Ladenöffnungszeiten Nein zur Initiative «Kein Sonntagsverkauf in der Stadt St.Gallen» – mit der gleichzeitigen Ablehnung des Gegenvorschlags bleibt alles wie heute Die Stimmberechtigten haben die Initiative «Kein Sonntagsverkauf in der Stadt St.Gallen» von linken Parteien, Gewerkschaften und christlichen Organisationen abgelehnt. Sie lehnten auch den Gegenvorschlag des Stadtparlaments ab. Das heisst, die Ladenöffnungszeiten bleiben wie sie heute sind.

Das Einkaufen am Samstag bis 18 Uhr bleibt möglich in der St.Galler Innenstadt. Bild: Benjamin Manser

Im Juni 2020 hat der St.Galler Stadtrat die Ladenöffnungszeiten erweitert. Nicht in der ganzen Stadt, lediglich in einem sogenannten Tourismusperimeter, der von der St.-Leonhard-Brücke bis zum Singenberg reicht. Hier gelten seither folgende Ladenöffnungszeiten: Montag bis Samstag von 6 bis 20 Uhr, am Sonntag von 10 bis 17 Uhr. Allerdings muss für offene Läden am Sonntag eine Bewilligung des Staatssekretariats für Wirtschaft (Seco) respektive des Kantons eingeholt werden.

Linke Parteien, allen voran die SP, Gewerkschaften und christliche Organisationen lancierten darauf die Initiative «Kein Sonntagsverkauf in der Stadt St.Gallen». Die Unterschriften kamen im Nu zusammen. Das Stadtparlament lehnte die Initiative auf Antrag des Stadtrats ab, stimmte aber einem Gegenvorschlag zu. Demnach dürfen die Geschäfte Montag bis Freitag von 6 bis 20 Uhr und am Samstag von 6 bis 18 Uhr geöffnet sein. Am Sonntag müssen die Läden auch in der Innenstadt geschlossen bleiben.

Mit der Ablehnung des Gegenvorschlags ändert sich gar nichts. Seit der Liberalisierung der Ladenöffnungszeiten wurde nicht ein Gesuch für die Durchführung eines Sonntagsverkaufs eingereicht; der Sonntagsverkauf existiert nicht. Die allermeisten Geschäfte in der Innenstadt, selbst die Grossverteiler, schliessen unter der Woche um 19 Uhr oder früher. Für den Gegenvorschlag hatten sich bürgerliche Parteien, das Gewerbe und die Wirtschaft sowie die Detailhändler ins Zeug gelegt.

Die Initiative wurde mit 10’447 zu 7549 Stimmen abgelehnt, der Gegenvorschlag mit 10’243 zu 6896 Stimmen. Die Stimmbeteiligung betrug 43 Prozent.