Kunstwerke der Natur an den Mineralien- und Fossilientagen in der Sporthalle Kreuzbleiche Im Licht glitzernde Mineralien faszinieren Menschen seit Jahrtausenden. So auch die Besucher der 47. Mineralien- und Fossilientage an diesem Wochenende Jonas Manser

Die Mineralien- und Fossilientage in der Sporthalle Kreuzbleiche in Gallen im vergangenen Jahr. (Bild: Benjamin Manser, 18. März 2017)

Mehrere Millionen Jahre schlummerten sie im Innern des Berges. Wuchsen in Klüften, Hohlräumen im Gestein, zu Kristallen heran. Die im Sonnenlicht strahlenden Fundstücke können je nach Grösse Millionen von Franken wert sein.

Nicht verwunderlich, dass es auch professionelle Strahler – Kristall- und Mineraliensucher – gibt, die mit der kristallenen Ausbeute ihren Lebensunterhalt verdienen. Eine Faszination mit langer Tradition: Bereits seit der Römerzeit sind Menschen in den Bergen unterwegs, um die glitzernden Naturschönheiten ausfindig zu machen. An diesem Wochenende finden in der Sporthalle Kreuzbleiche die 47. Mineralien- und Fossilientage St.Gallen statt.

72 Aussteller präsentieren ihre in der Schweiz gefundenen Schätze oder Eigenkreationen. «Wir hatten noch nie so viele Aussteller, es ist der bis anhin grösste Anlass. Jeder Meter der Halle ist besetzt», sagt Peter Heer vom OK der Mineralien- und Fossilientage.

Sonderschau über ein UNESCO-Weltnaturerbe

Dementsprechend vielfältig fallen die Stände aus. Verarbeitet oder natürlich belassen: Strahler, Händler, Sammler und Schleifer bieten Kristalle, Fossilien sowie Edelsteine an. Zudem geht es in der Sonderschau «Mineralien der Tektonikarena Sardona» nicht nur um die Mineralien, sondern ebenso um geologische Abläufe, die sich in den Alpen während Jahrmillionen ereigneten.

Die «Glarner Hauptüberschiebung» im Kantonsdreieck Glarus-St.Gallen-Graubünden zählt zu den berühmtesten Geotopen der Schweiz und ist ein Unesco-Weltnaturerbe. Wer selbst Hand anlegen möchte, kann sich am Anlass im Speckstein-Schnitzen oder im Goldwaschen versuchen.

Besonders freut sich Peter Heer auf die aktiven Hobby- wie auch Profi-Strahler. Sie würden ihre Funde in unbearbeitetem Zustand – in ihrer Naturform – präsentieren. «Für mich sind diese natürlichen Kristalle vergleichbar mit Kunstwerken», sagt Heer.