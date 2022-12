Kunsthandwerk Hornerin hat das Quilten zur Leidenschaft gemacht: Jetzt würdigt ihre Wohngemeinde ihr Schaffen Chris Lauchenauer aus Horn stellt ihre Quilts aus, die in drei Jahrzehnten entstanden sind. Bis Anfang Jahr ist die Ausstellung geöffnet.

Chris Lauchenauer vor ihrem Lieblingsquilt. Ihre Jacke besteht aus gequilteten Seidenkrawatten. Bild: Ralph Ribi

Dass Christina, «Chris», Lauchenauer am Sonntag 90 Jahre alt wird, vermutet niemand, der die lebhafte Künstlerin im evangelischen Kirchgemeindehaus Horn trifft. Voller Energie läuft sie durch die Ausstellungsräume und erzählt anschaulich die Geschichten hinter ihren Exponaten.

Seit über 30 Jahren widmet sich Lauchenauer dem Quilten. Der Begriff Quilt ist von dem lateinischen «Culcita» abgeleitet und bedeutet «vollgestopfter Sack». In anderen Worten: Ein Quilt ist eine Steppdecke, bestehend aus drei Schichten, Oberteil, wärmendes Futter als Zwischenlage, Unterseite. In drei Jahrzehnten hat Lauchenauer über 100 Quilts erschaffen, jeder ein handgemachtes Unikat.

Anlässlich ihres bevorstehenden Geburtstages würdigt die Gemeinde Horn die Künstlerin mit einer Ausstellung im Kirchgemeindehaus. Bis am 1. Januar ist die Ausstellung geöffnet.

Auf Hochzeitsreise das Quilten entdeckt

Chris Lauchenauer ist Ende der 1970er-Jahre in Amerika auf Hochzeitsreise. In einem Museum stösst sie auf einen Quilt, der sie fasziniert. Das ungewöhnliche Motiv: ein elfstrahliger Stern. «Ich mag Dinge, die aus dem Rahmen fallen», sagt die Künstlerin. Sie beginnt alte Quilts zu sammeln, informiert sich anhand von Fachliteratur über Geschichte und Stilformen des Quiltens.

Schnell wird ihr Hobby, das Stricken, durch das Quilten abgelöst. Sie quiltet bei jeder Gelegenheit, sei es für zwölf Stunden oder nur für fünf Minuten. Sogar in die Ferien nimmt sie ihre Quiltarbeiten mit, um daran weiterzuarbeiten. Früher, erzählt Chris Lauchenauer, habe sie am liebsten im Wintergarten ihres Hauses in Horn gequiltet, wegen des Lichtes von allen Seiten, sagt sie. Heute, nach dem Hausverkauf, quiltet die Künstlerin in der Stube.

Selbst Servietten und Krawatten werden verwertet

Der Blickfang der Quiltoberseite sind die kleinen, zusammengenähten Stoffquadrate und Dreiecke. Chris Lauchenauer liebt alte Stoffe. Leinen- und Baumwollstoffe, Damast, Seide oder Ramie, die stärkste Faser der Welt aus Japan. Indonesisches und thailändisches Gewebe, selbst Damast-Servietten, Krawatten, Kimonos, Ballröcke, Schürzen- und Kleiderstoffe werden verarbeitet und sind hochgeschätzt.

Junge Frauen in Amerika wurden im 19. Jahrhundert angehalten, mit dem Nähen einer Quiltoberseite als Aussteuer zu beginnen. Klappte es nicht mit dem «Mr. Right», blieb die Aussteuertruhe unangetastet und gelangte Jahre später in den Handel. Eine Goldgrube für die Geschäfte. Eine weitere Quelle sind die Textilkongresse. Chris Lauchenauer sagt: «Wo ein Quilt-Meeting stattfindet, sind die Stoffhändler nicht weit.»

«Ein Quilt entwickelt sich während des Nähens und hat ein Eigenleben.» Ihre Kunstwerke würden ihre aktuelle Lebenssituation widerspiegeln. Das akribische Nähen und Quilten, das sie strikt von Hand ausführt, empfindet Lauchenauer als sehr meditativ.

«Eine Decke wärmt den Körper, ein Quilt auch die Seele»

Die aktuelle Ausstellung trägt den Namen «Erster Schnee in Kyoto», gleich wie ein Quilt der Künstlerin, den sie aus bis zu 150 Jahre alten Kimonostoffen genäht hat. Ihre ersten Ausstellungen richtete Lauchenauer in den 1980er-Jahren in der Ostschweiz aus. Es folgten Ausstellungen in Deutschland, Frankreich und Dänemark.

Der Ritterschlag erfolgte aus Amerika mit der Einladung zum weltgrössten Quilt-Kongress in Housten. Lauchenauer schätzt, dass sie sieben Mal nach Housten eingeladen worden ist. «Jetzt reise ich nicht mehr, ich muss meine Kräfte einteilen.» Was wünscht sich die Künstlerin für die Zukunft? «Im Kopf unbedingt fit zu bleiben und den angefangenen Quilt meiner Freundin fertig zu quilten.»