Kühe.» Es sei auch ein gewisser Stolz dabei, wenn man seine Tiere präsentieren könne – und dabei merke, dass man mit der Zuchtarbeit auf dem richtigen Weg ist. Es geht aber nicht nur darum, welche Kuh die schönste ist, betont Stricker. So wird es an der Viehschau unter anderem einen Preis für die höchste Lebensleistung geben.

«Wir wollen auch wirtschaftliche Faktoren berücksichtigen, denn wir Landwirte müssen 365 Tage im Jahr von der Leistung der Tiere leben können.»

Viehschauen in der ganzen Region

Stricker freut sich, dass die Viehschau dieses Jahr wieder ohne jegliche Coronaeinschränkungen durchgeführt werden kann. Das war 2020 und 2021 anders – auch wenn Mörschwil in beiden Jahren zu den wenigen Gemeinden gehörte, die trotz allem am Anlass festhielten. «Wir sind alle sehr motiviert», sagt der OK-Präsident. Die Auffuhr in Mörschwil beginnt am 17. September um 8.15 Uhr, der Beginn der Schau ist um 9.30 Uhr.

An diesem Tag werden nicht nur in Mörschwil Kühe präsentiert, sondern auch in Gossau beim Schützenhaus Niederdorf und auf der Rietwies in Häggenschwil. Mit diesen drei Anlässen beginnt die Viehschau-Saison in der Region St.Gallen. In Eggersriet und Muolen kommt es am 24. September zum grossen Kuh-Fest. In Waldkirch findet die Viehschau am 1. Oktober statt. Andwil macht am 5. Oktober den Abschluss.