Landung im St.Galler Naturmuseum: Weshalb neben Dinosauriern plötzlich Weltraum-Raketen stehen

Die Jubiläumsintervention «50 Jahre bemannte Mondlandung» wird heute Freitag, 19 Uhr, eröffnet. Nach einem Grusswort durch Museumsdirektor Toni Bürgin führt Men J. Schmidt in die Ausstellung ein. Anschliessend referiert Jürg Meister zum Sonnenwindsegel, dem Schweizer Beitrag zur Apollo-Mission. Der Physiker hat das Sonnensegel seinerzeit mitentwickelt.

Am 23. Juni, 7. Juli, 21. Juli und 4. August, jeweils von 10 bis 11 Uhr, führt Men J. Schmidt durch die Ausstellung und am 26. Juni referiert er zu «Mercury und Gemini: die Vorgeschichte». Am 3. Juli hält Buchautor Eugen Reichl einen Vortrag zum sowjetischen Mondlande-Programm. Zum Apollo-Programm spricht am 17. Juli Bruno L. Stanek. Der Rorschacher kommentierte vor 50 Jahren den Flug zum Mond für das Schweizer Fernsehen. Der letzte Vortrag will die Frage «Was hat uns die Mondlandung gebracht?» beantworten. Dazu referiert am 7. August Rudolf Meiner, der ehemalige Leiter des Columbus-Programms. Die Referate beginnen jeweils um 19 Uhr. Die Ausstellung endet am 11. August. (mha)

Hinweis:

www.naturmuseumsg.ch