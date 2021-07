Kunstwerke Bunte Postkarten, 3D-Keramik und bedruckte Socken: Am Samstag soll in Rorschach der erste Kunstmarkt von «Support your local artist» stattfinden Im März 2020 hat das St.Galler Künstlerkollektiv Haus zur Ameise die Onlineplattform «Support your local artist» ins Leben gerufen. Auf dieser können Illustratorinnen und Grafiker, Zeichnerinnen und Fotografen ihre Werke präsentieren und verkaufen. Nun soll am 17. Juli auch erstmals ein Kunstmarkt am Rorschacher Hafen stattfinden – wenn denn das Wetter mitspielt.

Das «Zeltwerk» direkt am Rorschacher Hafen. Hier soll er erste Kunstmarkt von «Support your local artist» stattfinden. PD

Die Coronapandemie traf und trifft immer noch viele Künstlerinnen und Künstler hart. Das St.Galler Künstlerkollektiv Haus zur Ameise hatte gleich im ersten Lockdown im März 2020 schnell auf die Krise reagiert und rief «Support your local artist» ins Leben. Dabei handelt es sich um eine Onlineplattform, auf der lokale Künstlerinnen und Künstler sich und ihre Werke präsentieren können. Es gibt zudem einen Onlineshop, in welchem die verschiedenen Produkte zu kaufen sind. Über 100 Schweizer Kunstschaffende sind derzeit auf der Plattform zu finden. Es gibt unter anderem Poster, Kunstdrucke, Kleider, Bücher, Comics und Leinwände.

Ziel der Plattform: In einer Zeit, in der die Aufträge wegbrechen, sollen Kunstschaffende in den Bereichen Illustration, Grafik, Fotografie und Design eine andere Möglichkeit haben, ihre Produkte an die Frau und an den Mann zu bringen. Nun wagt das Kollektiv etwas Neues: Am Samstag wollen sie den ersten Kunstmarkt durchführen. Und zwar auf dem Kabisplatz am Rorschacher Hafen, direkt neben dem «Zeltwerk».

Zusammenarbeit mit dem «Zeltwerk»

Samuel Ackermann vom Künstlerkollektiv Haus zur Ameise. PD

Die Idee für einen Kunstmarkt entstand, als die Verantwortlichen vom «Zeltwerk» auf das Künstlerkollektiv zugegangen waren. Beim «Zeltwerk» handelt es sich um ein Projekt von Michèle Müller und Kim Boppart. Die beiden führen während des Sommers direkt am Rorschacher Hafen eine Gastronomie und organisieren dort auch Veranstaltungen.

«Wir kennen uns alle gut und sie haben uns gefragt, ob wir nebst unserem Onlineshop nicht Lust hätten, etwas bei ihnen zu veranstalten», sagt Samuel Ackermann vom Künstlerkollektiv Haus zur Ameise. Daraufhin sei die Idee gereift, einen Kunstmarkt mit verschiedenen Künstlerinnen und Künstlern zu organisieren. Dafür habe man alle Kunstschaffenden, die im Onlineshop von «Support your local artist» zu finden sind, angefragt.

Handgemachte Kunstwerke kaufen

20 Künstlerinnen und Künstler aus der ganzen Schweiz werden am Samstag nun von 11 bis 17 Uhr auf dem Kabisplatz vor Ort sein. Da ist unter anderem die Grafikerin Talinolou aus Zürich, die sich auf Linolschnitte spezialisiert hat, oder Giulia Martinelli, eine Illustratorin und Animatorin aus Zürich. Oder das Basler Atelier Takelwerk, bestehend aus Si-yü Steuber und Susanna Filep. Sie bemalen Teller und Krüge, illustrieren Poster und Postkarten sowie Pins und Badges.

Zu kaufen gibt es am Markt laut Samuel Ackermann kleinere, selbstgemachte Produkte, beispielsweise Plakate, Postkarten oder bedruckte Socken.

Live Painting, Siebdruck und Kindermalen

Es gibt aber auch mehrere Workshops, an denen die Besucherinnen und Besuchern den Künstlern über die Schulter blicken und etwas lernen können. Sie können beispielsweise zusehen, wie der St.Galler Künstler Olaf Egner 3D gedruckte Keramik herstellt oder den St.Galler Künstler Drü Egg – ebenfalls Teil des Hauses zur Ameise – beim «Live Painting» beobachten. Der Künstler, der mit richtigem Namen Dominik Rüegg heisst, schaffte es kürzlich in die lokalen Schlagzeilen, weil er eine Hausfassade an der Oberstrasse in St.Gallen mit einem XXL-Gemälde verschönerte.

Ebenfalls vor Ort sein wird der Printclub Bodensee, der die Technik des Siebdrucks veranschaulicht und die Künstlerin Carmen Saguer aus Liechtenstein, die Postkarten malt. Laut Samuel Ackermann können die Besucherinnen und Besucher dort zwischen verschiedenen Mustern auswählen oder auch eigene Ideen für die Karten einfliessen lassen. Yasmin König bietet zudem ein Kindermalen an.

Das Wetter muss noch mitspielen

Der Kunstmarkt in Rorschach sei ein Versuch, sagt Samuel Ackermann. «Wir wollen es einfach einmal ausprobieren und schauen, wie der Markt ankommt und ob dieser funktioniert.» Je nachdem würde man dann gerne weitere solche Kunstmärkte durchführen, vielleicht in St.Gallen auf dem Areal Bach. Zuerst muss nun aber der Markt in Rorschach stattfinden können – denn dieser wird nur bei mehrheitlich trockenem Wetter durchführt.

«Wenn es regnet, ist der Anlass kaum durchführbar. Ich denke auch nicht, dass die Leute kommen würden.»

Derzeit sehe die Prognose für Samstag gut aus, sagt Ackermann. «Das kann ja aber leider immer schnell ändern. Wir hoffen nun auf besseres Wetter.» Ob der Kunstmarkt stattfindet oder nicht, entscheiden die Organisatoren voraussichtlich am Donnerstagnachmittag.