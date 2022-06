Bignik «Wir nehmen ‹Textilstadt› wörtlich»: Wie die Riklin-Zwillinge am Sonntag ihre Tücher in St.Gallen auslegen – und was hinter der Kunstaktion steckt Am Sonntag wird in der St.Galler Altstadt ein überdimensionales rot-weiss kariertes Picknicktuch ausgelegt. Bereits seit zehn Jahren führen die Künstler Frank und Patrik Riklin Bignik in der ganzen Ostschweiz durch.

Die Riklin-Zwillinge sammelten im Mai Tücher für Bignik. Bild: Sandro Büchler

Bignik feiert seinen 10. Geburtstag. Die Tücher werden das erste Mal in St.Gallen ausgelegt. Wieso erst jetzt?

Frank Riklin: Wir haben mit der Regio Appenzell AR-St.Gallen-Bodensee entschieden, dass eine städtische «Bignik»-Tuchauslegung in Verbindung mit einer Ausstellung im Textilmuseum interessant wäre. Wir wollten auch erst dann in eine Stadt gehen, wenn das Tuch eine gewisse Grösse erreicht hat. Jetzt sind wir bereit. Am Sonntag nehmen wir die «Textilstadt» wörtlich.

Wer und was macht das Projekt so erfolgreich?

Der entscheidende Faktor ist die Bignik-Vision «Pro Einwohnerin und Einwohner ein Tuch». Diese Vision verfolgen wir kontinuierlich und hartnäckig und so wächst das Tuch Jahr um Jahr weiter. Bignik kennt keine Grenzen.

Immer mehr Menschen haben Lust, Teil dieser Geschichte zu sein und die Unmögliche möglich zu machen. Die Sehnsucht nach Unüblichem ist gross. Bignik begeistert viele Menschen.

Die Stadt St.Gallen bietet eine andere Kulisse als die bisherigen eher ländlichen Bignik-Standorte. Wo sind die Schwierigkeiten?

Die Brüder Frank und Patrik Riklin (v.l.) sind bekannt für ihre ausgefallenen Erfindungen wie das Null-Stern-Hotel. Bild: Belinda Schmid

Die Bignik-Auslegung funktioniert überall gleich. Egal ob in der Stadt, in einem Dorf oder auf dem Land. Es ist wie eine Flüssigkeit, die in den Ort gegossen wird. Alles, was vermeintlich im Weg ist, wird in das Tuch integriert. Der Alltag findet trotzdem statt. Der Vorteil in der Stadt ist, dass viele Menschen ohnehin vor Ort sind und so Teil des Tuchmanövers werden. Das Tuch kommt zu den Menschen, nicht umgekehrt.

Bignik in der Heimatstadt: Wie ist das für Sie?

Diese Auslegung bedeutet uns sehr viel. Nicht nur, weil St.Gallen unsere Heimatstadt ist. Die Stadt wird auch zum ersten Mal mit Textilien in Farbe getaucht. Wir sind sehr gespannt, wie sich die Innenstadt am Sonntag verwandelt, wenn sie mit tausenden von Tüchern geflutet ist. Das wird Bilder für die Ewigkeit geben, die das charmant-konservative St.Gallen in einem neuen «Kleid» zeigen werden.

Was erhoffen Sie sich vom Projekt?

Da Bignik kein kommerzieller Anlass ist, können wir entspannt sein. Wir sind mit dem zufrieden, was ist. Trotzdem freuen wir uns natürlich auf viele Leute. Denn: Bignik ist kein Service public, sondern ein «Public Service». Die Tücher fallen nicht einfach vom Himmel. Es ist entscheidend, wie viele Leute mitmachen – sowohl beim Aus- wie auch beim Zusammenlegen des Tuches. Je mehr ausgelegt wird, desto eindrücklicher ist Bignik. Wenn am Sonntagmorgen nur zehn Leute dastehen, wird nur ein Bruchteil des bestehenden Tuches ausgelegt werden können. Wenn aber 300 Leute kommen, wird es «bignikastisch».