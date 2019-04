Kulturlandverlust die Stirn bieten - St.Galler Raumplaner erörtert die Ursachen Der Verlust von landwirtschaftlicher Nutzfläche im Raum St. Gallen ist ein Problem. Dies bilanziert der St. Galler Raumplaner. Schuld an der Entwicklung sei auch die Bautätigkeit innerhalb der Landwirtschaftszone. Roger Fuchs

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, dem Verlust von landwirtschaftlichen Nutzflächen entgegenzuwirken. (Bild: Reto Martin (7. August 2015))

Gibt ein Bauer seinen Betrieb auf, wird die landwirtschaftliche Nutzfläche oft durch einen anderen Betrieb weitergenutzt − sei es im Rahmen einer Verpachtung oder eines Verkaufs. So erklärt der St. Galler Raumplaner Ralph Etter den im Vergleich zur Nutzfläche drastischeren Rückgang an Bauernbetrieben. Entsprechende Zahlen fanden sich am Dienstag in dieser Zeitung.

Nicht einverstanden zeigt sich Etter mit der Schlussfolgerung, dass aufgrund dieses Umstands das Problem des Kulturlandverlustes geringer sei als oftmals diskutiert. «Die Statistik zeigt, dass die landwirtschaftliche Nutzfläche mit Abstand die grössten Verluste aller Flächenkategorien hinnehmen muss», so Etter. Auch wenn der Rückgang prozentual betrachtet nicht dramatisch erscheinen möge, so sei er es in absoluten Zahlen betrachtet sehr wohl. Der St. Galler Raumplaner stützt sich auf Fakten, wonach die Kulturlandfläche im Wahlkreis St. Gallen von 1975 bis 2017 um 1300 Hektaren zurückging. «Das entspricht der Fläche der Gemeinde Gaiserwald.»

Bauen in der Landwirtschaftszone

Die Überlegung greife zu kurz, dass nur Einzonungen von neuem Bauland zu dieser Entwicklung beitrage. Ralph Etter: «Die Bautätigkeit innerhalb der Landwirtschaftszone leistet ebenfalls einen Beitrag an den Flächenverlust bei landwirtschaftlichen Nutzflächen.» So habe die Gebäudefläche von 2011 bis Mitte 2018 von 658,7 auf 681,3 Hektaren um 22,6 Hektaren zugenommen, wie dem Themenbericht «Ländlicher Raum und Bauen ausserhalb der Bauzonen» entnommen werden könne. Entsprechend will der Raumplaner bei der baulichen Weiterentwicklung von Landwirtschaftsbetrieben auf eine kompakte Bauweise innerhalb des Hofbereichs hinwirken. Gleichzeitig sollen sich Bauvorhaben auf die Betriebsnotwendigkeit ausrichten und entsprechend dimensioniert werden. Als weitere auf eidgenössischer Ebene diskutierte Möglichkeit, dem Kulturlandverlust die Stirn zu bieten, nennt er den Rückbau von nicht mehr benötigten Bauten und Anlagen. In der Folge könnte das betroffene Land wieder in die landwirtschaftliche Nutzfläche überführt werden. Diese Massnahme sei politisch aber sehr umstritten.

Vergleich von St. Gallen mit Appenzell

Ralph Etter war bis Ende Januar Raumplaner im Kanton Appenzell Innerrhoden. In einem ersten Vergleich zum Bauen ausserhalb der Bauzone stellt er fest, dass in Innerhoden der Baukultur flächendeckend einen hohen Stellenwert zugesprochen wird und entsprechend mehr Bemühungen um deren Erhalt laufen. Ebenso würde das Innerrhoder Baugesetz mit ergänzenden Bestimmungen die baulichen Möglichkeiten von Landwirten einschränken, während es im Planungs- und Baugesetz des Kantons St. Gallen keine entsprechenden Regelungen gebe.

Letztlich spielt betreffend Art und Weise der Bauvorhaben auch die Lage mit hinein. Die Verarbeitungsbetriebe der Fleisch- und Gemüseproduktion sind in St. Gallen besser an den Verkehr angebunden als in Innerrhoden. Entsprechend grösser ist die Nachfrage nach Mast- und Lager-/Verarbeitungshallen.

Nicht zu vergessen, dass der Raum St. Gallen gemäss Ralph Etter eine heterogene Region mit ganz unterschiedlichen Betriebsformen ist, was eine grössere Spanne an Interessen zur Folge habe.