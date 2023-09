Kunstausstellung Cowboys, Pilze und Feen: Am Donnerstagabend eröffnet die Junge Kunst im Flon Vom 7. bis 9. September stellen jugendliche Kunstschaffende ihre Werke im Jugendkulturraum Flon aus. Die gezeigten Kunstwerke sind vielfältig.

Die Vorbereitungen für die Vernissage der Jungen Kunst laufen seit Sonntag. Bild: Nina Zulian

Entspannte Rapmusik schallt durch den Jugendkulturraum Flon. Ab und zu werden die Klänge von einem Hämmern durchbrochen. An manchen Wänden hängen bereits Bilder, an anderen lehnen sie noch provisorisch. Stellwände und Vorhänge machen den Raum verwinkelter, sodass Nischen entstehen.

Seit rund vier Tagen laufen die Vorbereitungen für die 18. Junge Kunst im Flon, an der junge Kunstschaffende ihre Werke präsentieren und erste Ausstellungserfahrungen sammeln können. Bis zur Vernissage am Donnerstagabend um 18 Uhr gibt es für die elf Künstlerinnen und Künstler aus St.Gallen noch ein paar Dinge zu tun.

Flon soll an eine Bar erinnern

Ein Gang durch die halb fertige Ausstellung zeigt, wie unterschiedlich die Stile der jungen Kunstschaffenden sind. Manche Bilder sind düster und verschmelzen fast mit dem Schwarz der Wände. Andere sind so farbenfroh, dass sie einem schon fast entgegenleuchten. Auch die verwendeten Techniken unterscheiden sich: Es werden unter anderem Zeichnungen, Malereien, Digital Art und Siebdrucke ausgestellt.

Bei der Gestaltung des Ausstellungsraums können die jungen Künstlerinnen und Künstler ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Da ihre Kunststile so unterschiedlich sind, lassen sie sich nicht in einem allgemeinen Motto unterbringen. Sie haben sich aber darauf geeinigt, dass der Raum wie eine Bar wirken soll. Diese lässt sich auch schon durch die aufgestellten Bartische erahnen.

Drei Tage lang stellen die elf jungen Künstlerinnen und Künstler ihre Werke aus. Die Ausstellung endet am Samstag mit der Teilnahme an der Museumsnacht. «Wir wollen den jugendlichen Kunstschaffenden durch die Junge Kunst mehr Reichweite bieten. An der Museumsnacht können sie hoffentlich ein noch breiteres Publikum ansprechen», sagt Adrian Kolb, Mitarbeiter der offenen Jugendarbeit St.Gallen und Leiter des Flon.

Wer sich die Ausstellung unabhängig von der Museumsnacht anschauen will, hat am Donnerstag von 18 bis 22 Uhr und am Freitag von 19 bis 22 Uhr Gelegenheit dazu. An diesen Tagen ist der Eintritt frei. Am Samstag ist die Ausstellung bei den 24 Franken Ticketpreis für die Museumsnacht inbegriffen.

Cowboys und Pilze hängen an der Wand

Der Bereich, in dem Magalie Tobler ihre Kunst ausstellt, sieht schon fast fertig eingerichtet aus. Ihre Bilder sind bunt und die Pilze, Feen und tanzenden Frauen auf ihnen lassen sie verträumt wirken. Tobler stellt dieses Jahr schon zum zweiten Mal an der Jungen Kunst aus. Dazu inspiriert hat sie das positive Feedback ihrer Familienmitglieder, als sie ihnen Bilder zu Weihnachten schenkte. «Da habe ich gemerkt, dass mir das Malen schon sehr viel Spass macht und ich meine Bilder gerne mal ausstellen möchte», sagt die Kindergärtnerin.

Malena Widmer stellt dieses Jahr zum ersten Mal an der Jungen Kunst aus. Sie ist gerade dabei, ihre Bilder aufzuhängen. Ihr grösstes Bild sticht gleich ins Auge: ein Cowboy, der auf einem Pferd in der Abendsonne am Horizont entlang reitet. Um das Bild mit dem Cowboy hängen Malereien und Zeichnungen in verschiedenen Formaten und Grössen. Die junge Künstlerin blickt der Ausstellung mit Vorfreude entgegen. «Ich werde versuchen, zu den Ausstellungszeiten jeweils hier zu sein, und freue mich darauf, mit anderen über Kunst zu sprechen», sagt sie.