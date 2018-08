Kunsthandwerk und Kurioses auf dem St.Galler Gallusplatz

Schmuck aus Kupferdraht und Edelsteinen, Röcke, Taschen, Schmuck, Schlüsselanhänger, Federschmuck, Babykleider, Seifen, Hornbrillen und vieles mehr wird am Samstag am diesjährigen Markt für Kunsthandwerk und Kuriositäten in St.Gallen angeboten. Geöffnet sind die rund 50 Stände von 9 bis 17 Uhr.